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Ця міфічно-невідома Аркадія: одеський краєзнавець презентував нову книгу (фоторепортаж)

Ця міфічно-невідома Аркадія: одеський краєзнавець презентував нову книгу (фоторепортаж)

«Історії старої Аркадії» — так називається нова книга одеського краєзнавця, педагога, геолога, дослідника, автора численних видань про Одесу Дмитра Жданова. Презентація книги відбулася в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.Грушевського.

Звідки твоє ім’я, Аркадія?

Презентація проходила в залі, де не було жодного вільного місця. Люди дуже уважно слухали Дмитра Жданова. Заважали тільки повітряні тривоги…

Презентация книги Жданова. Котова

Яка така ж цікава тема — наша одеська Аркадія, містична, загадкова. А Дмитро Жданов таки віднайшов багато маловідомих матеріалів, які увійшли в це цікаве видання.

Що ми знаємо про нашу Аркадію? Після презентації я чесно собі зізналась: майже нічого. Дмитро Жданов й почав свою розповідь з того, що ця місцевість давно стала частиною одеського міфу.

Презентация книги Жданова. Котова

Все починається з назви. Як Аркадія стала Аркадією?

— Таку назву дав своїй дачі директор одеської конки Еміль Камб’є. Це було у кінці ХІХ століття. Але ж чому він назвав її Аркадією?.. Чи не тому, що ще в 1839 році професор Рішельєвського ліцею Костянтин Зеленецький першим згадав ото міфічне, магічне та поетичне «Аркадія» в контексті приморської балки біля Одеси? Він назвав «Аркадією» дачу Олександра Стурдзи, що розташовувалася на плато, яке зараз має назву Гагаринського, — починає свою розповідь Дмитро Жданов.

Презентация книги Жданова. Котова

Одеський краєзнавець, педагог, геолог, дослідник Дмитро Жданов.

Вся Аркадія — в одній книзі

А далі йде цікава розповідь про народження та розвиток курорту, про аркадійські дачі та пляжі, морські купання.

Презентация книги Жданова. Котова

О, скільки таємниць розкрито в книзі! Скільки цікавих історій ви дізнаєтесь, читаючи та роздивляючись маловідомі поштівки Аркадії минулих часів. Окрема історія курорту — трамвайна і підземна (катакомбна).

Хто жив в Аркадії? А що наробили численні зсуви?! А коли відпочинок в Аркадії коштував сотні мільйонів?..

А як виглядає наша Аркадія в кіно? До речі, питання, в яких фільмах знімалась Аркадія, стало не таким вже й легким для слухачів. Відповідь теж знайдете в книзі. Дізнаєтесь навіть, скільки дерев було в Аркадії сто років тому.

Презентация книги Жданова. Котова

Ви багато чого дізнаєтесь ще, бо, як зазначив редактор видання Кирило Булаховський, «завдяки Дмитру Жданову я почав відкривати для себе Одесу».

— Роботи Дмитра Жданова не мають імперського нашарування, вся подана інформація строго вивірена, його книжки суто історичні, — наголосив Кирило.

Книга «Історії старої Аркадії» вже є в багатьох бібліотеках міста. А придбати її можна в «Книгарні-кав’ярні» пані Галини Дольник на вул. Катерининській, 77.

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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