Новини Одеси та Одеської області

На Дерибасівській утворилася смачна черга (фоторепортаж)

На Дерибасівській утворилася смачна черга (фоторепортаж)

На Дерибасівській у ці дні – справжній ажіотаж: після реставрації відкрився McDonald`s. Як і величезну ялинку, що розташована неподалік, його називають «головним».

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– Яка смачна черга! – почула я, роздивляючись, як у середину поспішають відвідувачі.

Майже усі столики на вулиці зайняті. Усередину зайти не так вже й просто: людей доволі багато, майже усі – з дітьми.

Очередь в Макдональдз на Дерибасовской
Очередь в Макдональдз на Дерибасовской2
Макдональдз на Дерибасовской снова открыт

– Може іншим разом? – питає жінка в сина років десяти.

Хлопчик одразу в сльози:

– Ти ж обіцяла!..

Жінка зітхає, заспокоює дитину:

– Ну то будемо стояти.

Макдональдз на Дерибасовской, посетители
Макдональдз на Дерибасовской, вывеска
Макдональдз на Дерибасовской, очередь

Як вже повідомляло «Одеське життя», McDonald`s на Дерибасівській, 23 розташований у пам’ятці архітектури – будинку Мангубі (1875 рік). Компанія і модернізувала сам заклад, і відновила фасад будівлі, зберігши унікальну архітектуру Одеси.

Як виглядають будівля та «смачні черги» – дивіться на наших світлинах.

Макдональдз на Дерибасовской, после реставрации
Макдональдз на Дерибасовской, здание
Макдональдз на Дерибасовской, вкусная очередь
Вкусная очередь в Макдональдз на Дерибасовской, 5 января 2025 г.

А ще ми розповідали, де в Одесі скуштувати найкращі пончики та святкові страви.

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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