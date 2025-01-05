На Дерибасівській утворилася смачна черга (фоторепортаж)

На Дерибасівській у ці дні – справжній ажіотаж: після реставрації відкрився McDonald`s. Як і величезну ялинку, що розташована неподалік, його називають «головним».
– Яка смачна черга! – почула я, роздивляючись, як у середину поспішають відвідувачі.
Майже усі столики на вулиці зайняті. Усередину зайти не так вже й просто: людей доволі багато, майже усі – з дітьми.
– Може іншим разом? – питає жінка в сина років десяти.
Хлопчик одразу в сльози:
– Ти ж обіцяла!..
Жінка зітхає, заспокоює дитину:
– Ну то будемо стояти.
Як вже повідомляло «Одеське життя», McDonald`s на Дерибасівській, 23 розташований у пам’ятці архітектури – будинку Мангубі (1875 рік). Компанія і модернізувала сам заклад, і відновила фасад будівлі, зберігши унікальну архітектуру Одеси.
Як виглядають будівля та «смачні черги» – дивіться на наших світлинах.
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Фото авторки