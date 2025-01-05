На Дерибасівській утворилася смачна черга (фоторепортаж)

– Яка смачна черга! – почула я, роздивляючись, як у середину поспішають відвідувачі.

Майже усі столики на вулиці зайняті. Усередину зайти не так вже й просто: людей доволі багато, майже усі – з дітьми.

– Може іншим разом? – питає жінка в сина років десяти.

Хлопчик одразу в сльози:

– Ти ж обіцяла!..

Жінка зітхає, заспокоює дитину:

– Ну то будемо стояти.

Як вже повідомляло «Одеське життя», McDonald`s на Дерибасівській, 23 розташований у пам’ятці архітектури – будинку Мангубі (1875 рік). Компанія і модернізувала сам заклад, і відновила фасад будівлі, зберігши унікальну архітектуру Одеси.

Як виглядають будівля та «смачні черги» – дивіться на наших світлинах.

А ще ми розповідали, де в Одесі скуштувати найкращі пончики та святкові страви.

Фото авторки