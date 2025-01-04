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Привоз на початку року: «Та де ж поділася картопля?!»

Привоз на початку року: «Та де ж поділася картопля?!»

Два перших дні року Привоз відпочивав. Тепер життя на ньому вирує, наче люди вже дуже скучили без рідного ринку…

«Винограду більше, ніж картоплі!»

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Жіночка голосно питає подругу:

― Та де ж поділася та картопля. Винограду більше, ніж картоплі!

― Ну що ти таке кажеш? От підемо в ті ряди ― там овочі та твоя картопля.

― У тих рядах не картопля, а діаманти. П’ятдесят гривень!.. Та скоро червона ікра буде коштувати дешевше, ніж картопля!..

Ну, це перебільшення, звісно. Картоплю можна купити й дешевше, ніж по п’ятдесят, але ж таки «дорогенька» вона у цьому році…

До речі, що з цінами на картоплю і все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

привоз картопля

  • картопля — 35-50 грн;
  • цибуля — 20-35 грн;
  • помідори — 30-100 грн;
  • буряк — 30-35 грн;
  • кабачки — 35-60 грн;
  • огірки — 90-120 грн;
  • солодкий перець — 30-80 грн;
  • баклажани — 30-45 грн;
  • капуста — 45-60 грн;
  • часник — 100-140 грн;
  • морква — 30-40 грн;
  • зелень у пучках — від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

привоз фрукти

  • яблука — 30-50 грн;
  • груші — 50-110 грн;
  • банани — 50-70 грн;
  • грейпфрути — 60-80 грн;
  • гранати — 80-100 грн;
  • лимони — 50-80 грн;
  • малина — 100-120 грн;
  • виноград ― 70-120 грн;
  • хурма ― 90-180 грн;
  • мандарини ― 65-100 грн;
  • апельсини ― 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

привоз яйця

  • яйця (десяток) — 35-90 грн;
  • бринза — 180-250 грн;
  • сир — 80-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

привоз м'ясо

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 240-260 грн;
  • теляча шия — 200-220 грн;
  • ребра — 120-150 грн,
  • антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

  • задня частина — 160-170 грн;
  • шия — 200-220 грн;
  • лопатка — 130-140 грн;
  • ребра — 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 80-200 грн,
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

привоз риба

  • товстолобик — 50-100 грн;
  • карасі — 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 130-190 грн;
  • короп — 70-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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