Привоз на початку року: «Та де ж поділася картопля?!»

«Винограду більше, ніж картоплі!»

Жіночка голосно питає подругу:

― Та де ж поділася та картопля. Винограду більше, ніж картоплі!

― Ну що ти таке кажеш? От підемо в ті ряди ― там овочі та твоя картопля.

― У тих рядах не картопля, а діаманти. П’ятдесят гривень!.. Та скоро червона ікра буде коштувати дешевше, ніж картопля!..

Ну, це перебільшення, звісно. Картоплю можна купити й дешевше, ніж по п’ятдесят, але ж таки «дорогенька» вона у цьому році…

До речі, що з цінами на картоплю і все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля — 35-50 грн;

цибуля — 20-35 грн;

помідори — 30-100 грн;

буряк — 30-35 грн;

кабачки — 35-60 грн;

огірки — 90-120 грн;

солодкий перець — 30-80 грн;

баклажани — 30-45 грн;

капуста — 45-60 грн;

часник — 100-140 грн;

морква — 30-40 грн;

зелень у пучках — від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука — 30-50 грн;

груші — 50-110 грн;

банани — 50-70 грн;

грейпфрути — 60-80 грн;

гранати — 80-100 грн;

лимони — 50-80 грн;

малина — 100-120 грн;

виноград ― 70-120 грн;

хурма ― 90-180 грн;

мандарини ― 65-100 грн;

апельсини ― 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 35-90 грн;

бринза — 180-250 грн;

сир — 80-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 240-260 грн;

теляча шия — 200-220 грн;

ребра — 120-150 грн,

антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

задня частина — 160-170 грн;

шия — 200-220 грн;

лопатка — 130-140 грн;

ребра — 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 80-200 грн,

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик — 50-100 грн;

карасі — 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 130-190 грн;

короп — 70-120 грн.

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