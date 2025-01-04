Привоз на початку року: «Та де ж поділася картопля?!»

Два перших дні року Привоз відпочивав. Тепер життя на ньому вирує, наче люди вже дуже скучили без рідного ринку…
«Винограду більше, ніж картоплі!»
Жіночка голосно питає подругу:
― Та де ж поділася та картопля. Винограду більше, ніж картоплі!
― Ну що ти таке кажеш? От підемо в ті ряди ― там овочі та твоя картопля.
― У тих рядах не картопля, а діаманти. П’ятдесят гривень!.. Та скоро червона ікра буде коштувати дешевше, ніж картопля!..
Ну, це перебільшення, звісно. Картоплю можна купити й дешевше, ніж по п’ятдесят, але ж таки «дорогенька» вона у цьому році…
До речі, що з цінами на картоплю і все інше?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля — 35-50 грн;
- цибуля — 20-35 грн;
- помідори — 30-100 грн;
- буряк — 30-35 грн;
- кабачки — 35-60 грн;
- огірки — 90-120 грн;
- солодкий перець — 30-80 грн;
- баклажани — 30-45 грн;
- капуста — 45-60 грн;
- часник — 100-140 грн;
- морква — 30-40 грн;
- зелень у пучках — від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука — 30-50 грн;
- груші — 50-110 грн;
- банани — 50-70 грн;
- грейпфрути — 60-80 грн;
- гранати — 80-100 грн;
- лимони — 50-80 грн;
- малина — 100-120 грн;
- виноград ― 70-120 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- мандарини ― 65-100 грн;
- апельсини ― 70-110 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 35-90 грн;
- бринза — 180-250 грн;
- сир — 80-140 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 240-260 грн;
- теляча шия — 200-220 грн;
- ребра — 120-150 грн,
- антрекот — 180-200 грн;
Свинина:
- задня частина — 160-170 грн;
- шия — 200-220 грн;
- лопатка — 130-140 грн;
- ребра — 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 80-200 грн,
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик — 50-100 грн;
- карасі — 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 130-190 грн;
- короп — 70-120 грн.
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