Вулиця Терешкової в Одесі – чому її перейменували?

По Україні шириться процес перейменування топонімів, зокрема назв вулиць. Одеса – не виняток. При цьому ми вирішили розповідати не лише про ті назви, які з’являються на наших вулицях, а й про ті, чиї імена залишають адресні таблички. «Одеське Життя» хоче пояснити людям реальну причину «відставки» кумирів минулого життя, а не просто сухою фразою «згідно з таким законом України».

Серію публікацій ми розпочинаємо з вулиці Валентини Терешкової, яка з квітня 2017 року називається вулицею Героїв Крут.

Терешкова – перша у світі жінка-космонавт, гордість нашої колишньої країни. Народилася вона 1937-го, походження – робітничо-селянське. У школі навчалася, навіть на домрі грала. Потім працювала на заводі, відвідувала заняття парашутизмом (90 стрибків).

1962 року, коли у «батьків народу» з’явилася ідея запустити в космос жінку, Терешкова була зарахована до загону космонавтів. Вона мала чотири суперниці, але Валентина їх випередила. Причому за результатами медобстеження та теоретичної підготовки вона була п’ятою з п’яти, але свою роль відіграло її найчистіше пролетарське походження (конкурентки були з «гнилої» інтелігенції).

Ще Терешковій допомогло вміння вести активну громадську діяльність: виступати перед масами, запевняючи в перевагах радянського ладу. Адже Терешкова ще недавно (це вам не хухри-мухри!) була секретарем комітету комсомолу комбінату «Червоний Перекоп».

16 червня 1963 року «Чайка» (такою була позивна Терешкова) стартувала в космос, провела там три доби.

Здавалося б, у чому проблема? Гордість радянського народу, «комсомолка, спортсменка и просто хароший дэвушка», як казав товариш Саахов у «Кавказькій полонянці». А вся справа в тому, що, перетворившись із роками з радянського космонавта на російського політика, Терешкова стала злочинницею. Навряд чи саме вона була автором ідеї внести у 2020 році поправку до конституції рф, щоб путін міг ще двічі претендувати на президентське крісло. Але вона, як мінімум, озвучила цю ідею «від імені народу», як ведеться, з трибуни держдуми.

«Не могла відмовитися», – скаже хтось з розумінням!? Думаю, і не хотіла, а те, що «не могла» – так у росії знайшлося чимало знакових людей її рівня, які демонстративно відмовилися лизати, пробачте, …пу путінському режиму.

Так, Терешкова яро підтримала вторгнення росії в Україну і тому потрапила під санкції ЄС та США. У жовтні 2022 року вона у ролі депутата держдуми проголосувала за приєднання до «ерефії» чотирьох українських областей, зокрема моєї рідної Херсонщини. Ну, так скажіть на милість, навіщо вона потрібна на вуличних табличках в українській Одесі!?

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