Новини Одеси та Одеської області

Як проголосували одесити за перейменування вулиць та парків: підсумки

Як проголосували одесити за перейменування вулиць та парків: підсумки

10 вересня в Одесі завершився процес голосування щодо перейменування вулиць та інших топонімів. Деякі із запропонованих нових назв не отримали підтримки мешканців міста, і тому питання про майбутнє цих вулиць залишається відкритим.

Що буде з парком Горького та проспектом Гагаріна – невідомо

Згідно з даними Опитування на порталі “Соціально активний громадянин”, більшість одеситів висловилися проти ідеї перейменування парку Горького та проспекту Гагаріна. Лише 48,8% респондентів підтримали пропозицію перейменувати парк Горького на парк Дитячих мрій. Всього проголосувало 772 одесити.

Що стосується проспекту Гагаріна, то тут уже більше людей висловилися за зміну назви, проте голосів все одно не вистачило. “За” проголосувало 49,1% учасників опитування, а всього взяло участь 810 осіб.

Більшість пропозицій щодо перейменування одесити підтримали

Ось деякі з вулиць, які можуть змінити свою назву:

  • вул. Космонавта Комарова може стати вул. Михайла Комарова (68,2% голосів “за”);
  • провулок Маяковського може стати провулком Футуристів (63,2% голосів “за”);
  • вул. Академіка Вільямса може стати вулицею Чикаленка (більшість голосів “за”).

Повний список нових назв – за цим посиланням.

Нагадаємо, що в Одесі триває процес декомунізації та деколонізації назв вулиць. Так, історико-топонімічна комісія прийняла рішення про перейменування вулиці Бочарова на перейменування вулиці Бочарова. a> у Пересипському районі на честь Героя України В’ячеслава Бувалкіна.

Що таке декомунізація та деколонізація в Україні

Декомунізація в Україні – це державна політика, спрямована на усунення ідеологічної спадщини радянського періоду історії.

Так, у країні була введена заборона на діяльність комуністичної партії, демонтуються пам’ятники радянським державним і партійним діячам та радянським полководцям, забираються радянські топоніми.

А у світлі російської військової агресії Україна розпочала процес деколонізації. Країна позбавляється колоніального впливу і усуває наслідки колоніалізму. У квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про «деколонізацію». топонімії, який забороняє географічні назви, пов’язані з Росією. Причому забороняються не лише нові найменування, а й наказується змінити старі.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати