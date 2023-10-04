На честь кого назвали вулицю Академіка Ясиновського?

Вулицю академіка Ясиновського названо на честь відомого лікаря та вченого, основоположника вітчизняної військово-морської терапії. Знаходиться вона в центральній частині міста та проходить від вулиці Сєрова до вулиці Старопортофранківської. У час вона носила назви Ленінградська і Петропавловська.

Навчався у Заболотного та Стражеска

Михайло Ясиновський народився 13 травня 1899 року в Одесі в сім’ї лікаря та вченого Олександра Ясиновського. У 1917 році він із золотою медаллю закінчив 3-ту одеську гімназію та вступив на медичний факультет Новоросійського університету, обравши професію терапевта. На той час в одеському університеті працювали відомі вчені, і викладачами Ясиновського були, зокрема, бактеріолог Данило Заболотний та терапевт Микола Стражесько.

Через кілька років після закінчення університету Ясиновський став завідувати терапевтичною та ревматологічною клінікою інституту бальнеології та фізіотерапії. А 1934 року колеги рекомендували вченого на посаду завідувача кафедри госпітальної терапії та на присвоєння професорського звання.

Під час Другої світової війни Михайло Ясиновський працював у шпиталях та на Чорноморському флоті, де обіймав посаду головного (флагманського) терапевта та вважається одним із основоположників вітчизняної військово-морської терапії. За свою роботу Ясиновський був відзначений орденом Бойового Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1-го ступеня та багатьох медалей.

Академік Ясиновський досліджував ревматизм

Після війни Ясиновський постійно брав участь у міжнародних терапевтичних конгресах, друкувався у наукових медичних журналах, написав кілька десятків монографій, був автором методичних розробок. Окрім того, він очолював кафедру факультетської терапії Одеського медінституту. 1963 року Ясиновський був обраний академіком Академії наук СРСР.

Основну роботу Михайла Ясиновського було присвячено вивченню проблем ревматизму. Вчений також займався дослідженнями вірусного гепатиту А, захворювань кровотворних органів, а також хвороб слизових оболонок ротової порожнини, шлунка, кишківника та жовчного міхура. Ясиновський зробив великий внесок у військово-польову терапію. Клініці, якою керував професор, після смерті присвоєно його було присвоєно його ім’я.

Помер Михайло Ясиновський у 1972 році. Він був похований в Одесі на Другому Християнському цвинтарі.

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