Анекдот дня: що Ізя думає про путіна

Ранок добрий, Одеса та одесити! Сподіватимемося, що сьогоднішній недільний день виявиться по-справжньому добрим, і повітряні тривоги та атаки терористів усіх мастей нас таки не потурбують.
Ну так – вчорашній день був, скажімо так, не дуже … Хоча б тому, що деякі індивіди бурхливо відзначали день народження цього свого, з дозволу сказати … такого … Так, людиною його, звичайно назвати важко, а непристойно висловлюватися з ранку не хочеться. А, втім, всі, напевно, вже зрозуміли, про кого мова (щоб цей день народження виявився для нього останнім!)
І сьогоднішній наш анекдот трохи “в тему”. Давайте дізнаємося думку одесита Ізі:
– Ізя, що ти можеш сказати про путіна? Адже правда, що це пропащий бандит?
– Бандит – так, але, на жаль, поки не пропащий!
Хочете більше анекдотів? Ось вам їх:
- Яка цікава робота у Ізі;
- Із скаржиться дружині, що боїться нічної бурі;
- путін потрапив у пекло;
- Як дізнатися, що путін бреше?
- Хто розповість путлеру правду?
Карикатури Сергія Йолкіна та Анатолія Кімнатного