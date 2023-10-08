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Анекдот дня: що Ізя думає про путіна

Анекдот дня: що Ізя думає про путіна

Ранок добрий, Одеса та одесити! Сподіватимемося, що сьогоднішній недільний день виявиться по-справжньому добрим, і повітряні тривоги та атаки терористів усіх мастей нас таки не потурбують.

Ну так – вчорашній день був, скажімо так, не дуже … Хоча б тому, що деякі індивіди бурхливо відзначали день народження цього свого, з дозволу сказати … такого … Так, людиною його, звичайно назвати важко, а непристойно висловлюватися з ранку не хочеться. А, втім, всі, напевно, вже зрозуміли, про кого мова (щоб цей день народження виявився для нього останнім!)

І сьогоднішній наш анекдот трохи “в тему”. Давайте дізнаємося думку одесита Ізі:

– Ізя, що ти можеш сказати про путіна? Адже правда, що це пропащий бандит?

– Бандит – так, але, на жаль, поки не пропащий!

путін і гуси

путін на стіні

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Карикатури Сергія Йолкіна та Анатолія Кімнатного

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Редакція ПРОФІЛЬ

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