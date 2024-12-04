Ветерани приходять, коли вже вкрай необхідна допомога

Сава Чернєв до обрання головою Бессарабської громади був успішним фермером. Ставши головою громади, він використав свій досвід господаря на новій посаді.

Як ветеранам вирішити проблеми без біганини?

– Саво Степановичу, одразу декілька запитань з приводу Комплексної програми соцпідтримки населення, де окремою статтею прописана допомога військовослужбовцям ЗСУ: яка сума була закладена на 2024 рік, на які саме потреби та як часто до вас звертаються ветерани?

– Для мене підтримка військовослужбовців ЗСУ в пріоритеті. У цьому році ми витратили загалом на допомогу військовослужбовцям два з половиною мільйони гривень з місцевого бюджету. Також до допомоги долучаю сільгосппідприємства, підприємців, усіх, хто має фінансову змогу допомогти. Тому ця сума добігає чотирьох мільйонів гривень. Наша громада надає ветеранам-інвалідам ЗСУ щомісячну стипендію півтори тисячі гривень – цьогоріч це загалом приблизно 150 тисяч гривень. Надаємо також щоквартальну допомогу родинам ветеранів, на яку було витрачено майже 200 тисяч. До Дня захисника кожному ветерану і військовому вручили по дві тисячі гривень, загальна сума – 478 тисяч. При пораненні громада виділяє 20 тисяч гривень, також надаємо гроші на реабілітацію та оздоровлення. Розумію, що цих грошей недостатньо, тому на наступний рік ми плануємо збільшити закладену у бюджет суму.

Ми підтримуємо тісні зв’язки з благодійними фондами, допомагаємо організувати роздачу гуманітарної допомоги. Зараз почався опалювальний період, тож кожній родині військового будемо надавати дрова.

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Ветерани звертаються часто. Щойно був хлопець із Серпневого, який на фронті втратив руку. Ніяк не може оформити свідоцтво учасника бойових дій, бо при обстрілі згоріли документи. Саме таких скарг багато: нібито усе комп’ютеризовано, але бюрократична система дає збій. Щоб вирішити цю проблему, підключив керівника відділу по роботі з ветеранами Леоніда Кіселаря, який сам є ветераном. Крім цього, з грудня в селищній раді почала працювати спеціаліст із супроводу ветеранів Ірина Іванова.

Також усю інформацію ветерани можуть отримати у старостинських округах, де працюють фахові спеціалісти з військового обліку та соцзахисту населення. У відділі соцзахисту їм допоможуть отримати усі пільги, що передбачені державою та громадою. Також працює відділ організації надання адмінпослуг, через який ветерани можуть отримати 19 послуг – не буду їх перераховувати, достатньо туди звернутися, і вам нададуть усю необхідну інформацію. Крім цього, для ветеранів зараз передбачається державна фінансова підтримка для відкриття власного бізнесу, цим займається центр зайнятості. У громаді працює юрист з безкоштовної правової допомоги Світлана Нєдова. Також наша громада підписала Меморандум із Бессарабською громадською організацією ветеранів, ми оплачуємо оренду офісу і зарплатню її керівника. Є два волонтерські клуби, які працюють на власному ентузіазмі. Але хочу відзначити – бігати по усіх інстанціях не треба, краще одразу звернутися до фахівця з ветеранського супроводу Ірини Іванової або у відділ по роботі з ветеранами до Леоніда Кіселаря. Саме вони напряму працюють з ветеранами і зроблять усе можливе, щоб вирішити проблему без зайвої біганини.

Зібрати документи і отримати соцпослуги за один день? Не питання!

– Розкажіть, яка ситуація з медобслуговуванням ветеранів у Бессарабській лікарні?

– Усі необхідні ветеранам-інвалідам медикаменти безкоштовні, за рецептами сімейних лікарів. У лікарні облаштовано палати підвищеного комфорту. В місцевому бюджеті передбачено виділення коштів на реабілітацію хлопців. Є також можливість безкоштовно отримати послуги стоматолога з лікування та зубопротезування, психолога, надається медтехніка.

– Чи є можливість надавати ветеранам-інвалідам соціальні послуги вдома – з прибирання, приготування їжі та інші?

– Так, є. Треба звернутися до відділу соцзахисту, написати заяву, надати документи про інвалідність, паспорт, ідентифікаційний код. Робиться усе швидко – за один робочий день. У Бессарабському є хлопець, який користується цією послугою, харчування ми для нього організували з місцевого кафе з доставкою додому. Обслуговуємо і стареньких батьків-одинаків, сини яких зараз захищають країну.

Безкоштовне житло є, але землю надати наразі неможливо

– Як здійснюється підтримка ветеранів, їхніх дітей у галузі освіти?

– Ми єдина громада на Одещині, в якій харчування в дитячих садках, школах для всіх дітей безкоштовне. Так, ми витрачаємо за рік на це 20 мільйонів гривень, але впевнений, що під час війни – це необхідно. Також для дітей ветеранів безкоштовне навчання в музичній і спортивній школах. Влітку ми безкоштовно надавали путівки для оздоровлення дітей військових у дитячому таборі.

– Чи є можливості поліпшити житлово-побутові умови проживання ветеранів, надати земельні ділянки під особисте підсобне господарство?

– Так, є можливість виділити безкоштовне житло в селищі Соборне, на території колишнього військового містечка у багатоповерхівках. У цьому році ми таке житло надали кільком особам, які цього потребували. З приводу поліпшення побутових умов, ми чим можемо допомагаємо, але наші можливості обмежені. Земельні ділянки під час воєнного стану виділяти закон не дозволяє. Після війни ветеранам ЗСУ земля буде надаватися у першу чергу.

Знаєте, коли до мене звертаються ветерани – а вони приходять, коли допомога вже вкрай необхідна, – я не чекаю, щоб через установи вирішилось їхнє питання, а просто дістаю гроші з власної кишені. На початку війни я утворив благодійний фонд, куди аграрії донатили гроші на допомогу ЗСУ, військовим, їхнім родинам. Проте знайшлись ті, хто почав шукати в цьому якусь крамолу. І хоча в суді було доведено, що ніяких правопорушень немає, все одно фонд довелося закрити.

На завершення хочу надати свій телефон ветеранам, їхнім родичам – (098) 266-20-98. Звертайтеся, я готовий допомогти кожному.

До кого звертатися ветеранам у Бессарабській громаді?

Керівник відділу по роботі з ветеранами ЗСУ Леонід Кіселар – тел. (097) 884-75-72

Спеціаліст по супроводу ветеранів Бессарабської селищної ради Ірина Іванова – тел. (096) 109-98-03

Керівник відділу соцзахисту селищної ради Ганна Стоянова – тел. (067) 517-33-74

Керівник відділу організації надання адмінпослуг Оксана Куруч – тел. (098) 840-98-41

Фаховий спеціаліст центру зайнятості Людмила Крамчанінова – тел. (096) 79-19-52

Юрист з безкоштовної правової допомоги Світлана Нєдова – тел. (093) 488-61-16

Керівник громадської організації ветеранів Зоя Лаврека – тел. (067) 944-14-46

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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