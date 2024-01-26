Допомога малозабезпеченим: де і які сім’ї можуть її отримати

Хто має право на допомогу?

Сім’ї, у яких офіційно дуже маленький дохід, тобто малозабезпечені, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Призначається така допомога всього на пів року і виплачується щомісяця. Якщо за пів року фінансовий стан сім’ї не покращився, то заяву на отримання такої допомоги можна подавати знову. Сім’я має оновити декларацію про доходи та майно, щоб підтвердити своє право на подальше отримання виплат.

Самотнім непрацездатним особам, які не мають інших джерел для існування, відповідна допомога може призначатися довічно. Йдеться про осіб, які мають групу інвалідності або досягли 65 років і не мають права на пенсію.

Як нараховують виплати?

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Максимальний розмір допомоги не може перевищувати прожиткового мінімуму для такої сім’ї.

Нагадаємо, як у січні 2024 року змінився розмір прожиткового мінімуму для основних демографічних груп:

Вид прожиткового мінімуму В 2023 році В 2024 році Для дітей до 6 років 2272 гривні 2563 гривні Для дітей от 6 до 18 років 2833 гривні 3196 гривень Для працездатних осіб 2684 гривні 3028 гривень Для осіб, втративших працездатність 2093 гривні 2361 гривня

Під час розрахунку прожиткового мінімуму для окремих членів сім’ї враховуються не зазначені суми, а певні відсотки від них. Це передбачено державним бюджетом.

У 2023 році враховували:

для працездатних осіб — 45% від 2684 гривень = 1207,80 гривні;

для осіб, які втратили працездатність — 100% від 2093 гривень = 2093 гривні;

для дітей до 6 років — 130% від 2272 гривень = 2953,60 гривні;

для дітей від 6 до 18 років — 130% від 2833 гривень = 3682,90 гривні.

У 2024 році змінився і прожитковий мінімум, і відсотки від нього:

для працездатних осіб — 55% від 3028 гривень = 1665,40 гривні;

для осіб, які втратили працездатність — 100% від 2361 гривні = 2361 гривня;

для дітей до 6 років — 140% від 2563 гривень = 3588,20 гривні;

для дітей від 6 до 18 років — 140% від 3196 гривень = 4474,40 гривні.

Розбираємося на прикладі

Тепер розглянемо на прикладі умовної сім’ї. Уявімо, що до складу сім’ї входять: молода жінка, яка працює на половину мінімальної ставки, її семирічна дитина та непрацездатна бабуся-пенсіонерка. Щоб така сім’я мала право на отримання допомоги у 2023 році, їхній сукупний дохід має бути меншим за 6983,70 гривні, зокрема:

45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1207,80 гривні;

130% прожиткового мінімуму для дітей від 6 до 18 років — 3682,90 гривні;

100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2093 гривні.

Припустимо, мати заробляла 3350 гривень на місяць, а пенсія бабусі становила 2760 гривень. Разом — 6110 гривень. За таких обставин сім’я могла розраховувати на щомісячну доплату від держави в розмірі 873,70 гривні — це різниця між прожитковим мінімумом на конкретну сім’ю (6983,70 гривні) та їхнім сукупним доходом (6110 гривень).

Уявімо, що доходи такої сім’ї в останні півроку не змінювалися. Проте з 1 січня умови призначення допомоги дещо змінилися. Тепер прожитковий мінімум на таку сім’ю становить 8500,80 гривні, зокрема:

55 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1665,40 гривні;

140% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років — 4474,40 гривні;

100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2361 гривня.

За таких обставин сім’я потенційно може розраховувати на щомісячну доплату від держави вже в розмірі 2390,80 гривні — це різниця між новим прожитковим мінімумом на конкретну сім’ю (8500,80 гривні) та їхнім сукупним доходом (6110 гривень).

Куди звертатися і з якими документами?

Призначення та виплату соціальної допомоги здійснюють органи соціального захисту населення за місцем проживання сім’ї. У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад і передають їх до районних органів соцзахисту. Право на допомогу визначається на підставі відомостей про доходи сім’ї за останні шість місяців.

Особа, яка представляє сім’ю, має пред’явити паспорт, заповнити заяву та декларацію про доходи та майновий стан сім’ї. Залежно від обставин, можуть знадобитися й інші документи. Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї вказується безпосередньо в декларації.

Чому можуть відмовити в допомозі?

Слід зазначити, що тут ми навели тільки загальну інформацію про призначення допомоги. У будь-якому конкретному випадку може бути маса своїх нюансів. Є низка випадків, коли в призначенні допомоги відмовляють, якщо в сім’ї є:

повнолітня працездатна особа, яка протягом останнього півріччя понад три місяці (сумарно) не працює, не служить, не вчиться, не є підприємцем , не перебуває на обліку в центрі зайнятості тощо;

друга квартира або другий автомобіль, якщо у когось із членів сім’ї на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень.

Також у призначенні допомоги можуть відмовити або скасувати її за підсумками обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Може з’ясуватися, що в сім’ї є додаткові незадекларовані надходження або сім’я щось купила за останній рік на суму понад 50 тисяч гривень.

У деяких випадках комісія, що здійснює обстеження матеріально-побутових умов, може бути більш прихильною до родин, де є особа з інвалідністю або де виховується троє і більше неповнолітніх дітей.