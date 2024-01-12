«Доступні ліки»: повний перелік безкоштовних та пільгових препаратів

Цього року до оновленого переліку медичних препаратів державної програми «Доступні ліки» входять 411 неінсулінових препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона та потреби імуносупресії.

Також до нього включені 72 препарати для лікування цукрового діабету (інсулінові) і 9 комбінованих лікарських засобів, що призначають при хронічних захворюваннях нижніх дихальних шляхів.

Крім того, є окремий список медвиробів, який налічує 23 найменування. До нього перш за все входять тест-смужки для вимірювання рівня глюкози (цукру) в крові.

Зміст

Як отримати ліки зі списку безкоштовно, або придбати за пільговою ціною

Нагадаємо: щоб придбати ліки за пільговою ціною, треба отримати рецепт у лікаря. З ним звернутися до аптеки з наклейкою «Доступні ліки» (адресу найближчої аптеки можна уточнити за безкоштовним телефонним номером 16-77).

Як користуватися нашою таблицею:

у вертикальній графі №2 можна знайти назву діючої речовини (міжнародна непатентована назва);

у вертикальній графі №3 – торгове найменування (якщо ви віддаєте перевагу певному виробнику);

у вертикальній графі №4 зазначена форма випуску (таблетки, інгалятор тощо);

у стовпці №5 – кількість в упаковці;

у стовпці №6 – скільки покупець має доплатити за препарат.

Перелік лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 10 серпня 2023 року.

Наказ МОЗ «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року» № 1495 від 21.08.2023.

I. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів

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№ з/п Міжнародна непатентована назва Торговельна назва Форма випуску Кіл-ть в упаковці Сума доплати за упаковку, грн. 1 2 3 4 5 6 1 Аміодарон АРИТМІЛ таблетки 20 8,65 2 Аміодарон Амідарон таблетки 30 18,35 3 Аміодарон АМІОДАРОН таблетки 30 10,23 4 Аміодарон АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 30 51,77 5 Аміодарон Аміокордин® таблетки 30 34,19 6 Аміодарон Кардіодарон-Здоров’я таблетки 30 0,00 7 Аміодарон Ротаритміл таблетки 30 75,88 8 Аміодарон АРИТМІЛ таблетки 50 16,84 9 Аміодарон Аміокордин® таблетки 60 68,38 10 Амітриптилін АМІТРИПТИЛІН таблетки 25 11,79 11 Амітриптилін АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 25 11,79 12 Амітриптилін Амітриптилін таблетки 50 0,00 13 Амітриптилін АМІТРИПТИЛІН таблетки 50 3,08 14 Амітриптилін АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 50 3,08 15 Амлодипін АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 20 13,91 16 Амлодипін АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 20 6,87 17 Амлодипін АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 30 11,32 18 Амлодипін АМЛОДИПІН таблетки 30 3,53 19 Амлодипін Амлодипін таблетки 30 1,17 20 Амлодипін Амлодипін таблетки 30 1,17 21 Амлодипін АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 30 21,94 22 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 30 18,09 23 Амлодипін Амлодипін-Здоров’я таблетки 30 0,00 24 Амлодипін Амлодипін-КВ таблетки 30 8,35 25 Амлодипін АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 30 19,98 26 Амлодипін ЕМЛОДИН® таблетки 30 21,52 27 Амлодипін АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 50 17,52 28 Амлодипін Амлодипін таблетки 60 0,00 29 Амлодипін Амлодипін таблетки 60 0,00 30 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 60 25,34 31 Амлодипін Амлодипін таблетки 90 0,00 32 Амлодипін Амлодипін таблетки 90 0,00 33 Амлодипін ) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 90 59,93 34 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 20 20,51 35 Амлодипін АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 20 27,81 36 Амлодипін АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 20 4,53 37 Амлодипін АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 30 13,16 38 Амлодипін Амлодипін таблетки 30 0,00 39 Амлодипін Амлодипін таблетки 30 0,00 40 Амлодипін АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 30 43,87 41 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 30 19,93 42 Амлодипін Амлодипін-Здоров’я таблетки 30 0,00 43 Амлодипін Амлодипін-КВ таблетки 30 7,75 44 Амлодипін АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 30 31,37 45 Амлодипін ЕМЛОДИН® таблетки 30 43,52 46 Амлодипін АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 50 20,13 47 Амлодипін Амлодипін таблетки 60 0,00 48 Амлодипін Амлодипін таблетки 60 0,00 49 Амлодипін АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 60 29,03 50 Амлодипін Амлодипін таблетки 90 0,00 51 Амлодипін Амлодипін таблетки 90 0,00 52 Амлодипін АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 90 94,11 53 Атенолол Атенолол Таблетки 20 1,55 54 Атенолол АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 23,96 55 Атенолол Атенолол-Здоров´я таблетки 20 0,00 56 Атенолол АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 47,49 57 Ацетилсаліцилова кислота АСК-ТЕВА таблетки 30 17,44 58 Ацетилсаліцилова кислота КАРДІСЕЙВ® таблетки 30 18,61 59 Ацетилсаліцилова кислота ЛОСПИРИН® таблетки 30 17,93 60 Ацетилсаліцилова кислота Магнікор таблетки 30 16,58 61 Ацетилсаліцилова кислота КАРДІСЕЙВ® таблетки 50 20,64 62 Ацетилсаліцилова кислота ЛОСПИРИН® таблетки 80 29,78 63 Ацетилсаліцилова кислота КАРДІО-ДАР® таблетки 100 37,28 64 Ацетилсаліцилова кислота Магнікор таблетки 100 46,97 65 Ацетилсаліцилова кислота ЛОСПИРИН® таблетки 120 52,79 66 Ацетилсаліцилова кислота АСПІКАРД КАРДІО таблетки 20 9,29 67 Ацетилсаліцилова кислота Тромболік-Кардіо таблетки 20 6,32 68 Ацетилсаліцилова кислота АСК-ТЕВА таблетки 30 29,79 69 Ацетилсаліцилова кислота АСПІРИН КАРДІО® таблетки 98 12,32 70 Ацетилсаліцилова кислота КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ таблетки 30 14,49 71 Ацетилсаліцилова кислота Магнікор таблетки 30 6,77 72 Ацетилсаліцилова кислота КАРДІО-ДАР® таблетки 100 0,00 73 Ацетилсаліцилова кислота КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ таблетки 100 49,10 74 Ацетилсаліцилова кислота Магнікор таблетки 100 0,00 75 Беклометазон БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 200 180,96 76 Беклометазон БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 200 0,00 77 Беклометазон БеклофортТМ ЕвохалерТМ аерозоль для інгаляцій 200 62,72 78 Біпериден АКІНЕТОН таблетки 100 0,00 79 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 30 3,10 80 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 20,46 81 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 28 15,56 82 Бісопролол БІПРОЛОЛ таблетки 30 2,80 83 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 30 17,58 84 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 30 19,95 85 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 30 22,45 86 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 30 0,00 87 Бісопролол Бісопролол-КВ таблетки 30 6,07 88 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 30 34,66 89 Бісопролол Бісотрол 5 таблетки 30 14,87 90 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 50 27,04 91 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 50 58,16 92 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 60 26,94 93 Бісопролол КОРОНАЛ® 5 таблетки 60 68,30 94 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 90 49,56 95 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 20,77 96 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 28 15,06 97 Бісопролол БІПРОЛОЛ таблетки 30 0,00 98 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 30 16,22 99 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 30 27,86 100 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 30 26,94 101 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 30 0,00 102 Бісопролол Бісопролол-КВ таблетки 30 4,03 103 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 30 49,01 104 Бісопролол Бісотрол 10 таблетки 30 16,22 105 Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 50 22,97 106 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 50 81,30 107 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 60 42,17 108 Бісопролол КОРОНАЛ® 10 таблетки 60 80,85 109 Бісопролол БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 90 18,39 110 Будесонід ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 200 200,03 111 Будесонід ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 100 200,03 112 Будесонід Будесонід Ізіхейлер порошок для інгаляцій 200 0,00 113 Будесонід БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ інгаляція, суспензія 200 0,00 114 Будесонід БУДЕСОНІД-ТЕВА суспензія для розпилення 40 255,08 115 Будесонід НЕБУЛОМАКС суспензія для розпилення 40 155,66 116 Будесонід Бенодил (BENODIL) суспензія для розпилення 40 104,08 117 Будесонід БУДЕСОНІД АСТРАЗЕНЕКА суспензія для розпилення 40 0,00 118 Будесонід БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ суспензія для розпилення 40 0,00 119 Будесонід БУДЕСОНІД-ТЕВА суспензія для розпилення 40 0,00 120 Будесонід Будіксон НЕБ суспензія для розпилення 40 152,56 121 Будесонід НЕБУЛОМАКС суспензія для розпилення 40 0,00 122 Будесонід ПУЛЬМІКОРТ суспензія для розпилення 40 473,75 123 Валганцикловір Вальцит® таблетки 60 1 713,92 124 Валганцикловір ГАНЦИЛ таблетки 60 0,00 125 Вальпроєва кислота ВІНІТЕЛ® сироп 1 0,00 126 Вальпроєва кислота ДЕПАКІН® сироп 1 30,40 127 Варфарин ВАРФАРИН НІКОМЕД таблетки 100 41,30 128 Варфарин ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 30 19,75 129 Варфарин Варфарекс ® таблетки 100 57,34 130 Варфарин ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 100 66,81 131 Варфарин ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 30 33,27 132 Варфарин Варфарекс ® таблетки 100 95,52 133 Варфарин ВАРФАРИН ОРІОН таблетки 100 0,00 134 Варфарин ВАРФАРИН-ФС таблетки 100 23,23 135 Варфарин ВАРФАРИН-ФС таблетки 100 20,87 136 Верапаміл ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 20 18,51 137 Верапаміл Верапамілу гідрохлорид таблетки 20 0,00 138 Верапаміл ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 50 53,74 139 Верапаміл ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 50 13,98 140 Галоперидол ГАЛОПРИЛ таблетки 50 37,02 141 Галоперидол ГАЛОПРИЛ ФОРТЕ таблетки 50 0,00 142 Гідрохлортіазид ТИУРЕКС® таблетки 30 4,69 143 Гідрохлортіазид ТИУРЕКС® таблетки 90 0,00 144 Гідрохлортіазид ГІДРОХЛОРТІАЗИД таблетки 20 6,28 145 Гідрохлортіазид ГІПОТІАЗИД® таблетки 20 29,13 146 Гідрохлортіазид ТИУРЕКС® таблетки 30 9,38 147 Гідрохлортіазид ТИУРЕКС® таблетки 90 0,00 148 Гідрохлортіазид ТИУРЕКС® таблетки 30 18,77 149 Гідрохлортіазид ТИУРЕКС® таблетки 90 0,00 150 Гідрохлортіазид ГІПОТІАЗИД® таблетки 20 0,00 151 Глібенкламід Глібенкламід таблетки 30 0,00 152 Глібенкламід Глібенкламід-Здоров’я таблетки 50 0,00 153 Глібенкламід ГЛІБЕНКЛАМІД таблетки 100 0,00 154 Гліклазид ДІАГЛІЗИД® MR таблетки 60 0,00 155 Гліклазид ГЛІКЛАДА таблетки 30 0,00 156 Гліклазид ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА MR таблетки 30 0,00 157 Гліклазид ДІАБЕТОН® MR 60 мг таблетки 30 58,07 158 Гліклазид ДІАГЛІЗИД® MR таблетки 30 0,00 159 Гліклазид ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА MR таблетки 90 0,00 160 Гліклазид ДІАБЕТОН® MR 60 мг таблетки 90 174,22 161 Гліклазид Гліклазид-Здоров´я таблетки 30 0,00 162 Гліклазид ДІАГЛІЗИД® таблетки 60 0,00 163 Десмопресин МІНІРИН МЕЛТ ліофілізат оральний 30 0,00 164 Десмопресин МІНІРИН МЕЛТ ліофілізат оральний 30 0,00 165 Десмопресин МІНІРИН таблетки 30 0,00 166 Десмопресин УРОПРЕС® спрей назальний 5 0,00 167 Дигоксин ДИГОКСИН таблетки 40 0,00 168 Дигоксин Дигоксин-Здоров’я таблетки 50 0,00 169 Еверолімус СЕРТИКАН таблетки 60 0,00 170 Еналаприл Еналаприл-Здоров´я таблетки 20 7,32 171 Еналаприл Еналаприл-Здоров´я таблетки 30 8,42 172 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА таблетки 30 19,08 173 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА таблетки 90 57,26 174 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 7,61 175 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 11,25 176 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 6,52 177 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 12,61 178 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 16,51 179 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 20 14,08 180 Еналаприл Еналаприл-Здоров´я таблетки 20 2,69 181 Еналаприл ЕНАЛОЗИД® МОНО таблетки 20 18,02 182 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА таблетки 30 38,50 183 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 50 11,22 184 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 90 13,42 185 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 90 44,61 186 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА таблетки 90 115,50 187 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ таблетки 20 4,06 188 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 20 18,93 189 Еналаприл Еналаприл-Здоров´я таблетки 20 0,00 190 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА таблетки 30 59,84 191 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ таблетки 90 32,25 192 Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА таблетки 90 179,52 193 Іпратропію бромід ІПРАТРОПІУМ-ІНТЕЛІ інгаляція 200 0,00 194 Іпратропію бромід ФРІВЕЙ® розчин для інгаляцій 25 0,00 195 Карбамазепін Карбамазепин таблетки 20 18,14 196 Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 20 17,04 197 Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 20 4,70 198 Карбамазепін Карбамазепин таблетки 50 40,61 199 Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-АСТРАФАРМ таблетки 50 52,79 200 Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 50 52,37 201 Карбамазепін МЕЗАКАР® таблетки 50 0,00 202 Карбамазепін КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ таблетки 50 118,53 203 Карбамазепін МЕЗАКАР® SR таблетки 50 0,00 204 Карбамазепін МЕЗАКАР® суспензія оральна 1 0,00 205 Карведилол ТАЛЛІІТОН® таблетки 28 35,03 206 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 30 22,77 207 Карведилол ТАЛЛІІТОН® таблетки 28 68,06 208 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 30 16,02 209 Карведилол Карведилол-КВ Таблетки 30 11,07 210 Карведилол КОРВАЗАН® таблетки 30 63,53 211 Карведилол ТАЛЛІІТОН® таблетки 28 72,62 212 Карведилол КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 30 0,00 213 Карведилол Карведилол-КВ таблетки 30 0,00 214 Карведилол КОРВАЗАН® таблетки 30 111,47 215 Клозапін Азалептол таблетки 50 10,65 216 Клозапін Азапін таблетки 50 10,25 217 Клозапін Азалептол таблетки 50 0,00 218 Клозапін Азапін таблетки 50 0,00 219 Клопідогрель Клопідогрель таблетки 10 10,69 220 Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ® таблетки 28 36,84 221 Клопідогрель Атерокард таблетки 30 16,55 222 Клопідогрель АТРОГРЕЛ таблетки 30 20,16 223 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА таблетки 30 77,48 224 Клопідогрель Клопідогрель таблетки 30 15,30 225 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ таблетки 30 70,35 226 Клопідогрель Клопідогрель-Фармекс таблетки 30 15,30 227 Клопідогрель МЕДОГРЕЛЬ таблетки 30 110,57 228 Клопідогрель ОНЕКЛАПЗ таблетки 30 33,44 229 Клопідогрель ТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК таблетки 30 50,39 230 Клопідогрель АТРОГРЕЛ таблетки 60 38,62 231 Клопідогрель ТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК таблетки 60 81,83 232 Клопідогрель Атерокард таблетки 70 37,26 233 Клопідогрель ПЛАТОГРІЛ® таблетки 84 0,00 234 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА таблетки 90 187,92 235 Клопідогрель КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ таблетки 90 167,77 236 Ламотриджин ЕПІЛЕПТАЛ® таблетки 30 18,95 237 Ламотриджин ЛАМАЛ® таблетки 30 0,00 238 Ламотриджин ЛАНІСТОР таблетки 60 24,36 239 Ламотриджин ЕПІЛЕПТАЛ® таблетки 30 37,90 240 Ламотриджин ЛАМАЛ® таблетки 30 0,00 241 Ламотриджин ЛАНІСТОР таблетки 60 21,66 242 Ламотриджин ЕПІЛЕПТАЛ® таблетки 30 75,80 243 Ламотриджин ЛАМАЛ® таблетки 30 0,00 244 Ламотриджин ЛАНІСТОР таблетки 60 0,00 245 Ламотриджин ЛАМОТРИН 25 таблетки 30 18,08 246 Ламотриджин ЛАМОТРИН® таблетки 30 3,48 247 Ламотриджин ЛАМОТРИН 25 таблетки 60 36,16 248 Ламотриджин ЛАМОТРИН 50 таблетки 30 36,16 249 Ламотриджин ЛАМОТРИН® таблетки 30 0,00 250 Ламотриджин ЛАМОТРИН 50 таблетки 60 72,33 251 Ламотриджин ЛАМОТРИН 100 таблетки 30 72,33 252 Ламотриджин ЛАМОТРИН® таблетки 30 43,58 253 Ламотриджин ЛАМОТРИН 100 таблетки 60 144,68 254 Леводопа + Карбідопа ЛЕВОКОМ РЕТАРД АСІНО таблетки 100 15,58 255 Леводопа + Карбідопа ЛЕВОКОМ РЕТАРД АСІНО таблетки 100 0,00 256 Леводопа + Карбідопа ЛЕВОКОМ таблетки 30 73,27 257 Леводопа + Карбідопа КОНФУНДУС® таблетки 100 0,00 258 Леводопа + Карбідопа ЛЕВОКОМ таблетки 100 244,24 259 Леводопа + Карбідопа НАКОМ® таблетки 100 0,00 260 Лозартан ЛОЗАРТАН-ТЕВА таблетки 30 14,98 261 Лозартан КЛОСАРТ® таблетки 28 20,48 262 Лозартан ) ЛОЗАРТАН САНДОЗ® таблетки 28 0,00 263 Лозартан ЛОЗАП® таблетки 30 0,00 264 Лозартан ЛОЗАРТАН-ТЕВА таблетки 30 30,35 265 Лозартан ПРЕСАРТАН®-50 таблетки 30 11,51 266 Лозартан ТРОСАН таблетки 30 21,98 267 Лозартан КЛОСАРТ® таблетки 84 0,00 268 Лозартан ЛОЗАП® таблетки 90 0,00 269 Лозартан ЛОЗАРТАН-ТЕВА таблетки 90 32,91 270 Лозартан ЛОЗАРТАН САНДОЗ® таблетки 28 0,00 271 Лозартан КЛОСАРТ® таблетки 30 17,60 272 Лозартан ЛОЗАП® таблетки 30 0,00 273 Лозартан ЛОЗАРТАН-ТЕВА таблетки 30 37,93 274 Лозартан ЛОТАР® таблетки 30 0,00 275 Лозартан ПРЕСАРТАН®-100 Таблетки 30 14,89 276 Лозартан ТРОСАН таблетки 30 36,92 277 Лозартан КЛОСАРТ® таблетки 90 0,00 278 Лозартан ЛОЗАП® таблетки 90 0,00 279 Лозартан КЛОСАРТ® таблетки 100 0,00 280 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 60 32,79 281 Метопролол МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таблетки 20 2,88 282 Метопролол МЕТОПРОЛОЛ таблетки 30 3,53 283 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 60 65,57 284 Метопролол МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ таблетки 20 2,77 285 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 30 65,57 286 Метопролол МЕТОПРОЛОЛ таблетки 30 0,00 287 Метопролол ЕГІЛОК® таблетки 60 108,14 288 Метформін ДІАФОРМІН® таблетки 30 8,49 289 Метформін МЕТАМІН® таблетки 30 10,66 290 Метформін Метафора® таблетки 30 5,11 291 Метформін МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 30 12,61 292 Метформін МЕТФОРМІН-ТЕВА таблетки 50 20,50 293 Метформін ДІАФОРМІН® таблетки 60 14,28 294 Метформін ДІАФОРМІН® SR таблетки 60 0,00 295 Метформін МЕТАМІН® таблетки 60 0,00 296 Метформін Метафора® таблетки 60 4,81 297 Метформін МЕТФОРМІН таблетки 60 0,00 298 Метформін МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 60 23,71 299 Метформін МЕТАМІН® таблетки 100 0,00 300 Метформін МЕТФОРМІН САНДОЗ® таблетки 120 20,06 301 Метформін ДІАФОРМІН® таблетки 30 13,09 302 Метформін МЕТАМІН® таблетки 30 10,65 303 Метформін Метафора® таблетки 30 7,67 304 Метформін МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 30 20,83 305 Метформін ДІАФОРМІН® таблетки 60 18,05 306 Метформін МЕТАМІН® таблетки 60 0,00 307 Метформін Метафора® таблетки 60 0,00 308 Метформін МЕТФОРМІН таблетки 60 0,00 309 Метформін МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 60 26,50 310 Метформін МЕТАМІН® таблетки 100 0,00 311 Метформін Метфогама® 850 таблетки 120 68,13 312 Метформін МЕТФОРМІН САНДОЗ® таблетки 120 34,07 313 Метформін МЕТАМІН® таблетки 30 16,99 314 Метформін Метафора® таблетки 30 8,87 315 Метформін Метафора®-SR таблетки 30 0,00 316 Метформін МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 30 23,71 317 Метформін МЕТФОРМІН-САНОФІ таблетки 30 15,21 318 Метформін МЕТФОРМІН-ТЕВА таблетки 30 26,95 319 Метформін ДІАФОРМІН® таблетки 60 32,62 320 Метформін ДІАФОРМІН® SR таблетки 60 0,00 321 Метформін МЕТАМІН® таблетки 60 20,44 322 Метформін Метафора® таблетки 60 0,00 323 Метформін Метафора®-SR таблетки 60 0,00 324 Метформін МЕТФОРМІН таблетки 60 0,00 325 Метформін МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ таблетки 60 29,21 326 Метформін МЕТАМІН® таблетки 90 30,66 327 Метформін МЕТФОРМІН-ТЕВА таблетки 90 80,84 328 Метформін Метфогама® 1000 таблетки 120 84,73 329 Мікофенолова кислота та її солі МІФОРТИК таблетки 120 0,00 330 Мікофенолова кислота та її солі МІФЕНАКС капсули 100 0,00 331 Морфін МОРФІН-ЗН таблетки 50 40,88 332 Морфін МОРФІНУ СУЛЬФАТ таблетки 50 48,35 333 Морфін МОРФІН-ЗН таблетки 10 0,00 334 Морфін МОРФІНУ СУЛЬФАТ таблетки 10 0,00 335 Морфін МОРФІН-ЗН таблетки 50 0,00 336 Морфін МОРФІНУ СУЛЬФАТ таблетки 50 0,00 337 Нітрогліцерин Нітрогліцерин таблетки 40 0,00 338 Нітрогліцерин Нітрогліцерин-Здоров’я таблетки 40 0,00 339 Ніфедипін Ніфедипін таблетки 50 0,00 340 Ніфедипін НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 50 33,64 341 Ніфедипін Фенігідин-Здоров’я таблетки 50 0,00 342 Ніфедипін Ніфедипін таблетки 50 0,00 343 Рисперидон ЕРІДОН® розчин оральний 30 94,50 344 Рисперидон РОСЕМІД® розчин оральний 30 0,00 345 Рисперидон РОСЕМІД® розчин оральний 100 0,00 346 Рисперидон НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 20 0,00 347 Рисперидон РІЛЕПТИД® таблетки 20 29,06 348 Рисперидон РОСЕМІД® ОДТ таблетки 20 0,00 349 Рисперидон ТОРЕНДО® таблетки 20 0,00 350 Рисперидон ЕРІДОН® таблетки 30 34,17 351 Рисперидон Риспаксол ® таблетки 60 73,09 352 Рисперидон РИСПЕТРИЛ (RISPETRIL) таблетки 60 89,14 353 Рисперидон ТОРЕНДО® таблетки 60 0,00 354 Рисперидон НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ’Я таблетки 20 0,00 355 Рисперидон РОСЕМІД® ОДТ таблетки 20 0,00 356 Рисперидон ЕРІДОН® таблетки 30 33,86 357 Рисперидон ТОРЕНДО® таблетки 30 33,86 358 Рисперидон ЕРІДОН® таблетки 60 136,69 359 Рисперидон РИСПЕТРИЛ таблетки 60 178,30 360 Рисперидон ТОРЕНДО® таблетки 60 67,74 361 Сальбутамол Сальбутамол аерозоль для інгаляцій 200 8,64 362 Сальбутамол САЛЬБУТАМОЛ-ІНТЕЛІ інгаляція, суспензія 200 10,64 363 Сальбутамол САЛЬБУТАМОЛ-НЕО Інгаляція 200 0,00 364 Симвастатин Вазостат-Здоров´я таблетки 30 12,25 365 Симвастатин Вазиліп® таблетки 28 4,53 366 Симвастатин АЛЛЕСТА® таблетки 30 0,00 367 Симвастатин Вазостат-Здоров´я таблетки 30 7,16 368 Симвастатин КАРДАК таблетки 30 22,37 369 Симвастатин СИМВАСТАТИН САНДОЗ® таблетки 30 19,08 370 Симвастатин Симвастатин-Тева таблетки 30 0,00 371 Симвастатин Вазиліп® таблетки 28 9,04 372 Симвастатин АЛЛЕСТА® таблетки 30 0,00 373 Симвастатин Вазостат-Здоров´я таблетки 30 14,32 374 Симвастатин СИМВАСТАТИН САНДОЗ® таблетки 30 0,00 375 Симвастатин Симвастатин-Тева таблетки 30 0,00 376 Спіронолактон Верошпірон таблетки 20 29,64 377 Спіронолактон Спілактон таблетки 20 29,62 378 Спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 30 43,49 379 Спіронолактон Спілактон таблетки 20 59,24 380 Спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® таблетки 30 38,24 381 Спіронолактон Спілактон таблетки 20 118,61 382 Спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® таблетки 30 0,00 383 Спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ таблетки 30 0,00 384 Такролімус АДВАГРАФ® капсули 50 0,00 385 Такролімус ПРОГРАФ® капсули 50 0,03 386 Такролімус ЕНВАРСУС таблетки 30 0,00 387 Такролімус АДВАГРАФ® капсули 50 0,00 388 Такролімус ПРОГРАФ® капсули 50 0,00 389 Такролімус ЕНВАРСУС таблетки 60 0,00 390 Такролімус АДВАГРАФ® капсули 50 0,00 391 Такролімус ЕНВАРСУС таблетки 30 0,00 392 Такролімус АДВАГРАФ® капсули 50 0,00 393 Такролімус ПРОГРАФ® капсули 50 0,00 394 Тіотропію бромід ІЗІФРІ® порошок для інгаляцій 30 0,00 395 Тіотропію бромід СПІРИВА® капсули для інгаляцій 30 0,00 396 Фенітоїн Дифенін® таблетки 60 0,00 397 Флуоксетин ФЛУКСЕН® капсули 10 23,05 398 Флуоксетин ФЛУОКСЕТИН таблетки 10 4,00 399 Флуоксетин ФЛУОКСЕТИН таблетки 20 7,99 400 Флуоксетин ФЛУКСЕН® капсули 30 53,98 401 Флуоксетин ФЛУТІСАЛ® капсули тверді 30 0,00 402 Фуросемід ФУРОСЕМІД таблетки 50 6,33 403 Фуросемід ФУРОСЕМІД таблетки 50 14,90 404 Фуросемід Фуросемід таблетки 50 0,00 405 Фуросемід ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ таблетки 50 18,25 406 Циклоспорин ЕКВОРАЛ капсули м’які 50 219,45 407 Циклоспорин САНДІМУН НЕОРАЛ® капсули 50 137,85 408 Циклоспорин ЕКВОРАЛ капсули 50 421,57 409 Циклоспорин САНДІМУН НЕОРАЛ® капсули 50 146,02 410 Циклоспорин ЕКВОРАЛ капсули 50 418,00 411 Циклоспорин САНДІМУН НЕОРАЛ® капсули 50 0,00

II. Препарати інсуліну

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№ з/п Міжнародна непатентована назва Торговельна назва Форма випуску Кіл-ть в упаковці Сума доплати за упаковку, грн. 1 2 3 4 6 9 1 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H розчин для ін’єкцій 1000 0,00 2 Інсулін людини Хумодар® Р 100 Р розчин для ін’єкцій 1000 0,00 3 Інсулін людини АКТРАПІД® НМ розчин для ін`єкцій 1000 0,00 4 Інсулін людини Генсулін Р розчин для ін’єкцій 1000 0,00 5 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H розчин для ін’єкцій 500 0,00 6 Інсулін людини Хумодар® Р 100 Р розчин для ін’єкцій 500 0,00 7 Інсулін людини ІНСУМАН РАПІД® розчин для ін’єкцій, картридж 300 0,00 8 Інсулін людини ІНСУМАН РАПІД® розчин для ін’єкцій, картридж 300 23,89 9 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H розчин для ін’єкцій, картридж 300 0,00 10 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H розчин для ін’єкцій, картридж 300 24,30 11 Інсулін людини Хумодар® Р 100 Р розчин для ін’єкцій, картридж 300 0,00 12 Інсулін людини Хумодар® Р 100 Р розчин для ін’єкцій, картридж 300 24,30 13 Інсулін людини Генсулін Р розчин для ін’єкцій 300 0,00 14 Інсулін людини Генсулін Р розчин для ін’єкцій, картриджі 300 24,30 15 Інсулін людини АКТРАПІД® НМ ФЛЕКСПЕН® розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці 300 0,00 16 Інсулін людини АКТРАПІД® НМ ФЛЕКСПЕН® розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці 300 24,21 17 Інсулін аспарт НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручці 300 0,00 18 Інсулін аспарт НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручці 300 35,45 19 Інсулін глюлізин ЕПАЙДРА® розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 0,00 20 Інсулін глюлізин ЕПАЙДРА® розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 30,88 21 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H NP суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 22 Інсулін людини Хумодар® Б100 Р суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 23 Інсулін людини ПРОТАФАН® НМ суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 24 Інсулін людини Генсулін Н суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 25 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H NP суспензія для ін’єкцій 500 0,00 26 Інсулін людини Хумодар® Б100 Р суспензія для ін’єкцій 500 0,00 27 Інсулін людини ІНСУМАН БАЗАЛ® суспензія для ін’єкцій, картридж 300 0,00 28 Інсулін людини ІНСУМАН БАЗАЛ® суспензія для ін’єкцій, картридж 300 23,30 29 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H NP суспензія для ін’єкцій, картридж 300 0,00 30 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H NP суспензія для ін’єкцій, картридж 300 23,35 31 Інсулін людини Хумодар® Б100 Р суспензія для ін’єкцій, по 3 мл у картриджі 300 0,00 32 Інсулін людини Хумодар® Б100 Р суспензія для ін’єкцій, картриджі 300 23,35 33 Інсулін людини Генсулін Н суспензія для ін’єкцій, картриджі 300 0,00 34 Інсулін людини Генсулін Н суспензія для ін’єкцій, картридж 300 23,35 35 Інсулін людини ПРОТАФАН® НМ ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці 300 0,00 36 Інсулін людини ПРОТАФАН® НМ ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці 300 24,21 37 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H 30/70 суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 38 Інсулін людини Хумодар® К25 100 Р суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 39 Інсулін людини МІКСТАРД® 30 НМ суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 40 Інсулін людини Генсулін М30 суспензія для ін’єкцій 1000 0,00 41 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H 30/70 суспензія для ін’єкцій 500 0,00 42 Інсулін людини Хумодар® К25 100 Р суспензія для ін’єкцій 500 0,00 43 Інсулін людини ІНСУМАН КОМБ 25® розчин для ін’єкцій, картридж 300 0,00 44 Інсулін людини ІНСУМАН КОМБ 25® розчин для ін’єкцій, картридж 300 24,47 45 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H 30/70 суспензія для ін’єкцій, картридж 300 0,00 46 Інсулін людини ФАРМАСУЛІН® H 30/70 суспензія для ін’єкцій, картридж 300 24,84 47 Інсулін людини Хумодар® К25 100 Р суспензія для ін’єкцій, картридж 300 0,00 48 Інсулін людини Хумодар® К25 100 Р суспензія для ін’єкцій, картридж 300 24,84 49 Інсулін людини Генсулін М30 суспензія для ін’єкцій, картридж 300 0,00 50 Інсулін людини Генсулін М30 суспензія для ін’єкцій, картридж 300 24,84 51 Інсулін людини МІКСТАРД® 30 НМ ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін’єкцій, картридж у шприц-ручці 300 0,00 52 Інсулін людини МІКСТАРД® 30 НМ ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін’єкцій, картридж у шприц-ручці 300 23,86 53 Інсулін аспарт НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках 300 0,00 54 Інсулін аспарт НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН® суспензія для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках 300 46,59 55 Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт РАЙЗОДЕГ® ФЛЕКСТАЧ® розчин для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках 300 0,00 56 Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт РАЙЗОДЕГ® ФЛЕКСТАЧ® розчин для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках 300 66,84 57 Інсулін гларгін АЙЛАР® розчин для ін’єкцій, картридж 300 0,00 58 Інсулін гларгін АЙЛАР® розчин для ін’єкцій, картридж 300 46,61 59 Інсулін гларгін ТОЖЕО СОЛОСТАР розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 450 0,00 60 Інсулін гларгін ТОЖЕО СОЛОСТАР розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 450 77,78 61 Інсулін гларгін ЛАНТУС® СОЛОСТАР® розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 0,00 62 Інсулін гларгін ЛАНТУС® СОЛОСТАР® розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 51,85 63 Інсулін детемір ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН® розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках 300 0,00 64 Інсулін детемір ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН® розчин для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках 300 66,66 65 Інсулін деглюдек ТРЕСІБА® ФЛЕКСТАЧ® розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках 300 0,00 66 Інсулін деглюдек ТРЕСІБА® ФЛЕКСТАЧ® розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках 300 69,47 67 Інсулін гларгін та ліксисенатид СОЛІКВА розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 0,00 68 Інсулін гларгін та ліксисенатид СОЛІКВА розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 157,31 69 Інсулін гларгін та ліксисенатид СОЛІКВА розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 0,00 70 Інсулін гларгін та ліксисенатид СОЛІКВА розчин для ін’єкцій, шприц-ручка 300 157,31 71 Інсулін деглюдек та ліраглутид КСАЛТОФАЙ розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручках 300 0,00 72 Інсулін деглюдек та ліраглутид КСАЛТОФАЙ розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручках 300 252,38

III. Комбіновані лікарські засоби

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№ з/п Міжнародна непатентована назва Торговельна назва Форма випуску Кіл-ть в упаковці Сума доплати за упаковку, грн. 1 2 3 4 5 6 1 Сальметерол + Флютиказон СЕРЕТИДТМ ДИСКУСТМ порошок для інгаляцій 60 0,00 2 Сальметерол + Флютиказон СЕРЕТИДТМ ДИСКУСТМ порошок для інгаляцій 60 0,00 3 Сальметерол + Флютиказон СЕРЕТИДТМ ДИСКУСТМ порошок для інгаляцій 60 0,00 4 Будесонід + Формотерол Буфомікс Ізіхейлер порошок для інгаляцій 120 0,00 5 Будесонід + Формотерол Буфомікс Ізіхейлер порошок для інгаляцій 120 0,00 6 Будесонід + Формотерол Буфомікс Ізіхейлер порошок для інгаляцій 60 0,00 7 Будесонід + Формотерол CИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 60 353,28 8 Будесонід + Формотерол CИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 60 0,00 9 Будесонід + Формотерол CИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР порошок для інгаляцій 60 0,00

IV. Окремий список медвиробів

В окремий список медичних виробів за програмою «Доступні ліки» входять тест-смужки для вимірювання рівня глюкози (цукру) в крові. Два їх типи є безкоштовними, за решту доведеться доплатити. За які саме і скільки, дивіться в таблиці – в стовпці №5.

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№ з/п Назва медичного виробу Кіл-ть в упаковці Країна-виробник медичного виробу Сума доплати за упаковку, грн. 1 2 3 4 5 1 Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові «CONTOUR PLUS» 50 Швейцарія 229,93 2 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «DM» 50 Тайвань 216,32 3 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «MS» 50 Тайвань 216,32 4 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «2B Comfort» 50 Тайвань 216,32 5 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest GS300» 50 Тайвань 216,32 6 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest ELSA» 50 Тайвань 216,32 7 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «DM» 25 Тайвань 108,15 8 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «MS» 25 Тайвань 108,15 9 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest GS300» 25 Тайвань 108,15 10 Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest ELSA» 25 Тайвань 108,15 11 Тест-смужки для визначення глюкози в крові «Finetest Auto-coding Premium» 50 Республіка Корея 230,05 12 Тест-смужки «GlucoDr.auto™ А AGM-4000 №50» 50 Республіка Корея 23,14 13 Тест-смужки «GlucoDr.S™ AGM-513S №50» 50 Республіка Корея 0 14 Тест-смужки для визначення глюкози в крові «SD CodeFree» 50 Республіка Корея 230,07 15 Тест-смужки для визначення глюкози в крові «STANDARD GlucoNavii GDH» 50 Республіка Корея 230,07 16 «IME-DC» тест-смужки на глюкозу 50 Німеччина 189,24 17 «On Call® Plus» тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові 50 США; субпідрядник/ постачальник – Китайська Народна Республіка 229,85 18 «On Call® Extra» тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові 50 США; субпідрядник/ постачальник – Китайська Народна Республіка 229,85 19 Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові «Wellion Luna» 10 Австрія 45,97 20 Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові «Wellion Luna» 25 Австрія 114,92 21 Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові «Wellion Luna» 50 Австрія 229,85 22 Тест-смужки «Акку-Чек Інстант» 50 Німеччина 212,25 23 Тестові смужки для вимірювання глюкози в крові «Longevita Family» 50 КНР 0