«Доступні ліки»: повний перелік безкоштовних та пільгових препаратів

Які препарати можна отримати в аптеці безкоштовно з невеликою доплатою? «Одеське життя» публікує повний список медичних препаратів, що входять до складу державної програми «Доступні ліки». Їх вартість повністю або частково компенсується державою. Зазначимо, що цей список постійно змінюється. Той, що ми надаємо є актуальним на січень 2024 року.
Цього року до оновленого переліку медичних препаратів державної програми «Доступні ліки» входять 411 неінсулінових препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона та потреби імуносупресії.
Також до нього включені 72 препарати для лікування цукрового діабету (інсулінові) і 9 комбінованих лікарських засобів, що призначають при хронічних захворюваннях нижніх дихальних шляхів.
Крім того, є окремий список медвиробів, який налічує 23 найменування. До нього перш за все входять тест-смужки для вимірювання рівня глюкози (цукру) в крові.
Зміст
- Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів
- Препарати інсуліну
- Комбіновані лікарські засоби
- Окремий список медвиробів (тест-смужки)
Як отримати ліки зі списку безкоштовно, або придбати за пільговою ціною
Нагадаємо: щоб придбати ліки за пільговою ціною, треба отримати рецепт у лікаря. З ним звернутися до аптеки з наклейкою «Доступні ліки» (адресу найближчої аптеки можна уточнити за безкоштовним телефонним номером 16-77).
Як користуватися нашою таблицею:
- у вертикальній графі №2 можна знайти назву діючої речовини (міжнародна непатентована назва);
- у вертикальній графі №3 – торгове найменування (якщо ви віддаєте перевагу певному виробнику);
- у вертикальній графі №4 зазначена форма випуску (таблетки, інгалятор тощо);
- у стовпці №5 – кількість в упаковці;
- у стовпці №6 – скільки покупець має доплатити за препарат.
Перелік лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 10 серпня 2023 року.
Наказ МОЗ «Про затвердження Переліку лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року» № 1495 від 21.08.2023.
I. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів
|№ з/п
|Міжнародна непатентована назва
|Торговельна назва
|Форма випуску
|Кіл-ть в упаковці
|Сума доплати за упаковку, грн.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1
|Аміодарон
|АРИТМІЛ
|таблетки
|20
|8,65
|2
|Аміодарон
|Амідарон
|таблетки
|30
|18,35
|3
|Аміодарон
|АМІОДАРОН
|таблетки
|30
|10,23
|4
|Аміодарон
|АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|30
|51,77
|5
|Аміодарон
|Аміокордин®
|таблетки
|30
|34,19
|6
|Аміодарон
|Кардіодарон-Здоров’я
|таблетки
|30
|0,00
|7
|Аміодарон
|Ротаритміл
|таблетки
|30
|75,88
|8
|Аміодарон
|АРИТМІЛ
|таблетки
|50
|16,84
|9
|Аміодарон
|Аміокордин®
|таблетки
|60
|68,38
|10
|Амітриптилін
|АМІТРИПТИЛІН
|таблетки
|25
|11,79
|11
|Амітриптилін
|АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД
|таблетки
|25
|11,79
|12
|Амітриптилін
|Амітриптилін
|таблетки
|50
|0,00
|13
|Амітриптилін
|АМІТРИПТИЛІН
|таблетки
|50
|3,08
|14
|Амітриптилін
|АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД
|таблетки
|50
|3,08
|15
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|20
|13,91
|16
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-ФАРМАК
|таблетки
|20
|6,87
|17
|Амлодипін
|АЛАДИН®-ФАРМАК
|таблетки
|30
|11,32
|18
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН
|таблетки
|30
|3,53
|19
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|30
|1,17
|20
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|30
|1,17
|21
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН САНДОЗ®
|таблетки
|30
|21,94
|22
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|30
|18,09
|23
|Амлодипін
|Амлодипін-Здоров’я
|таблетки
|30
|0,00
|24
|Амлодипін
|Амлодипін-КВ
|таблетки
|30
|8,35
|25
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-ТЕВА
|таблетки
|30
|19,98
|26
|Амлодипін
|ЕМЛОДИН®
|таблетки
|30
|21,52
|27
|Амлодипін
|АЛАДИН®-ФАРМАК
|таблетки
|50
|17,52
|28
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|60
|0,00
|29
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|60
|0,00
|30
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|60
|25,34
|31
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|90
|0,00
|32
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|90
|0,00
|33
|Амлодипін )
|АМЛОДИПІН-ТЕВА
|таблетки
|90
|59,93
|34
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|20
|20,51
|35
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|20
|27,81
|36
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-ФАРМАК
|таблетки
|20
|4,53
|37
|Амлодипін
|АЛАДИН®-ФАРМАК
|таблетки
|30
|13,16
|38
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|30
|0,00
|39
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|30
|0,00
|40
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН САНДОЗ®
|таблетки
|30
|43,87
|41
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|30
|19,93
|42
|Амлодипін
|Амлодипін-Здоров’я
|таблетки
|30
|0,00
|43
|Амлодипін
|Амлодипін-КВ
|таблетки
|30
|7,75
|44
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-ТЕВА
|таблетки
|30
|31,37
|45
|Амлодипін
|ЕМЛОДИН®
|таблетки
|30
|43,52
|46
|Амлодипін
|АЛАДИН®-ФАРМАК
|таблетки
|50
|20,13
|47
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|60
|0,00
|48
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|60
|0,00
|49
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|60
|29,03
|50
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|90
|0,00
|51
|Амлодипін
|Амлодипін
|таблетки
|90
|0,00
|52
|Амлодипін
|АМЛОДИПІН-ТЕВА
|таблетки
|90
|94,11
|53
|Атенолол
|Атенолол
|Таблетки
|20
|1,55
|54
|Атенолол
|АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|20
|23,96
|55
|Атенолол
|Атенолол-Здоров´я
|таблетки
|20
|0,00
|56
|Атенолол
|АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|20
|47,49
|57
|Ацетилсаліцилова кислота
|АСК-ТЕВА
|таблетки
|30
|17,44
|58
|Ацетилсаліцилова кислота
|КАРДІСЕЙВ®
|таблетки
|30
|18,61
|59
|Ацетилсаліцилова кислота
|ЛОСПИРИН®
|таблетки
|30
|17,93
|60
|Ацетилсаліцилова кислота
|Магнікор
|таблетки
|30
|16,58
|61
|Ацетилсаліцилова кислота
|КАРДІСЕЙВ®
|таблетки
|50
|20,64
|62
|Ацетилсаліцилова кислота
|ЛОСПИРИН®
|таблетки
|80
|29,78
|63
|Ацетилсаліцилова кислота
|КАРДІО-ДАР®
|таблетки
|100
|37,28
|64
|Ацетилсаліцилова кислота
|Магнікор
|таблетки
|100
|46,97
|65
|Ацетилсаліцилова кислота
|ЛОСПИРИН®
|таблетки
|120
|52,79
|66
|Ацетилсаліцилова кислота
|АСПІКАРД КАРДІО
|таблетки
|20
|9,29
|67
|Ацетилсаліцилова кислота
|Тромболік-Кардіо
|таблетки
|20
|6,32
|68
|Ацетилсаліцилова кислота
|АСК-ТЕВА
|таблетки
|30
|29,79
|69
|Ацетилсаліцилова кислота
|АСПІРИН КАРДІО®
|таблетки
|98
|12,32
|70
|Ацетилсаліцилова кислота
|КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ
|таблетки
|30
|14,49
|71
|Ацетилсаліцилова кислота
|Магнікор
|таблетки
|30
|6,77
|72
|Ацетилсаліцилова кислота
|КАРДІО-ДАР®
|таблетки
|100
|0,00
|73
|Ацетилсаліцилова кислота
|КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ
|таблетки
|100
|49,10
|74
|Ацетилсаліцилова кислота
|Магнікор
|таблетки
|100
|0,00
|75
|Беклометазон
|БЕКЛАЗОН-ЕКО
|аерозоль для інгаляцій
|200
|180,96
|76
|Беклометазон
|БЕКЛАЗОН-ЕКО
|аерозоль для інгаляцій
|200
|0,00
|77
|Беклометазон
|БеклофортТМ ЕвохалерТМ
|аерозоль для інгаляцій
|200
|62,72
|78
|Біпериден
|АКІНЕТОН
|таблетки
|100
|0,00
|79
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я
|таблетки
|30
|3,10
|80
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|20
|20,46
|81
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО
|таблетки
|28
|15,56
|82
|Бісопролол
|БІПРОЛОЛ
|таблетки
|30
|2,80
|83
|Бісопролол
|БІСОПРОЛ®
|таблетки
|30
|17,58
|84
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®
|таблетки
|30
|19,95
|85
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|30
|22,45
|86
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я
|таблетки
|30
|0,00
|87
|Бісопролол
|Бісопролол-КВ
|таблетки
|30
|6,07
|88
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
|таблетки
|30
|34,66
|89
|Бісопролол
|Бісотрол 5
|таблетки
|30
|14,87
|90
|Бісопролол
|БІСОПРОЛ®
|таблетки
|50
|27,04
|91
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
|таблетки
|50
|58,16
|92
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|60
|26,94
|93
|Бісопролол
|КОРОНАЛ® 5
|таблетки
|60
|68,30
|94
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®
|таблетки
|90
|49,56
|95
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|20
|20,77
|96
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО
|таблетки
|28
|15,06
|97
|Бісопролол
|БІПРОЛОЛ
|таблетки
|30
|0,00
|98
|Бісопролол
|БІСОПРОЛ®
|таблетки
|30
|16,22
|99
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®
|таблетки
|30
|27,86
|100
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|30
|26,94
|101
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я
|таблетки
|30
|0,00
|102
|Бісопролол
|Бісопролол-КВ
|таблетки
|30
|4,03
|103
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
|таблетки
|30
|49,01
|104
|Бісопролол
|Бісотрол 10
|таблетки
|30
|16,22
|105
|Бісопролол
|БІСОПРОЛ®
|таблетки
|50
|22,97
|106
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
|таблетки
|50
|81,30
|107
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|60
|42,17
|108
|Бісопролол
|КОРОНАЛ® 10
|таблетки
|60
|80,85
|109
|Бісопролол
|БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®
|таблетки
|90
|18,39
|110
|Будесонід
|ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР
|порошок для інгаляцій
|200
|200,03
|111
|Будесонід
|ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР
|порошок для інгаляцій
|100
|200,03
|112
|Будесонід
|Будесонід Ізіхейлер
|порошок для інгаляцій
|200
|0,00
|113
|Будесонід
|БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ
|інгаляція, суспензія
|200
|0,00
|114
|Будесонід
|БУДЕСОНІД-ТЕВА
|суспензія для розпилення
|40
|255,08
|115
|Будесонід
|НЕБУЛОМАКС
|суспензія для розпилення
|40
|155,66
|116
|Будесонід
|Бенодил (BENODIL)
|суспензія для розпилення
|40
|104,08
|117
|Будесонід
|БУДЕСОНІД АСТРАЗЕНЕКА
|суспензія для розпилення
|40
|0,00
|118
|Будесонід
|БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ
|суспензія для розпилення
|40
|0,00
|119
|Будесонід
|БУДЕСОНІД-ТЕВА
|суспензія для розпилення
|40
|0,00
|120
|Будесонід
|Будіксон НЕБ
|суспензія для розпилення
|40
|152,56
|121
|Будесонід
|НЕБУЛОМАКС
|суспензія для розпилення
|40
|0,00
|122
|Будесонід
|ПУЛЬМІКОРТ
|суспензія для розпилення
|40
|473,75
|123
|Валганцикловір
|Вальцит®
|таблетки
|60
|1 713,92
|124
|Валганцикловір
|ГАНЦИЛ
|таблетки
|60
|0,00
|125
|Вальпроєва кислота
|ВІНІТЕЛ®
|сироп
|1
|0,00
|126
|Вальпроєва кислота
|ДЕПАКІН®
|сироп
|1
|30,40
|127
|Варфарин
|ВАРФАРИН НІКОМЕД
|таблетки
|100
|41,30
|128
|Варфарин
|ВАРФАРИН ОРІОН
|таблетки
|30
|19,75
|129
|Варфарин
|Варфарекс ®
|таблетки
|100
|57,34
|130
|Варфарин
|ВАРФАРИН ОРІОН
|таблетки
|100
|66,81
|131
|Варфарин
|ВАРФАРИН ОРІОН
|таблетки
|30
|33,27
|132
|Варфарин
|Варфарекс ®
|таблетки
|100
|95,52
|133
|Варфарин
|ВАРФАРИН ОРІОН
|таблетки
|100
|0,00
|134
|Варфарин
|ВАРФАРИН-ФС
|таблетки
|100
|23,23
|135
|Варфарин
|ВАРФАРИН-ФС
|таблетки
|100
|20,87
|136
|Верапаміл
|ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|20
|18,51
|137
|Верапаміл
|Верапамілу гідрохлорид
|таблетки
|20
|0,00
|138
|Верапаміл
|ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|50
|53,74
|139
|Верапаміл
|ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД
|таблетки
|50
|13,98
|140
|Галоперидол
|ГАЛОПРИЛ
|таблетки
|50
|37,02
|141
|Галоперидол
|ГАЛОПРИЛ ФОРТЕ
|таблетки
|50
|0,00
|142
|Гідрохлортіазид
|ТИУРЕКС®
|таблетки
|30
|4,69
|143
|Гідрохлортіазид
|ТИУРЕКС®
|таблетки
|90
|0,00
|144
|Гідрохлортіазид
|ГІДРОХЛОРТІАЗИД
|таблетки
|20
|6,28
|145
|Гідрохлортіазид
|ГІПОТІАЗИД®
|таблетки
|20
|29,13
|146
|Гідрохлортіазид
|ТИУРЕКС®
|таблетки
|30
|9,38
|147
|Гідрохлортіазид
|ТИУРЕКС®
|таблетки
|90
|0,00
|148
|Гідрохлортіазид
|ТИУРЕКС®
|таблетки
|30
|18,77
|149
|Гідрохлортіазид
|ТИУРЕКС®
|таблетки
|90
|0,00
|150
|Гідрохлортіазид
|ГІПОТІАЗИД®
|таблетки
|20
|0,00
|151
|Глібенкламід
|Глібенкламід
|таблетки
|30
|0,00
|152
|Глібенкламід
|Глібенкламід-Здоров’я
|таблетки
|50
|0,00
|153
|Глібенкламід
|ГЛІБЕНКЛАМІД
|таблетки
|100
|0,00
|154
|Гліклазид
|ДІАГЛІЗИД® MR
|таблетки
|60
|0,00
|155
|Гліклазид
|ГЛІКЛАДА
|таблетки
|30
|0,00
|156
|Гліклазид
|ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА MR
|таблетки
|30
|0,00
|157
|Гліклазид
|ДІАБЕТОН® MR 60 мг
|таблетки
|30
|58,07
|158
|Гліклазид
|ДІАГЛІЗИД® MR
|таблетки
|30
|0,00
|159
|Гліклазид
|ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА MR
|таблетки
|90
|0,00
|160
|Гліклазид
|ДІАБЕТОН® MR 60 мг
|таблетки
|90
|174,22
|161
|Гліклазид
|Гліклазид-Здоров´я
|таблетки
|30
|0,00
|162
|Гліклазид
|ДІАГЛІЗИД®
|таблетки
|60
|0,00
|163
|Десмопресин
|МІНІРИН МЕЛТ
|ліофілізат оральний
|30
|0,00
|164
|Десмопресин
|МІНІРИН МЕЛТ
|ліофілізат оральний
|30
|0,00
|165
|Десмопресин
|МІНІРИН
|таблетки
|30
|0,00
|166
|Десмопресин
|УРОПРЕС®
|спрей назальний
|5
|0,00
|167
|Дигоксин
|ДИГОКСИН
|таблетки
|40
|0,00
|168
|Дигоксин
|Дигоксин-Здоров’я
|таблетки
|50
|0,00
|169
|Еверолімус
|СЕРТИКАН
|таблетки
|60
|0,00
|170
|Еналаприл
|Еналаприл-Здоров´я
|таблетки
|20
|7,32
|171
|Еналаприл
|Еналаприл-Здоров´я
|таблетки
|30
|8,42
|172
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
|таблетки
|30
|19,08
|173
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
|таблетки
|90
|57,26
|174
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ
|таблетки
|20
|7,61
|175
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ
|таблетки
|20
|11,25
|176
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ
|таблетки
|20
|6,52
|177
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ
|таблетки
|20
|12,61
|178
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|20
|16,51
|179
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|20
|14,08
|180
|Еналаприл
|Еналаприл-Здоров´я
|таблетки
|20
|2,69
|181
|Еналаприл
|ЕНАЛОЗИД® МОНО
|таблетки
|20
|18,02
|182
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
|таблетки
|30
|38,50
|183
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ
|таблетки
|50
|11,22
|184
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ
|таблетки
|90
|13,42
|185
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|90
|44,61
|186
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
|таблетки
|90
|115,50
|187
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ
|таблетки
|20
|4,06
|188
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|20
|18,93
|189
|Еналаприл
|Еналаприл-Здоров´я
|таблетки
|20
|0,00
|190
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
|таблетки
|30
|59,84
|191
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ
|таблетки
|90
|32,25
|192
|Еналаприл
|ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
|таблетки
|90
|179,52
|193
|Іпратропію бромід
|ІПРАТРОПІУМ-ІНТЕЛІ
|інгаляція
|200
|0,00
|194
|Іпратропію бромід
|ФРІВЕЙ®
|розчин для інгаляцій
|25
|0,00
|195
|Карбамазепін
|Карбамазепин
|таблетки
|20
|18,14
|196
|Карбамазепін
|КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|20
|17,04
|197
|Карбамазепін
|КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я
|таблетки
|20
|4,70
|198
|Карбамазепін
|Карбамазепин
|таблетки
|50
|40,61
|199
|Карбамазепін
|КАРБАМАЗЕПІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|50
|52,79
|200
|Карбамазепін
|КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|50
|52,37
|201
|Карбамазепін
|МЕЗАКАР®
|таблетки
|50
|0,00
|202
|Карбамазепін
|КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ
|таблетки
|50
|118,53
|203
|Карбамазепін
|МЕЗАКАР® SR
|таблетки
|50
|0,00
|204
|Карбамазепін
|МЕЗАКАР®
|суспензія оральна
|1
|0,00
|205
|Карведилол
|ТАЛЛІІТОН®
|таблетки
|28
|35,03
|206
|Карведилол
|КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО
|таблетки
|30
|22,77
|207
|Карведилол
|ТАЛЛІІТОН®
|таблетки
|28
|68,06
|208
|Карведилол
|КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО
|таблетки
|30
|16,02
|209
|Карведилол
|Карведилол-КВ
|Таблетки
|30
|11,07
|210
|Карведилол
|КОРВАЗАН®
|таблетки
|30
|63,53
|211
|Карведилол
|ТАЛЛІІТОН®
|таблетки
|28
|72,62
|212
|Карведилол
|КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО
|таблетки
|30
|0,00
|213
|Карведилол
|Карведилол-КВ
|таблетки
|30
|0,00
|214
|Карведилол
|КОРВАЗАН®
|таблетки
|30
|111,47
|215
|Клозапін
|Азалептол
|таблетки
|50
|10,65
|216
|Клозапін
|Азапін
|таблетки
|50
|10,25
|217
|Клозапін
|Азалептол
|таблетки
|50
|0,00
|218
|Клозапін
|Азапін
|таблетки
|50
|0,00
|219
|Клопідогрель
|Клопідогрель
|таблетки
|10
|10,69
|220
|Клопідогрель
|ПЛАТОГРІЛ®
|таблетки
|28
|36,84
|221
|Клопідогрель
|Атерокард
|таблетки
|30
|16,55
|222
|Клопідогрель
|АТРОГРЕЛ
|таблетки
|30
|20,16
|223
|Клопідогрель
|КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
|таблетки
|30
|77,48
|224
|Клопідогрель
|Клопідогрель
|таблетки
|30
|15,30
|225
|Клопідогрель
|КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
|таблетки
|30
|70,35
|226
|Клопідогрель
|Клопідогрель-Фармекс
|таблетки
|30
|15,30
|227
|Клопідогрель
|МЕДОГРЕЛЬ
|таблетки
|30
|110,57
|228
|Клопідогрель
|ОНЕКЛАПЗ
|таблетки
|30
|33,44
|229
|Клопідогрель
|ТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК
|таблетки
|30
|50,39
|230
|Клопідогрель
|АТРОГРЕЛ
|таблетки
|60
|38,62
|231
|Клопідогрель
|ТРОМБОНЕТ®-ФАРМАК
|таблетки
|60
|81,83
|232
|Клопідогрель
|Атерокард
|таблетки
|70
|37,26
|233
|Клопідогрель
|ПЛАТОГРІЛ®
|таблетки
|84
|0,00
|234
|Клопідогрель
|КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
|таблетки
|90
|187,92
|235
|Клопідогрель
|КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
|таблетки
|90
|167,77
|236
|Ламотриджин
|ЕПІЛЕПТАЛ®
|таблетки
|30
|18,95
|237
|Ламотриджин
|ЛАМАЛ®
|таблетки
|30
|0,00
|238
|Ламотриджин
|ЛАНІСТОР
|таблетки
|60
|24,36
|239
|Ламотриджин
|ЕПІЛЕПТАЛ®
|таблетки
|30
|37,90
|240
|Ламотриджин
|ЛАМАЛ®
|таблетки
|30
|0,00
|241
|Ламотриджин
|ЛАНІСТОР
|таблетки
|60
|21,66
|242
|Ламотриджин
|ЕПІЛЕПТАЛ®
|таблетки
|30
|75,80
|243
|Ламотриджин
|ЛАМАЛ®
|таблетки
|30
|0,00
|244
|Ламотриджин
|ЛАНІСТОР
|таблетки
|60
|0,00
|245
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН 25
|таблетки
|30
|18,08
|246
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН®
|таблетки
|30
|3,48
|247
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН 25
|таблетки
|60
|36,16
|248
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН 50
|таблетки
|30
|36,16
|249
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН®
|таблетки
|30
|0,00
|250
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН 50
|таблетки
|60
|72,33
|251
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН 100
|таблетки
|30
|72,33
|252
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН®
|таблетки
|30
|43,58
|253
|Ламотриджин
|ЛАМОТРИН 100
|таблетки
|60
|144,68
|254
|Леводопа + Карбідопа
|ЛЕВОКОМ РЕТАРД АСІНО
|таблетки
|100
|15,58
|255
|Леводопа + Карбідопа
|ЛЕВОКОМ РЕТАРД АСІНО
|таблетки
|100
|0,00
|256
|Леводопа + Карбідопа
|ЛЕВОКОМ
|таблетки
|30
|73,27
|257
|Леводопа + Карбідопа
|КОНФУНДУС®
|таблетки
|100
|0,00
|258
|Леводопа + Карбідопа
|ЛЕВОКОМ
|таблетки
|100
|244,24
|259
|Леводопа + Карбідопа
|НАКОМ®
|таблетки
|100
|0,00
|260
|Лозартан
|ЛОЗАРТАН-ТЕВА
|таблетки
|30
|14,98
|261
|Лозартан
|КЛОСАРТ®
|таблетки
|28
|20,48
|262
|Лозартан )
|ЛОЗАРТАН САНДОЗ®
|таблетки
|28
|0,00
|263
|Лозартан
|ЛОЗАП®
|таблетки
|30
|0,00
|264
|Лозартан
|ЛОЗАРТАН-ТЕВА
|таблетки
|30
|30,35
|265
|Лозартан
|ПРЕСАРТАН®-50
|таблетки
|30
|11,51
|266
|Лозартан
|ТРОСАН
|таблетки
|30
|21,98
|267
|Лозартан
|КЛОСАРТ®
|таблетки
|84
|0,00
|268
|Лозартан
|ЛОЗАП®
|таблетки
|90
|0,00
|269
|Лозартан
|ЛОЗАРТАН-ТЕВА
|таблетки
|90
|32,91
|270
|Лозартан
|ЛОЗАРТАН САНДОЗ®
|таблетки
|28
|0,00
|271
|Лозартан
|КЛОСАРТ®
|таблетки
|30
|17,60
|272
|Лозартан
|ЛОЗАП®
|таблетки
|30
|0,00
|273
|Лозартан
|ЛОЗАРТАН-ТЕВА
|таблетки
|30
|37,93
|274
|Лозартан
|ЛОТАР®
|таблетки
|30
|0,00
|275
|Лозартан
|ПРЕСАРТАН®-100
|Таблетки
|30
|14,89
|276
|Лозартан
|ТРОСАН
|таблетки
|30
|36,92
|277
|Лозартан
|КЛОСАРТ®
|таблетки
|90
|0,00
|278
|Лозартан
|ЛОЗАП®
|таблетки
|90
|0,00
|279
|Лозартан
|КЛОСАРТ®
|таблетки
|100
|0,00
|280
|Метопролол
|ЕГІЛОК®
|таблетки
|60
|32,79
|281
|Метопролол
|МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
|таблетки
|20
|2,88
|282
|Метопролол
|МЕТОПРОЛОЛ
|таблетки
|30
|3,53
|283
|Метопролол
|ЕГІЛОК®
|таблетки
|60
|65,57
|284
|Метопролол
|МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
|таблетки
|20
|2,77
|285
|Метопролол
|ЕГІЛОК®
|таблетки
|30
|65,57
|286
|Метопролол
|МЕТОПРОЛОЛ
|таблетки
|30
|0,00
|287
|Метопролол
|ЕГІЛОК®
|таблетки
|60
|108,14
|288
|Метформін
|ДІАФОРМІН®
|таблетки
|30
|8,49
|289
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|30
|10,66
|290
|Метформін
|Метафора®
|таблетки
|30
|5,11
|291
|Метформін
|МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|30
|12,61
|292
|Метформін
|МЕТФОРМІН-ТЕВА
|таблетки
|50
|20,50
|293
|Метформін
|ДІАФОРМІН®
|таблетки
|60
|14,28
|294
|Метформін
|ДІАФОРМІН® SR
|таблетки
|60
|0,00
|295
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|60
|0,00
|296
|Метформін
|Метафора®
|таблетки
|60
|4,81
|297
|Метформін
|МЕТФОРМІН
|таблетки
|60
|0,00
|298
|Метформін
|МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|60
|23,71
|299
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|100
|0,00
|300
|Метформін
|МЕТФОРМІН САНДОЗ®
|таблетки
|120
|20,06
|301
|Метформін
|ДІАФОРМІН®
|таблетки
|30
|13,09
|302
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|30
|10,65
|303
|Метформін
|Метафора®
|таблетки
|30
|7,67
|304
|Метформін
|МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|30
|20,83
|305
|Метформін
|ДІАФОРМІН®
|таблетки
|60
|18,05
|306
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|60
|0,00
|307
|Метформін
|Метафора®
|таблетки
|60
|0,00
|308
|Метформін
|МЕТФОРМІН
|таблетки
|60
|0,00
|309
|Метформін
|МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|60
|26,50
|310
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|100
|0,00
|311
|Метформін
|Метфогама® 850
|таблетки
|120
|68,13
|312
|Метформін
|МЕТФОРМІН САНДОЗ®
|таблетки
|120
|34,07
|313
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|30
|16,99
|314
|Метформін
|Метафора®
|таблетки
|30
|8,87
|315
|Метформін
|Метафора®-SR
|таблетки
|30
|0,00
|316
|Метформін
|МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|30
|23,71
|317
|Метформін
|МЕТФОРМІН-САНОФІ
|таблетки
|30
|15,21
|318
|Метформін
|МЕТФОРМІН-ТЕВА
|таблетки
|30
|26,95
|319
|Метформін
|ДІАФОРМІН®
|таблетки
|60
|32,62
|320
|Метформін
|ДІАФОРМІН® SR
|таблетки
|60
|0,00
|321
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|60
|20,44
|322
|Метформін
|Метафора®
|таблетки
|60
|0,00
|323
|Метформін
|Метафора®-SR
|таблетки
|60
|0,00
|324
|Метформін
|МЕТФОРМІН
|таблетки
|60
|0,00
|325
|Метформін
|МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ
|таблетки
|60
|29,21
|326
|Метформін
|МЕТАМІН®
|таблетки
|90
|30,66
|327
|Метформін
|МЕТФОРМІН-ТЕВА
|таблетки
|90
|80,84
|328
|Метформін
|Метфогама® 1000
|таблетки
|120
|84,73
|329
|Мікофенолова кислота та її солі
|МІФОРТИК
|таблетки
|120
|0,00
|330
|Мікофенолова кислота та її солі
|МІФЕНАКС
|капсули
|100
|0,00
|331
|Морфін
|МОРФІН-ЗН
|таблетки
|50
|40,88
|332
|Морфін
|МОРФІНУ СУЛЬФАТ
|таблетки
|50
|48,35
|333
|Морфін
|МОРФІН-ЗН
|таблетки
|10
|0,00
|334
|Морфін
|МОРФІНУ СУЛЬФАТ
|таблетки
|10
|0,00
|335
|Морфін
|МОРФІН-ЗН
|таблетки
|50
|0,00
|336
|Морфін
|МОРФІНУ СУЛЬФАТ
|таблетки
|50
|0,00
|337
|Нітрогліцерин
|Нітрогліцерин
|таблетки
|40
|0,00
|338
|Нітрогліцерин
|Нітрогліцерин-Здоров’я
|таблетки
|40
|0,00
|339
|Ніфедипін
|Ніфедипін
|таблетки
|50
|0,00
|340
|Ніфедипін
|НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|50
|33,64
|341
|Ніфедипін
|Фенігідин-Здоров’я
|таблетки
|50
|0,00
|342
|Ніфедипін
|Ніфедипін
|таблетки
|50
|0,00
|343
|Рисперидон
|ЕРІДОН®
|розчин оральний
|30
|94,50
|344
|Рисперидон
|РОСЕМІД®
|розчин оральний
|30
|0,00
|345
|Рисперидон
|РОСЕМІД®
|розчин оральний
|100
|0,00
|346
|Рисперидон
|НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ’Я
|таблетки
|20
|0,00
|347
|Рисперидон
|РІЛЕПТИД®
|таблетки
|20
|29,06
|348
|Рисперидон
|РОСЕМІД® ОДТ
|таблетки
|20
|0,00
|349
|Рисперидон
|ТОРЕНДО®
|таблетки
|20
|0,00
|350
|Рисперидон
|ЕРІДОН®
|таблетки
|30
|34,17
|351
|Рисперидон
|Риспаксол ®
|таблетки
|60
|73,09
|352
|Рисперидон
|РИСПЕТРИЛ (RISPETRIL)
|таблетки
|60
|89,14
|353
|Рисперидон
|ТОРЕНДО®
|таблетки
|60
|0,00
|354
|Рисперидон
|НЕЙРИСПІН-ЗДОРОВ’Я
|таблетки
|20
|0,00
|355
|Рисперидон
|РОСЕМІД® ОДТ
|таблетки
|20
|0,00
|356
|Рисперидон
|ЕРІДОН®
|таблетки
|30
|33,86
|357
|Рисперидон
|ТОРЕНДО®
|таблетки
|30
|33,86
|358
|Рисперидон
|ЕРІДОН®
|таблетки
|60
|136,69
|359
|Рисперидон
|РИСПЕТРИЛ
|таблетки
|60
|178,30
|360
|Рисперидон
|ТОРЕНДО®
|таблетки
|60
|67,74
|361
|Сальбутамол
|Сальбутамол
|аерозоль для інгаляцій
|200
|8,64
|362
|Сальбутамол
|САЛЬБУТАМОЛ-ІНТЕЛІ
|інгаляція, суспензія
|200
|10,64
|363
|Сальбутамол
|САЛЬБУТАМОЛ-НЕО
|Інгаляція
|200
|0,00
|364
|Симвастатин
|Вазостат-Здоров´я
|таблетки
|30
|12,25
|365
|Симвастатин
|Вазиліп®
|таблетки
|28
|4,53
|366
|Симвастатин
|АЛЛЕСТА®
|таблетки
|30
|0,00
|367
|Симвастатин
|Вазостат-Здоров´я
|таблетки
|30
|7,16
|368
|Симвастатин
|КАРДАК
|таблетки
|30
|22,37
|369
|Симвастатин
|СИМВАСТАТИН САНДОЗ®
|таблетки
|30
|19,08
|370
|Симвастатин
|Симвастатин-Тева
|таблетки
|30
|0,00
|371
|Симвастатин
|Вазиліп®
|таблетки
|28
|9,04
|372
|Симвастатин
|АЛЛЕСТА®
|таблетки
|30
|0,00
|373
|Симвастатин
|Вазостат-Здоров´я
|таблетки
|30
|14,32
|374
|Симвастатин
|СИМВАСТАТИН САНДОЗ®
|таблетки
|30
|0,00
|375
|Симвастатин
|Симвастатин-Тева
|таблетки
|30
|0,00
|376
|Спіронолактон
|Верошпірон
|таблетки
|20
|29,64
|377
|Спіронолактон
|Спілактон
|таблетки
|20
|29,62
|378
|Спіронолактон
|СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|30
|43,49
|379
|Спіронолактон
|Спілактон
|таблетки
|20
|59,24
|380
|Спіронолактон
|СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®
|таблетки
|30
|38,24
|381
|Спіронолактон
|Спілактон
|таблетки
|20
|118,61
|382
|Спіронолактон
|СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ®
|таблетки
|30
|0,00
|383
|Спіронолактон
|СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|30
|0,00
|384
|Такролімус
|АДВАГРАФ®
|капсули
|50
|0,00
|385
|Такролімус
|ПРОГРАФ®
|капсули
|50
|0,03
|386
|Такролімус
|ЕНВАРСУС
|таблетки
|30
|0,00
|387
|Такролімус
|АДВАГРАФ®
|капсули
|50
|0,00
|388
|Такролімус
|ПРОГРАФ®
|капсули
|50
|0,00
|389
|Такролімус
|ЕНВАРСУС
|таблетки
|60
|0,00
|390
|Такролімус
|АДВАГРАФ®
|капсули
|50
|0,00
|391
|Такролімус
|ЕНВАРСУС
|таблетки
|30
|0,00
|392
|Такролімус
|АДВАГРАФ®
|капсули
|50
|0,00
|393
|Такролімус
|ПРОГРАФ®
|капсули
|50
|0,00
|394
|Тіотропію бромід
|ІЗІФРІ®
|порошок для інгаляцій
|30
|0,00
|395
|Тіотропію бромід
|СПІРИВА®
|капсули для інгаляцій
|30
|0,00
|396
|Фенітоїн
|Дифенін®
|таблетки
|60
|0,00
|397
|Флуоксетин
|ФЛУКСЕН®
|капсули
|10
|23,05
|398
|Флуоксетин
|ФЛУОКСЕТИН
|таблетки
|10
|4,00
|399
|Флуоксетин
|ФЛУОКСЕТИН
|таблетки
|20
|7,99
|400
|Флуоксетин
|ФЛУКСЕН®
|капсули
|30
|53,98
|401
|Флуоксетин
|ФЛУТІСАЛ®
|капсули тверді
|30
|0,00
|402
|Фуросемід
|ФУРОСЕМІД
|таблетки
|50
|6,33
|403
|Фуросемід
|ФУРОСЕМІД
|таблетки
|50
|14,90
|404
|Фуросемід
|Фуросемід
|таблетки
|50
|0,00
|405
|Фуросемід
|ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ
|таблетки
|50
|18,25
|406
|Циклоспорин
|ЕКВОРАЛ
|капсули м’які
|50
|219,45
|407
|Циклоспорин
|САНДІМУН НЕОРАЛ®
|капсули
|50
|137,85
|408
|Циклоспорин
|ЕКВОРАЛ
|капсули
|50
|421,57
|409
|Циклоспорин
|САНДІМУН НЕОРАЛ®
|капсули
|50
|146,02
|410
|Циклоспорин
|ЕКВОРАЛ
|капсули
|50
|418,00
|411
|Циклоспорин
|САНДІМУН НЕОРАЛ®
|капсули
|50
|0,00
II. Препарати інсуліну
|№ з/п
|Міжнародна непатентована назва
|Торговельна назва
|Форма випуску
|Кіл-ть в упаковці
|Сума доплати за упаковку, грн.
|1
|2
|3
|4
|6
|9
|1
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H
|розчин для ін’єкцій
|1000
|0,00
|2
|Інсулін людини
|Хумодар® Р 100 Р
|розчин для ін’єкцій
|1000
|0,00
|3
|Інсулін людини
|АКТРАПІД® НМ
|розчин для ін`єкцій
|1000
|0,00
|4
|Інсулін людини
|Генсулін Р
|розчин для ін’єкцій
|1000
|0,00
|5
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H
|розчин для ін’єкцій
|500
|0,00
|6
|Інсулін людини
|Хумодар® Р 100 Р
|розчин для ін’єкцій
|500
|0,00
|7
|Інсулін людини
|ІНСУМАН РАПІД®
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|8
|Інсулін людини
|ІНСУМАН РАПІД®
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|23,89
|9
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|10
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|24,30
|11
|Інсулін людини
|Хумодар® Р 100 Р
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|12
|Інсулін людини
|Хумодар® Р 100 Р
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|24,30
|13
|Інсулін людини
|Генсулін Р
|розчин для ін’єкцій
|300
|0,00
|14
|Інсулін людини
|Генсулін Р
|розчин для ін’єкцій, картриджі
|300
|24,30
|15
|Інсулін людини
|АКТРАПІД® НМ ФЛЕКСПЕН®
|розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці
|300
|0,00
|16
|Інсулін людини
|АКТРАПІД® НМ ФЛЕКСПЕН®
|розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці
|300
|24,21
|17
|Інсулін аспарт
|НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН®
|розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручці
|300
|0,00
|18
|Інсулін аспарт
|НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН®
|розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручці
|300
|35,45
|19
|Інсулін глюлізин
|ЕПАЙДРА®
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|0,00
|20
|Інсулін глюлізин
|ЕПАЙДРА®
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|30,88
|21
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H NP
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|22
|Інсулін людини
|Хумодар® Б100 Р
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|23
|Інсулін людини
|ПРОТАФАН® НМ
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|24
|Інсулін людини
|Генсулін Н
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|25
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H NP
|суспензія для ін’єкцій
|500
|0,00
|26
|Інсулін людини
|Хумодар® Б100 Р
|суспензія для ін’єкцій
|500
|0,00
|27
|Інсулін людини
|ІНСУМАН БАЗАЛ®
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|28
|Інсулін людини
|ІНСУМАН БАЗАЛ®
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|23,30
|29
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H NP
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|30
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H NP
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|23,35
|31
|Інсулін людини
|Хумодар® Б100 Р
|суспензія для ін’єкцій, по 3 мл у картриджі
|300
|0,00
|32
|Інсулін людини
|Хумодар® Б100 Р
|суспензія для ін’єкцій, картриджі
|300
|23,35
|33
|Інсулін людини
|Генсулін Н
|суспензія для ін’єкцій, картриджі
|300
|0,00
|34
|Інсулін людини
|Генсулін Н
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|23,35
|35
|Інсулін людини
|ПРОТАФАН® НМ ФЛЕКСПЕН®
|суспензія для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці
|300
|0,00
|36
|Інсулін людини
|ПРОТАФАН® НМ ФЛЕКСПЕН®
|суспензія для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручці
|300
|24,21
|37
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H 30/70
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|38
|Інсулін людини
|Хумодар® К25 100 Р
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|39
|Інсулін людини
|МІКСТАРД® 30 НМ
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|40
|Інсулін людини
|Генсулін М30
|суспензія для ін’єкцій
|1000
|0,00
|41
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H 30/70
|суспензія для ін’єкцій
|500
|0,00
|42
|Інсулін людини
|Хумодар® К25 100 Р
|суспензія для ін’єкцій
|500
|0,00
|43
|Інсулін людини
|ІНСУМАН КОМБ 25®
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|44
|Інсулін людини
|ІНСУМАН КОМБ 25®
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|24,47
|45
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H 30/70
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|46
|Інсулін людини
|ФАРМАСУЛІН® H 30/70
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|24,84
|47
|Інсулін людини
|Хумодар® К25 100 Р
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|48
|Інсулін людини
|Хумодар® К25 100 Р
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|24,84
|49
|Інсулін людини
|Генсулін М30
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|50
|Інсулін людини
|Генсулін М30
|суспензія для ін’єкцій, картридж
|300
|24,84
|51
|Інсулін людини
|МІКСТАРД® 30 НМ ФЛЕКСПЕН®
|суспензія для ін’єкцій, картридж у шприц-ручці
|300
|0,00
|52
|Інсулін людини
|МІКСТАРД® 30 НМ ФЛЕКСПЕН®
|суспензія для ін’єкцій, картридж у шприц-ручці
|300
|23,86
|53
|Інсулін аспарт
|НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН®
|суспензія для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках
|300
|0,00
|54
|Інсулін аспарт
|НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН®
|суспензія для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках
|300
|46,59
|55
|Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт
|РАЙЗОДЕГ® ФЛЕКСТАЧ®
|розчин для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках
|300
|0,00
|56
|Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт
|РАЙЗОДЕГ® ФЛЕКСТАЧ®
|розчин для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках
|300
|66,84
|57
|Інсулін гларгін
|АЙЛАР®
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|0,00
|58
|Інсулін гларгін
|АЙЛАР®
|розчин для ін’єкцій, картридж
|300
|46,61
|59
|Інсулін гларгін
|ТОЖЕО СОЛОСТАР
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|450
|0,00
|60
|Інсулін гларгін
|ТОЖЕО СОЛОСТАР
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|450
|77,78
|61
|Інсулін гларгін
|ЛАНТУС® СОЛОСТАР®
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|0,00
|62
|Інсулін гларгін
|ЛАНТУС® СОЛОСТАР®
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|51,85
|63
|Інсулін детемір
|ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН®
|розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках
|300
|0,00
|64
|Інсулін детемір
|ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН®
|розчин для ін’єкцій, картриджі, у шприц-ручках
|300
|66,66
|65
|Інсулін деглюдек
|ТРЕСІБА® ФЛЕКСТАЧ®
|розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках
|300
|0,00
|66
|Інсулін деглюдек
|ТРЕСІБА® ФЛЕКСТАЧ®
|розчин для ін’єкцій, картриджі у шприц-ручках
|300
|69,47
|67
|Інсулін гларгін та ліксисенатид
|СОЛІКВА
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|0,00
|68
|Інсулін гларгін та ліксисенатид
|СОЛІКВА
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|157,31
|69
|Інсулін гларгін та ліксисенатид
|СОЛІКВА
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|0,00
|70
|Інсулін гларгін та ліксисенатид
|СОЛІКВА
|розчин для ін’єкцій, шприц-ручка
|300
|157,31
|71
|Інсулін деглюдек та ліраглутид
|КСАЛТОФАЙ
|розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручках
|300
|0,00
|72
|Інсулін деглюдек та ліраглутид
|КСАЛТОФАЙ
|розчин для ін`єкцій, картриджі у шприц-ручках
|300
|252,38
III. Комбіновані лікарські засоби
|№ з/п
|Міжнародна непатентована назва
|Торговельна назва
|Форма випуску
|Кіл-ть в упаковці
|Сума доплати за упаковку, грн.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1
|Сальметерол + Флютиказон
|СЕРЕТИДТМ ДИСКУСТМ
|порошок для інгаляцій
|60
|0,00
|2
|Сальметерол + Флютиказон
|СЕРЕТИДТМ ДИСКУСТМ
|порошок для інгаляцій
|60
|0,00
|3
|Сальметерол + Флютиказон
|СЕРЕТИДТМ ДИСКУСТМ
|порошок для інгаляцій
|60
|0,00
|4
|Будесонід + Формотерол
|Буфомікс Ізіхейлер
|порошок для інгаляцій
|120
|0,00
|5
|Будесонід + Формотерол
|Буфомікс Ізіхейлер
|порошок для інгаляцій
|120
|0,00
|6
|Будесонід + Формотерол
|Буфомікс Ізіхейлер
|порошок для інгаляцій
|60
|0,00
|7
|Будесонід + Формотерол
|CИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР
|порошок для інгаляцій
|60
|353,28
|8
|Будесонід + Формотерол
|CИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР
|порошок для інгаляцій
|60
|0,00
|9
|Будесонід + Формотерол
|CИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР
|порошок для інгаляцій
|60
|0,00
IV. Окремий список медвиробів
В окремий список медичних виробів за програмою «Доступні ліки» входять тест-смужки для вимірювання рівня глюкози (цукру) в крові. Два їх типи є безкоштовними, за решту доведеться доплатити. За які саме і скільки, дивіться в таблиці – в стовпці №5.
|№ з/п
|Назва медичного виробу
|Кіл-ть в упаковці
|Країна-виробник медичного виробу
|Сума доплати за упаковку, грн.
|1
|2
|3
|4
|5
|1
|Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові «CONTOUR PLUS»
|50
|Швейцарія
|229,93
|2
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «DM»
|50
|Тайвань
|216,32
|3
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «MS»
|50
|Тайвань
|216,32
|4
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «2B Comfort»
|50
|Тайвань
|216,32
|5
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest GS300»
|50
|Тайвань
|216,32
|6
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest ELSA»
|50
|Тайвань
|216,32
|7
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «DM»
|25
|Тайвань
|108,15
|8
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «MS»
|25
|Тайвань
|108,15
|9
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest GS300»
|25
|Тайвань
|108,15
|10
|Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові «Rightest ELSA»
|25
|Тайвань
|108,15
|11
|Тест-смужки для визначення глюкози в крові «Finetest Auto-coding Premium»
|50
|Республіка Корея
|230,05
|12
|Тест-смужки «GlucoDr.auto™ А AGM-4000 №50»
|50
|Республіка Корея
|23,14
|13
|Тест-смужки «GlucoDr.S™ AGM-513S №50»
|50
|Республіка Корея
|0
|14
|Тест-смужки для визначення глюкози в крові «SD CodeFree»
|50
|Республіка Корея
|230,07
|15
|Тест-смужки для визначення глюкози в крові «STANDARD GlucoNavii GDH»
|50
|Республіка Корея
|230,07
|16
|«IME-DC» тест-смужки на глюкозу
|50
|Німеччина
|189,24
|17
|«On Call® Plus» тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові
|50
|США; субпідрядник/ постачальник – Китайська Народна Республіка
|229,85
|18
|«On Call® Extra» тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові
|50
|США; субпідрядник/ постачальник – Китайська Народна Республіка
|229,85
|19
|Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові «Wellion Luna»
|10
|Австрія
|45,97
|20
|Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові «Wellion Luna»
|25
|Австрія
|114,92
|21
|Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові «Wellion Luna»
|50
|Австрія
|229,85
|22
|Тест-смужки «Акку-Чек Інстант»
|50
|Німеччина
|212,25
|23
|Тестові смужки для вимірювання глюкози в крові «Longevita Family»
|50
|КНР
|0