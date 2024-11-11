Яку допомогу отримують ветерани ЗСУ від громад? «Одеське життя» розпочинає проект допомоги ветеранам

Герої без «дорожньої карти»

В Україні існують різні програми підтримки ветеранів ЗСУ та їхніх родин – на державному і місцевому рівнях, від громадських, благодійних організацій, донорів тощо. Що стосується підтримки на місцевому рівні, вона суттєво різниться навіть в межах однієї Одеської області.

Чому так сталося? Чи знають наші захисники і захисниці про допомогу і пільги, які вони вже сьогодні можуть отримати у своїх громадах? З якими питаннями і до кого звертатись?

Давайте розбиратися.

Як виявили журналісти нашого видання, у більшості громад Одещини відсутні «дорожні карти» для ветеранів ЗСУ, вони витрачають багато часу та ресурсу на ходіння по кабінетах посадовців.

Аналіз офіційних сайтів Любашівської селищної ради, Ренійської міської ради та інших громад Одеської області показав, що до ветеранів ЗСУ не доведена інформація про всі можливості отримання допомоги та підтримки від місцевих громад. На офіційних сайтах є рубрики щодо мобілізації, але немає рубрик на зразок «Допомога ветеранам ЗСУ», «Корисна інформація для ветеранів ЗСУ» тощо.

Кращі справи у Бессарабській громаді, на сайті якої нещодавно з’явилась рубрика «Сектор з ветеранської політики», але інформація ще неповна.

В результаті у ветеранів ЗСУ, членів їхніх родин, а також у інших мешканців громад складається враження, що «ветерани кинуті напризволяще», «громада про них забула», «використали і списали». Так, зокрема, висловлювались ветерани та члени їхніх родин безпосередньо під час спілкування з журналістами «Одеського життя». Такі думки збільшують соціальну напругу, призводять до відкритих та внутрішніх конфліктів.

Громадське об’єднання «Правозахисний центр “Принцип”» розробило типові схеми надавачів послуг у громадах, але це лише теоретичні рекомендації загального характеру, не прив’язані до конкретних громад.

Андрій Брицько, учасник бойових дій, м. Рені:

– Вважаю, що більшість моїх побратимів, які після поранень та з інших причин вже повернулися додому, необізнані про всі можливості допомоги з боку громади. Якщо для них буде підготовлена повна інформація, то це буде на користь: «дорожня карта» допоможе зорієнтуватись та отримати допомогу.

Наприклад, я тільки зараз від журналістів дізнався, що в Рені є представництво державного Бюро правової допомоги, і кожен ветеран чи ветеранка ЗСУ можуть безкоштовно отримувати не лише юридичні консультації, а й допомогу по оформленню судових позовів тощо.

У міцній громаді ветерани отримують більше

Ми розглянули рівень підтримки ветеранів ЗСУ та членів їхніх родин, спираючись на інформацію Одеської обласної військової адміністрації щодо програм, прийнятих територіальними громадами у 2024 році (звичайно, ці програми доповнюються). Є громади, в яких створили потужну систему підтримки захисників і захисниць.

Ізмаїл: частково погашається заборгованість по комуналці

В Ізмаїлі розробили окрему програму підтримки захисників та захисниць Української держави на 2024 рік. На передбачені в бюджеті 890 тисяч гривень вони можуть отримати адресну матеріальну допомогу на:

часткове погашення витрат на лікування і придбання медикаментів;

придбання засобів протезування, слухових апаратів, кардіостимуляторів, засобів гігієни;

часткову оплату послуг із зубопротезування;

часткове погашення заборгованості по оплаті комунальних послуг;

придбання твердого палива та скрапленого газу;

придбання будівельних матеріалів та на ремонт житла;

в особливих випадках у зв’язку зі складною життєвою ситуацією.

Крім того, окремо закладено 600 тисяч гривень на надання щомісячної допомоги (стипендії) в розмірі 2000 гривень особам з інвалідністю внаслідок війни.

Балта: до 50 тисяч пораненим на соціально-побутові потреби

У Балтській громаді, як і в багатьох інших громадах, не стали розробляти окрему програму, а внесли додаткові рядки в існуючу під назвою «Захист і турбота». Зокрема, для ветеранів ЗСУ та членів їхніх родин передбачено:

відшкодування наданих реабілітаційних та медичних послуг захисникам та захисницям (закладено 443 тисячі гривень);

одноразову матеріальну допомогу від 10 до 50 тисяч гривень на вирішення соціально-побутових питань для тих, хто отримав поранення (загалом закладено 240 тисяч гривень);

надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю, учасникам бойових дій з інвалідністю загального захворювання І групи, а також їхнім дітям до досягнення ними 18-річного віку: кожному громада щомісяця виплачує по півтори тисячі гривень і додатково по 500 гривень на дітей (загалом на це закладено в бюджеті 240 тисяч гривень).

Крім того, передбачені кошти на безкоштовне зубопротезування (80 тисяч гривень) і на відшкодування вартості пільгового проїзду на міжміських маршрутах загального користування залізничним транспортом.

Чорноморськ: майже два мільйони на стипендії захисникам

Далеко не всі громади Одещини надають щомісячні стипендії ветеранам, які отримали інвалідність. Чорноморська міська громада заклала у бюджеті на виплату стипендій 1,8 мільйона гривень.

Крім Ізмаїлу та Балти, щомісячні стипендії ще призначили в Красносільській, Визирській, Степанівській, Теплодарській та деяких інших громадах Одещини.

Допомога з фантазією: як громади винаходять нові способи подбати про військових

Від колиски – до шкільного портфеля: не забули про діточок

Зазвичай захисники і захисниці отримують від громад одноразову допомогу. Як демонструє інфографіка, здебільшого кошти спрямовуються на лікування, реабілітацію та медикаменти.

Є громади, де вирішили виплачувати одноразову допомогу (від двох до п’яти тисяч гривень) до свят. Хтось обрав День Незалежності України, хтось – День українського козацтва.

Красносільська та ще декілька громад вирішили зробити приємне діточкам захисників і купують подарунки до новорічних свят чи канцтовари до Дня знань.

А ось Авангардівська селищна громада вирішила підтримувати сім’ї військовослужбовців, у яких народилось немовля: одноразова допомога надається для придбання необхідних дитячих товарів, засобів гігієни та догляду, продуктів харчування, іграшок тощо.

Від басейну – до МРТ: креативні підходи

Є громади, які, крім традиційних форм підтримки, передбачили щось особливе. Наприклад, Миколаївська селищна громада компенсує вартість виготовлення документів для оформлення земельних ділянок та зубопротезування високотехнологічними матеріалами.

Чорноморська міська громада направила 113 тисяч гривень на те, щоб військовослужбовці безкоштовно відвідували басейн.

Усатівська сільська громада заклала кошти на обстеження захисників та захисниць методом магнітно-резонансної томографії. До речі, ця громада передбачила кошти й на виготовлення та розповсюдження брошури з соціальною рекламою для населення щодо соціального захисту захисників України та членів їхніх сімей.

Те, що не потребує грошей, але коштує дорого

Цікавий досвід Тузлівської громади, яка розробила свою програму взаємодії з ветеранами ЗСУ. Це проведення детального анкетування для визначення їхніх потреб, організація зустрічей захисників з волонтерами, які надають їм допомогу, культурно-мистецькі акції для ветеранів, а також їх залучення до формування національно-патріотичного виховання молоді. Всі ці заходи не потребують додаткового фінансування, але теж є важливими – не хлібом єдиним жива людина.

Підтримка при мобілізації: пішов на фронт – отримав гроші

Деякі громади Одещини зробили акцент на допомогу саме мобілізованим землякам. Так, Таїровська селищна громада виплачує одноразово по 20 тисяч гривень сім’ям військовослужбовців та особам, призваним на військову службу під час мобілізації до лав ЗСУ та інших військових формувань.

Чорноморська міська громада з початку 2024 року виділяє кожному мобілізованому по 20 тисяч гривень. Загалом на цю статтю видатків закладено один мільйон гривень.

Таку ж саму суму – один мільйон – заклала у своєму бюджеті Теплицька сільська громада.

Савранська селищна громада кожному мобілізованому надає по п’ять тисяч гривень, загалом на це закладено 500 тисяч.

Вигодянська та Шабівська сільські громади змогли виділити кожній сім’ї мобілізованого по дві тисячі гривень.

Аналогічну підтримку можна побачити ще в декількох громадах Одещини, але загалом таких статей витрат на фоні всіх інших приблизно десять відсотків.

Нерівні можливості, але рівна відданість: історія маленької громади

Чим менша за населенням громада Одещини, тим менше ресурсів на соціальні програми. На Одещині є громади, які на підтримку ветеранів ЗСУ майже не заклали в бюджеті коштів, чи передбачили в мінімальному розмірі. Це такі маленькі громади, як Дачненська, Дивізійська, Кубейська сільські, Сергіївська, Слобідська, Суворовська селищні та інші. Але вони теж не стоять осторонь.

– Наша Суворовська громада надає матеріальну допомогу військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань, які стоять на захисті України. Згідно з програмою, кожен захисник отримує одноразово по 15 тисяч гривень. Загалом виплачено вже 795 тисяч, – розповідає заступниця селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Суворовської селищної ради Інна Мушикова. – Крім цього, за рахунок місцевого бюджету забезпечується безкоштовне харчування дітей батьків – учасників бойових дій: як у школах (з розрахунку 42 гривні на день), так і у дитячих садочках (62 та 84 гривні на день, в залежності від віку дитини).

Зараз ми формуємо бюджет на 2025 рік. Будемо дивитись на бюджетні запити, що надасть соціальний відділ, і на можливості громади. Щось людям обіцяти, якщо не буде можливості виконати обіцянки, – не варіант.

Вважаю, що не можна порівнювати можливості таких громад як, наприклад, Ізмаїльська і Балтська з такими, як Суворовська і Вилківська – вони різні за кількістю населення. Якщо в Ізмаїлі є порт, який приносить у казну чималі кошти, то наша громада в основному аграрна, ми формуємо бюджет за рахунок фермерів, які, дякувати Богу, працюють.

Майже на кожній сесії стараємось щось виділити на ЗСУ, точніше, передаємо субвенції.

Щодо допомоги ветеранам ЗСУ, то урядом вже впроваджується інститут помічника ветерана. Чи буде такий фахівець у громаді, залежатиме від кількості ветеранів. Ми вже шукаємо людину, яка б могла взяти на себе таку відповідальну роботу, але є проблема з кадрами. Зараз у Центрі надання адмінпослуг організовуємо так зване «вікно ветерана», розуміємо, що це потрібно.

У чиновників є свої пріоритети

Олександр Можаєв, ветеран війни, член президії громадської організації «Організація ветеранів Ренійської МТГ» вважає, що рівень підтримки ветеранів у громадах залежить не лише від наявності фінансів, але й від пріоритетів.

– Із фінансами – зрозуміло. Що я маю на увазі, говорячи про пріоритети? Є люди, які через свої посадові обов’язки розробляють різні програми, і ці люди мають свої пріоритети. Чи можуть громадські організації впливати на пріоритети громади? Ми живемо у вільній країні, кожна людина може виступати з якоюсь ініціативою особисто чи у складі якоїсь організації. Але на практиці громадські організації можуть висловити свою пропозицію – і не більше.

На сьогодні у Ренійській громаді немає громадської організації, яка об’єднала б захисників України, але, не сумніваюся, що її буде створено.

Проблеми ветеранів – це словосполучення, яке не сповнене змісту, а його треба наповнювати конкретикою. На мою думку, як учасника війни, найактуальніше питання – це здоров’я. Найпоширеніші проблеми зі здоров’ям – невралгії, посттравматичні стресові стани, проблеми з опорно-руховим апаратом. У Рені можливості лікування та реабілітації – мінімальні.

Знаю, що був намір створити на базі Ренійської міської лікарні реабілітаційний центр для тих, хто повертається з війни, – питання є актуальним. Але ця ідея так і не втілилася. Чому? Подробиць я не знаю.

Громадам допомагає «Ветеранс Хаб Одеса» та його мобільна група

Не всі громади Одещини, а їх понад дев’яносто, мають можливість надати ветеранам ЗСУ та членам їхніх родин широкий спектр допомоги. Але ветерани можуть розраховувати на допомогу громадських організацій, одна з таких – «Ветеранс Хаб Одеса».

– Наша громадська організація надає ветеранам та їхнім родинам юридичну та психологічну допомогу, а також соціальну підтримку, – розповідає заступниця голови «Ветеранс Хаб Одеса» Уляна Громович. – Зараз найбільша кількість запитів, що ми отримуємо, стосується юридичних питань – щодо перерахунків пенсії, проходження МСЕК тощо. Так, у громадах є представництва Безоплатної правничої допомоги, юристи надають ветеранам первинну і вторинну допомогу, але родинам вони не завжди можуть її надати – а ми це робимо. У нашій організації є юристи, які ведуть адвокатську практику.

Хочу сказати про специфіку юридичної допомоги саме захисникам і захисницям: щоб отримати результат, я раджу звертатись до юристів, які працюють саме зі справами військових. У громадах, думаю, з такими фахівцями є проблема. Знаю випадки, коли ветеран звертався до юриста у власній громаді, який веде цивільні справи, – і результату не було. Отже, будь ласка, звертайтеся в нашу громадську організацію – і телефоном, і безпосередньо до членів мобільної групи, яка періодично виїжджає у громади Одещини.

Ще один напрям, в якому може допомогти ветеранам «Ветеранс Хаб Одеса», – психологічна підтримка. Психологи безкоштовно проводять групові заняття, на яких надають психологічну підтримку дружинам ветеранів, родичам загиблих, а також родинам, які очікують на повернення військовослужбовця додому.

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Якщо ви мешкаєте в Бессарабській, Любашівській або Ренійській громадах області і у вас є питання щодо отримання допомоги, або ви не знаєте, куди звертатися і яку підтримку можете отримати у вашій громаді, звертайтеся до журналістів «Одеського життя» за телефонами:

Юлія Валієва (Бессарабська громада) – (067) 953-36-12;

Юрій Федорчук (Любашівська громада) – (098) 951-11-75;

Антоніна Бондарева (Ренійська громада) – (067) 488-61-24.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію