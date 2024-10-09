Оренда житла в Одесі: особливості, ціни та попит у воєнний час

Як змінилися ціни, що шукають орендарі та на що варто звернути увагу при виборі житла під час війни в Одесі, розповідає Світлана Шагарова, засновниця та керівниця Центру сімейної нерухомості Lider Family.

Війна та попит на оренду

– Як війна вплинула на оренду житла в Одесі?

– У 2022 році наше місто стало транзитним пунктом для багатьох людей. Переселенці з Херсона, Миколаєва, Дніпра, Маріуполя, приїжджаючи до Одеси, залишалися на три-чотири місяці. За цей час вони вирішували, що робити далі. У 2023 році ситуація була схожою. Люди слідкували за подіями на фронті. І якщо усвідомлювали, що залишаться надовго, то продовжували оренду чи шукали нове житло. У 2024 році потік людей змінився: хтось поїхав далі, хтось облаштувався або придбав своє житло. А ось традиційної потреби в оренді з боку трудових мігрантів не було, оскільки вони не приїжджають до міста під час війни.

Більшість довгострокових орендарів у 2022-2023 роках складали військові, яких переводили до Одеси. Вони обирали житло в певних районах, що спричинило зростання цін на оренду в менш популярних і віддалених частинах міста

– Чи змінилися ціни на оренду житла?

– Ще на початку війни вартість оренди житла в Одесі знизилася приблизно на третину і досі залишається низькою. Також багато квартир здавалися лише за оплату комунальних послуг. Якщо раніше апартаменти в Аркадії коштували мінімум 500 доларів на місяць, то зараз їхня оренда становить 300-350 доларів. У спальних районах, де до війни оренда була 10-11 тисяч гривень, тепер ціни знизилися до 4-6 тисяч гривень. Проте цього літа повернувся попит на оренду сезонного житла. З липня по вересень знайти житло було дуже складно. Мінімальна вартість добової оренди складала близько 50 доларів.

Для орендарів, які давно винаймають квартиру в Одесі, сезонні підвищення не відбуваються. Раніше таке практикували, але це більше залежить від економічних змін. Якщо зараз оренда в деяких районах зросла, то не набагато. Одеса все ще перебуває під пильною увагою сусіда-агресора і потерпає від обстрілів

– Яке житло вибирають орендарі?

– Переважно люди шукають комфортне та сучасне житло. Орендарі, зокрема переселенці, відмовляються від старих квартир, особливо з «бабусиним» ремонтом. Якщо люди приїжджають з Одеської області, іноді можуть орендувати більш скромні варіанти. Або військові винаймають однокімнатну квартиру на кількох людей, приблизно за пʼять тисяч гривень.

В Одесі немає проблем з орендою житла для військовослужбовців. Квартири їм здають без особливих складнощів. У деяких регіонах України, навпаки, спостерігається тенденція відмов

– Це правда, що з дітьми та тваринами важче винайняти житло?

– Так було завжди. Власники квартир переживають за збереження свого майна, особливо якщо квартира в хорошому стані. Наприклад, одна інтелігентна сім’я моряків із Херсона шукала квартиру в Одесі. У них було п’ять котів і дві собаки. Але звичайну квартиру їм важко було знайти, у такому випадку потрібен приватний будинок. На початок війни на ринку не було відповідних пропозицій.

Якщо власники квартири самі мають тварин або дітей, вони можуть ставитися до цього питання лояльніше. В цілому тим, у кого є тварини, краще шукати приватний будинок

Особливості житла в Одесі

– Через регулярні відключення світла все більше людей почали шукати житло в приватному секторі, щоб можна було користуватися генераторами. У таких ситуаціях втрачають привабливість елітні житлові комплекси. Дехто спеціально шукає квартири з газом, такі як старі «чешки». Деякі орендарі звертають увагу на наявність укриття або підземного паркінгу. Проте це не є головним фактором. Також надають перевагу квартирам на нижчих поверхах – до п’ятого. Хоча, якщо будинок багатоповерховий і має укриття, люди не переймаються висотою.

У пошуку житла в умовах війни для українців найважливішими залишаються побутові умови. Питання безпеки стає пріоритетом, якщо ситуація в Одесі загострюється через військові дії

– Люди охоче винаймають житло біля моря?

– Цього літа житло біля моря в Одесі активно орендували, однак довгострокова оренда стала менш популярною через робочу нестабільність. Хоча місцеві і жартують про «шахедну» та «балістичну» сторону будинку, через загрозу атак дронів і ракет з моря, молодь охоче обирає квартири з панорамними вікнами біля моря, і це їх не лякає.

Оренда житла біля моря залишається популярною. До періодичних обстрілів орендарі почали ставитися філософськи: прилетіти може будь-де. Інша ситуація виникає після прильотів у певний район – тоді здавання квартир стає складнішим

– Чи досі популярні в оренді одеські комуни?

– Наразі це дуже дешеве житло, яке рідко винаймають. Здебільшого його обирають люди, які не мають куди переселитися. Наприклад, комуналки популярні в районах ринків: їх орендують торговці, яким потрібно залишитися в місті на кілька днів. Ціна зараз коливається від 2,5 до трьох тисяч гривень.

Старий житловий фонд в Одесі вже не такий актуальний. Його винаймають лише певні категорії людей або дуже самотні особи

З чого складається оренда?

– Як здійснюється оплата при оренді житла?

– Зазвичай під час оренди квартири заведено брати оплату за перший і останній місяць проживання – це стандартна процедура. В Одесі повну заставу ніколи не вимагають, просять лише 50%. Така особливість нашого ринку. Застава необхідна для компенсації збитків, якщо орендар пошкодив квартиру або майно. Якщо орендар повертає квартиру в тому ж стані, гроші повертаються. Також ріелтори отримують комісію. Протягом усього 2022 року ріелтори часто працювали безкоштовно, і якщо клієнт сплатив хоча б 500 гривень, це вже вважалося успіхом.

Оплата за перший і останній місяць проживання є досі актуальною в період війни. Багато одеситів виїхали за кордон і не можуть контролювати квартирантів. У випадку подобової оренди, власники часто стикаються з крадіжками. Тому додатково можуть вимагати у заставу паспорт

– Що входить у суму оренди житла?

– Зазвичай у вартість оренди входить «джентльменський набір»: техніка, меблі, вбудована кухня, засклений балкон, обладнане спальне місце, бойлер, гаряча вода, санвузол і посуд. Порожню квартиру старого житлового фонду можна орендувати за 3-3,5 тисячі гривень. Це особливо актуально для тих, хто переїжджає з окупованих територій і зон бойових дій, забираючи власні речі.

Порівнюйте ціни оренди на різних сайтах, щоб зрозуміти, якою є середня вартість житла. Добра квартира зазвичай здається за два дні. Якщо житло довго не знаходить орендарів, це має викликати сумніви

Поради та захист від шахраїв

– На що звернути увагу перед орендою квартири?

– Перевірте справність усієї техніки, сантехніки та електрики, щоб уникнути можливих проблем. У разі несправностей вам можуть не повірити, тому рекомендуємо складати акт приймання-передачі, де детально зазначається стан квартири чи будинку. Фіксуйте все: від напору води до роботи телевізора. Також зверніть увагу на локацію житла, щоб вам було зручно.

Будьте обережні з пропозиціями оренди квартир на платформах типу OLX, особливо якщо від вас вимагають передоплату за список з адресами квартир, що здаються

– Чи обов’язково підписувати договір оренди?

– Так, підписання договору оренди є обов’язковим. У ньому прописані всі правила, і це слугує вашим гарантійним листом. Не забудьте також надати паспорт та ідентифікаційний код. Власники можуть попросити вас показати ці документи.

Документи господарів теж перевіряйте, а саме паспорт та реєстрацію, щоб уникнути ситуацій із повторною орендою квартири. Якщо власник за кордоном, проведіть з ним відеозв’язок

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