Оренда житла в Одесі: особливості, ціни та попит у воєнний час

Оренда житла в Одесі завжди була актуальною. Влітку житло винаймають відпочивальники, а решту року – трудові мігранти, студенти та інші люди. Проте війна суттєво змінила попит на оренду. Наразі в житлі мають потребу українці, які через окупацію чи бойові дії залишили свої домівки.
Як змінилися ціни, що шукають орендарі та на що варто звернути увагу при виборі житла під час війни в Одесі, розповідає Світлана Шагарова, засновниця та керівниця Центру сімейної нерухомості Lider Family.
Війна та попит на оренду
– Як війна вплинула на оренду житла в Одесі?
– У 2022 році наше місто стало транзитним пунктом для багатьох людей. Переселенці з Херсона, Миколаєва, Дніпра, Маріуполя, приїжджаючи до Одеси, залишалися на три-чотири місяці. За цей час вони вирішували, що робити далі. У 2023 році ситуація була схожою. Люди слідкували за подіями на фронті. І якщо усвідомлювали, що залишаться надовго, то продовжували оренду чи шукали нове житло. У 2024 році потік людей змінився: хтось поїхав далі, хтось облаштувався або придбав своє житло. А ось традиційної потреби в оренді з боку трудових мігрантів не було, оскільки вони не приїжджають до міста під час війни.
Більшість довгострокових орендарів у 2022-2023 роках складали військові, яких переводили до Одеси. Вони обирали житло в певних районах, що спричинило зростання цін на оренду в менш популярних і віддалених частинах міста
– Чи змінилися ціни на оренду житла?
– Ще на початку війни вартість оренди житла в Одесі знизилася приблизно на третину і досі залишається низькою. Також багато квартир здавалися лише за оплату комунальних послуг. Якщо раніше апартаменти в Аркадії коштували мінімум 500 доларів на місяць, то зараз їхня оренда становить 300-350 доларів. У спальних районах, де до війни оренда була 10-11 тисяч гривень, тепер ціни знизилися до 4-6 тисяч гривень. Проте цього літа повернувся попит на оренду сезонного житла. З липня по вересень знайти житло було дуже складно. Мінімальна вартість добової оренди складала близько 50 доларів.
Для орендарів, які давно винаймають квартиру в Одесі, сезонні підвищення не відбуваються. Раніше таке практикували, але це більше залежить від економічних змін. Якщо зараз оренда в деяких районах зросла, то не набагато. Одеса все ще перебуває під пильною увагою сусіда-агресора і потерпає від обстрілів
– Яке житло вибирають орендарі?
– Переважно люди шукають комфортне та сучасне житло. Орендарі, зокрема переселенці, відмовляються від старих квартир, особливо з «бабусиним» ремонтом. Якщо люди приїжджають з Одеської області, іноді можуть орендувати більш скромні варіанти. Або військові винаймають однокімнатну квартиру на кількох людей, приблизно за пʼять тисяч гривень.
В Одесі немає проблем з орендою житла для військовослужбовців. Квартири їм здають без особливих складнощів. У деяких регіонах України, навпаки, спостерігається тенденція відмов
– Це правда, що з дітьми та тваринами важче винайняти житло?
– Так було завжди. Власники квартир переживають за збереження свого майна, особливо якщо квартира в хорошому стані. Наприклад, одна інтелігентна сім’я моряків із Херсона шукала квартиру в Одесі. У них було п’ять котів і дві собаки. Але звичайну квартиру їм важко було знайти, у такому випадку потрібен приватний будинок. На початок війни на ринку не було відповідних пропозицій.
Якщо власники квартири самі мають тварин або дітей, вони можуть ставитися до цього питання лояльніше. В цілому тим, у кого є тварини, краще шукати приватний будинок
Особливості житла в Одесі
– Через регулярні відключення світла все більше людей почали шукати житло в приватному секторі, щоб можна було користуватися генераторами. У таких ситуаціях втрачають привабливість елітні житлові комплекси. Дехто спеціально шукає квартири з газом, такі як старі «чешки». Деякі орендарі звертають увагу на наявність укриття або підземного паркінгу. Проте це не є головним фактором. Також надають перевагу квартирам на нижчих поверхах – до п’ятого. Хоча, якщо будинок багатоповерховий і має укриття, люди не переймаються висотою.
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У пошуку житла в умовах війни для українців найважливішими залишаються побутові умови. Питання безпеки стає пріоритетом, якщо ситуація в Одесі загострюється через військові дії
– Люди охоче винаймають житло біля моря?
– Цього літа житло біля моря в Одесі активно орендували, однак довгострокова оренда стала менш популярною через робочу нестабільність. Хоча місцеві і жартують про «шахедну» та «балістичну» сторону будинку, через загрозу атак дронів і ракет з моря, молодь охоче обирає квартири з панорамними вікнами біля моря, і це їх не лякає.
Оренда житла біля моря залишається популярною. До періодичних обстрілів орендарі почали ставитися філософськи: прилетіти може будь-де. Інша ситуація виникає після прильотів у певний район – тоді здавання квартир стає складнішим
– Чи досі популярні в оренді одеські комуни?
– Наразі це дуже дешеве житло, яке рідко винаймають. Здебільшого його обирають люди, які не мають куди переселитися. Наприклад, комуналки популярні в районах ринків: їх орендують торговці, яким потрібно залишитися в місті на кілька днів. Ціна зараз коливається від 2,5 до трьох тисяч гривень.
Старий житловий фонд в Одесі вже не такий актуальний. Його винаймають лише певні категорії людей або дуже самотні особи
З чого складається оренда?
– Як здійснюється оплата при оренді житла?
– Зазвичай під час оренди квартири заведено брати оплату за перший і останній місяць проживання – це стандартна процедура. В Одесі повну заставу ніколи не вимагають, просять лише 50%. Така особливість нашого ринку. Застава необхідна для компенсації збитків, якщо орендар пошкодив квартиру або майно. Якщо орендар повертає квартиру в тому ж стані, гроші повертаються. Також ріелтори отримують комісію. Протягом усього 2022 року ріелтори часто працювали безкоштовно, і якщо клієнт сплатив хоча б 500 гривень, це вже вважалося успіхом.
Оплата за перший і останній місяць проживання є досі актуальною в період війни. Багато одеситів виїхали за кордон і не можуть контролювати квартирантів. У випадку подобової оренди, власники часто стикаються з крадіжками. Тому додатково можуть вимагати у заставу паспорт
– Що входить у суму оренди житла?
– Зазвичай у вартість оренди входить «джентльменський набір»: техніка, меблі, вбудована кухня, засклений балкон, обладнане спальне місце, бойлер, гаряча вода, санвузол і посуд. Порожню квартиру старого житлового фонду можна орендувати за 3-3,5 тисячі гривень. Це особливо актуально для тих, хто переїжджає з окупованих територій і зон бойових дій, забираючи власні речі.
Порівнюйте ціни оренди на різних сайтах, щоб зрозуміти, якою є середня вартість житла. Добра квартира зазвичай здається за два дні. Якщо житло довго не знаходить орендарів, це має викликати сумніви
Поради та захист від шахраїв
– На що звернути увагу перед орендою квартири?
– Перевірте справність усієї техніки, сантехніки та електрики, щоб уникнути можливих проблем. У разі несправностей вам можуть не повірити, тому рекомендуємо складати акт приймання-передачі, де детально зазначається стан квартири чи будинку. Фіксуйте все: від напору води до роботи телевізора. Також зверніть увагу на локацію житла, щоб вам було зручно.
Будьте обережні з пропозиціями оренди квартир на платформах типу OLX, особливо якщо від вас вимагають передоплату за список з адресами квартир, що здаються
– Чи обов’язково підписувати договір оренди?
– Так, підписання договору оренди є обов’язковим. У ньому прописані всі правила, і це слугує вашим гарантійним листом. Не забудьте також надати паспорт та ідентифікаційний код. Власники можуть попросити вас показати ці документи.
Документи господарів теж перевіряйте, а саме паспорт та реєстрацію, щоб уникнути ситуацій із повторною орендою квартири. Якщо власник за кордоном, проведіть з ним відеозв’язок
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