З якими проблемами стикаються ветерани ЗСУ у Бессарабській громаді та як їх вирішують

Знайомтеся – Ганна Стоянова, начальниця відділу соціального захисту Бессарабської селищної ради, і Леонід Кіселар, керівник сектора ветеранської політики селищної ради, ветеран ЗСУ.

Що ветеранам надається безкоштовно?

– Ганно Василівно, саме ваш відділ формував Комплексну програму соціальної підтримки населення. Що в ній передбачено для військовослужбовців, їхніх родин і ветеранів ЗСУ?

– Весь другий розділ цієї програми присвячений саме нашим захисникам. Для військових і ветеранів в ньому передбачена одноразова допомога на лікування та реабілітацію у розмірі 20 тисяч гривень, у деяких випадках за рішенням сесії – більше. Безкоштовне харчування дітей в усіх закладах освіти. Компенсація проїзду залізницею, для чого ми уклали договір із залізничниками. На жаль, поки що не визначились із місцевим автоперевізником, але після тендеру також будемо компенсувати проїзд автобусом. В розділі ще передбачено призначення щомісячної стипендії ветеранам у півтори тисячі гривень.

Пільги з комунальних послуг для ветеранів ЗСУ забезпечує держава. Наша громада тісно співпрацює з різними благодійними фондами, через один з них у минулому році родини всіх наших військових і ветеранів були забезпечені дровами. Сподіваємось, цьогоріч знову зробимо цю добру справу. Також в поточному році ми придбали сім путівок для оздоровлення ветеранів бойових дій в реабілітаційному центрі біля моря.

Від недовіри – до власного житла

– Запитання щодо інваліда ЗСУ Григорія Кожокара, який залишився на фронті без ноги: чи звертався він по допомогу?

– Так, звертався. Спочатку Григорій із недовірою до нас поставився. Але ми розповіли, що можемо для нього зробити, допомогли підготувати пакет документів, адже він довго не міг отримати посвідчення учасника бойових дій. Наразі посвідчення Григорій вже отримав. Йому призначено щомісячну стипендію. Також ми взяли висновок з держреєстру про те, що ветеран не має власного житла і поставили його на квартирний облік. Завдяки цьому Григорій до Нового року має отримати понад мільйон гривень на придбання власного житла.

– Це було б добре, а взагалі звідки ветерани можуть отримати інформацію про пільги та іншу можливу допомогу для них?

– У кожному старостинському окрузі працюють спеціалісти нашого відділу, які завжди готові надати інформацію, розповісти, куди треба звертатися, допомогти підготувати необхідні документи. Загальний ланцюг виглядає так: спочатку ветеран звертається до місцевого ТЦК, далі до ЦНАПу, після відповідної реєстрації до нашого відділу, де отримує усі передбачені пільги, одночасно співпрацює з сектором ветеранської політики. Також у громаді існує благодійний фонд, де можна отримати грошову допомогу, і два волонтерські центри, де можливі інші види отримання допомоги, активно підтримують військових і ветеранів місцеві підприємці, аграрії. Наприклад, майже кожне сільгосппідприємство готове надати безкоштовно зерно, корми для домашньої живності та іншу свою сільгосппродукцію.

Опікуємося і стареньким, в якого сини на фронті

– Чи були випадки призначення соціальних працівників по догляду за ветераном-інвалідом?

– Так, є воїн, який внаслідок поранення прикутий до ліжка. Він не захотів перебувати в спеціальній медичній установі, хоче бути вдома. У нього немає батьків. Тому ми призначили йому соціального працівника. Дуже тяжкий випадок, тож ми постійно супроводжуємо його і шукаємо вихід, яким чином ще допомогти. Є в нас і старенький чоловік, у якого два сини на фронті – ним також опікується соцпрацівник. В усіх інших ветеранів є родини, які піклуються за них.

– Які пільги надаються ветеранам з боку охорони здоров’я?

– У громаді прийнята програма «Здоров’я», в якій окремою статтею передбачені пільги для ветеранів: безкоштовні зуболікування, зубопротезування, ліки, клінічно-діагностичні дослідження, слухові апарати, милиці, ходунки тощо. Про це краще розкажуть керівники медичних закладів.

– Неодмінно запросимо їх до розмови за круглим столом. А яка в громаді ситуація з юридичною та психологічною допомогою?

– У Бессарабській поліклініці працює майстерний психолог Світлана Чернєва. Також є можливість отримати безкоштовну правову допомогу від досвідченого юриста Світлани Нєдової. Крім цього, в громаді працює юридичний відділ, котрий також надає консультації.

– Скільки військових звернулися до громади в поточному році і на яку суму отримали допомогу?

– Звернулись 250 військових, їхні рідні, зокрема й ветерани, котрі отримали допомогу від громади на суму чотири мільйони гривень. Чого ми зараз не робимо – не виділяємо земельні ділянки для ветеранів під особисте підсобне господарство, бо під час воєнного стану закон не дозволяє надавати земельні ділянки. Проте, коли закінчиться війна, хлопці зможуть отримати те, що їм належить.

Ми запрошуємо ветеранів на свята. До Дня захисників України був влаштований концерт та надана грошова допомога – по дві тисячі гривень, на загальну суму 470 тисяч, також і до Дня пам’яті та примирення. Стараємося приділяти захисникам і захисницям якнайбільше уваги, бо те, що вони зробили і роблять для України, є безцінним.

Чого потребують ветерани?

– Леоніде Федоровичу, ви постійно спілкуєтесь з ветеранами і краще розумієте їхні проблеми, виходячи ще і з власного досвіду. Чого потребують хлопці, які прийшли з війни?

– З війни зараз приходять хлопці, які отримали інвалідність на фронті, отже їм найперше потрібна реабілітація – як психологічна, так і фізична. Звичайно, цим забезпечує їх держава: направляє до санаторіїв, реабілітаційних центрів, якщо цього недостатньо, підключається і громада. Наш сектор співпрацює з Бессарабським центром зайнятості. На сьогодні для ветеранів ЗСУ передбачені безкоштовні професійні курси, такі вже пройшли двоє ветеранів. Також є державні гранти на відкриття та розширення власного бізнесу, за якими ветерани можуть отримати 500 тисяч гривень безповоротно. Ветерани з Бессарабського вже отримали такий грант: один відкрив крамницю з продажу м’ясних продуктів, інший розширив своє фермерське господарство у селі. Крім того, більшість наших військових були мобілізовані з офіційної роботи, де за ними збереглися робочі місця, тому повертаються на звичайну роботу. Згодом, коли хлопців повернеться більше, можливо, ця проблема і постане. Тоді будемо вирішувати її разом.

– Чи є в нас громадські організації ветеранів ЗСУ?

– У громаді працює громадська ветеранська організація, з якою громада підписала Меморандум про співпрацю. Але вона потребує трансформації та більшої відповідності вимогам сучасності. Потрібен саме ветеранський простір, де будуть працювати психологи, фахові юристи, волонтери. Гадаю, що згодом така організація обов’язково з’явиться – вже сьогодні є активні військові, які зацікавлені в цьому. Сьогодні проблемами військовослужбовців, їхніх родин більше опікується наш сектор. Ми розповідаємо, які пільги вони мають отримати, куди треба звертатися, робимо запити до державних структур.

– Пане Леоніде, чи зверталися наші ветерани на гарячі лінії Всеукраїнського об’єднання ветеранів?

– Наскільки знаю, ні. До речі, зараз у селищній раді відкрита штатна одиниця спеціаліста, який буде надавати ветеранам соціальний супровід. Тобто, допомагати вирішувати проблеми від початку і до кінця, в буквальному сенсі – водити за руку по всіх установах, готувати документи. Наразі багато звернень є від родин безвісти зниклих. Це найважче, коли рідні стукають в усі двері, а відповіді ніхто надати не може.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки, які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію.

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