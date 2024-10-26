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В Одесі пролунав вибух – є «приліт» після атаки балістикою

В Одесі пролунав вибух – є «приліт» після атаки балістикою

Суботній вечір, 26 жовтня 2024 року, видався в Одесі гучним: російські агресори вкотре атакували місто баллістикою. Декілька хвилин тому пролунав сильний вибух.

О 18:42 в Одесі та області було дано сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про ракетну небезпеку. І вже о 18.45 городяни почули вибух.

Попередньо є «приліт». Але подробиці стануть відомими пізніше.

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Кілька годин тому (коли в Одесі також лунала тривога) повідомлялося, що поблизу Одеси спостерігають розвідувальний дрон.

І зараз Телеграм-канали пишуть, що нал Одесою, зокрема над Черемушками, літає розеддрон, і по ньому працюватиме наше ППО.

Кілька хвилин тому одесити знову почули кілька вибухів. Ймовірно, йде бойова робота по ворожому дрону-розвіднику.

Тож покидати укриття поки що зарано.

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.

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