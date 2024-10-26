В Одесі пролунав вибух – є «приліт» після атаки балістикою

Суботній вечір, 26 жовтня 2024 року, видався в Одесі гучним: російські агресори вкотре атакували місто баллістикою. Декілька хвилин тому пролунав сильний вибух.
О 18:42 в Одесі та області було дано сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про ракетну небезпеку. І вже о 18.45 городяни почули вибух.
Попередньо є «приліт». Але подробиці стануть відомими пізніше.
Читайте також: Війна, день 976: росіяни завдали ударів по Києву та Дніпру – загинули діти
Кілька годин тому (коли в Одесі також лунала тривога) повідомлялося, що поблизу Одеси спостерігають розвідувальний дрон.
І зараз Телеграм-канали пишуть, що нал Одесою, зокрема над Черемушками, літає розеддрон, і по ньому працюватиме наше ППО.
Кілька хвилин тому одесити знову почули кілька вибухів. Ймовірно, йде бойова робота по ворожому дрону-розвіднику.
Тож покидати укриття поки що зарано.
“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією.