На одеському ринку «7 кілометр» вигнали ТЦК

Як підтвердили в адміністрації ринку, сьогодні вранці на територію Сьомого кілометра прийшли співробітники територіального центру комплектації та соціальної підтримки. І люди – чи це були підприємці чи відвідувачі ринку, в адміністрації точно не знають – почали їх виганяти, а також блокували відділення поліції на ринку.

«Вигнали ТЦК», – каже один із очевидців інциденту на відео, яке розповсюдили місцеві Телеграм-канали.

За словами очевидців, блокування відділу поліції відбувалося через те, що там були люди, яких встигли забрати. Заспокоїти людей зміг чиновник поліції, який прибув на місце, після спілкування з яким конфлікт було вирішено і люди розійшлися.

Також стало відомо, що затриманих випустили. До медпункту із травмами ніхто не звертався.

У поліції та обласному ТЦК та СП інцидент поки не прокоментували.

Раніше в Одеському обласному ТЦК прокоментували інцидент із чоловіком, якому стало погано під час перевірки документів.

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Фото: Суспільне Одеса