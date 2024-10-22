Олена Зеленська на Одещині розповіла про реформу шкільного харчування

Під час престуру учасники відвідали кілька освітніх закладів, зокрема дитячий садок у Фонтанській громаді, де завдяки базовій кухні забезпечено чотириразове харчування для 90 вихованців. В Авангардівському ліцеї, де навчається понад 800 дітей, діє опорна кухня, яка обслуговує ще три школи громади. Окрім цього, в Прилиманському ліцеї незабаром також з’явиться власна кухня завдяки державній субвенції та співфінансуванню місцевої влади.

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Загалом уряд виділив 1,5 млрд грн на капітальний ремонт шкільних їдалень, що охопило 173 проєкти в 23 областях.

Кульмінацією туру став візит до Одеського центру професійно-технічної освіти, де функціонує кулінарний хаб для підвищення кваліфікації працівників шкільних їдалень. Одеський досвід буде продемонстрований на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, що відбудеться в листопаді в Києві. Україна, як учасниця глобальної Коаліції шкільного харчування, матиме змогу поділитися своїми досягненнями у впровадженні цієї важливої реформи навіть у таких складних умовах.

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