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Олена Зеленська на Одещині розповіла про реформу шкільного харчування

Олена Зеленська на Одещині розповіла про реформу шкільного харчування

В Одеській області триває активне впровадження реформи шкільного харчування, попри постійні обстріли та складну ситуацію в регіоні. Команда реформи організувала престур для ознайомлення з її реалізацією на місцях, до якого долучилися представники влади та медіа. Важливою частиною відвідин стало ознайомлення з різними моделями організації харчування в навчальних закладах. Про це повідомляє Олена Зеленська на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Під час престуру учасники відвідали кілька освітніх закладів, зокрема дитячий садок у Фонтанській громаді, де завдяки базовій кухні забезпечено чотириразове харчування для 90 вихованців. В Авангардівському ліцеї, де навчається понад 800 дітей, діє опорна кухня, яка обслуговує ще три школи громади. Окрім цього, в Прилиманському ліцеї незабаром також з’явиться власна кухня завдяки державній субвенції та співфінансуванню місцевої влади.

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Загалом уряд виділив 1,5 млрд грн на капітальний ремонт шкільних їдалень, що охопило 173 проєкти в 23 областях.

Кульмінацією туру став візит до Одеського центру професійно-технічної освіти, де функціонує кулінарний хаб для підвищення кваліфікації працівників шкільних їдалень. Одеський досвід буде продемонстрований на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, що відбудеться в листопаді в Києві. Україна, як учасниця глобальної Коаліції шкільного харчування, матиме змогу поділитися своїми досягненнями у впровадженні цієї важливої реформи навіть у таких складних умовах.

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