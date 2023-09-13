Як годуватимуть одеських школярів: сніданок, обід чи булочка з буфету

Новий навчальний рік більшість одеських школярів розпочали за партами у класах. Важливим питанням, яке потребує оптимального рішення, стало і шкільне харчування. Як будуть у школах годувати наших дітей, розповідає директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Очне навчання цього року обрали для своїх дітей 60% батьків. Ось тільки підготувати притулок у всіх школах поки що не вдалося. Хоча облаштування їх продовжується.

Щоб під час війни це стало можливим, місту та департаменту освіти довелося вирішити багато проблем – від облаштування укриттів до закупівлі генераторів. Важливо було вирішити і питання з годуванням дітей в школах.

І, щоб дати можливість усім бажаючим дітям відвідувати школи, у навчальних закладах змушені викладати лише основні предмети: математику, фізику, хімію, українську та іноземну мови, історію України. До того ж – і час уроків скоротити.

– Діти початкової школи, які раніше отримували харчування за рахунок міста, у школі перебувають у середньому три години. За цей час не кожна дитина зголодніє. Тому у травні ми постаралися залучити всіх батьків до опитування щодо необхідності шкільного харчування, – розповідає Олена Буйневич. – І я хочу сказати, що Одеса, у хорошому сенсі, – меркантильне місто, яке вміє рахувати гроші. Адже на шкільне харчування витрачаються кошти міської громади, кожного мешканця, який сплачує податки. Ми орієнтувалися на більшість – а більшість вирішила: давайте годувати тих, кому це потрібно.

В результаті – безкоштовне харчування у школах залишили лише для пільгових категорій учнів: малозабезпечених, з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, дітей внутрішньо переміщених осіб. До того ж, в Одесі цей перелік розширили, включивши туди учнів, батьки яких є учасниками бойових дій.

Щоб такі діти отримували безкоштовне харчування, треба подати посвідчення учасника бойових дій, або довідку від командира військової частини, де батько чи мати дитини проходять військову службу.

Місто оплачує харчування всім школярам пільгових категорій: від перших – до одинадцятих класів. Якщо діти навчаються у першу зміну – вони отримують сніданок. Якщо в другу – гарячий обід.

Для решти молодшокласників харчування буде платним: сніданок коштуватиме 55 гривень, обід – 80 гривень.

– Однією з умов нашої тендерної закупівлі є те, що батьки можуть купувати для своєї дитини або повний сніданок, або її частину, або випічку у вигляді буфетної продукції, – наголосила Олена Буйневич. – До того ж, у Приморському районі запропоновано цікавий експеримент: чат-бот із батьками, де вони можуть напередодні замовити дитині із заявленого списку певну страву.

Можливим такий вибір став завдяки тому, що оператори шкільного харчування зараз перемикаються на нову модель. Все менше стає шкіл, де сніданки та обіди готують у шкільних їдальнях. До багатьох навчальних закладів страви привозять вже готовими до одноразових упаковок. Тому експеримент може бути цікавим та зручним для батьків. Щоправда, багато хто з них, зазначає Олена Валеріївна, взагалі від шкільного харчування відмовляються – відправляючи дітей до школи, дають їм ланч бокси з перекушуваннями.

Поки що, за словами Олени Буйневич, харчування у школах організовано лише для дітей пільгових категорій. Інші молодшокласники зможуть отримувати сніданки або обіди з 18 вересня. Раціон у школярів різних категорій не відрізнятиметься, запевняє директор департаменту.

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