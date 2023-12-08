Українцям обіцяють “легкий заробіток” в інтернеті: що приховують привабливі пропозиції?

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Спочатку шахраї пишуть людям у різних месенджерах з пропозицією про «роботу на неповну зайнятість», яка полягає в тому, що необхідно або ставити «лайки» або під відео в ТікТок, або на YouTube, або писати будь-які відгуки та коментарі. Зазвичай подібні пропозиції надходять із закордонних номерів.

Як зазначає Гороховський, по всій країні тисячі людей отримують щодня сотні тисяч таких повідомлень.

Спочатку звані «роботодавці» дають завдання – «лайкати» програми, відеоролики, повідомлення тощо. За це нібито чесно одразу платять гроші, але невеликі. Це робиться для того, щоб здобути довіру людини.

Пізніше завдань стає більше, і вони стають «серйознішими». А потім шахраї пропонують внести власні кошти, які потім нібито збільшаться. Зазвичай однією транзакцією це не закінчується, а українці втрачають десятки тисяч гривень, довіряючи аферистам. які після обману зазвичай назавжди зникають.

«Це обман, і наприкінці цього листування ви втратите гроші. Відразу чи за тиждень. Вам будуть давати якісь тупі завдання (лайкати додатки, писати відгуки, коментарі тощо) ви отримаєте трохи грошей (зовсім небагато), щоб ви подумали, що все чесно. Дадуть трохи і наприкінці попросять за свої гроші купити щось дороге і пропадуть»,

– попереджає бізнесмен.

За словами Гороховського, цю схему в зверненнях на підтримку Monobank закодовано як «заробіток в інтернеті». Він зазначає, що лише за зверненнями на підтримку банку за підсумками листопада поточного року близько 3000 клієнтів втратили 65 мільйонів гривень.

«І це тільки у нас, хоча нам вдається виявляти та запобігати більше 70% таких спроб, але це непросто»,

– наголосив співзасновник Monobank.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу обманювали українців та іноземців. Затримано 16 учасників на чолі з організатором.

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