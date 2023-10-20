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За допомогою “друзів” одеситка втратила 133 тисячі доларів

За допомогою “друзів” одеситка втратила 133 тисячі доларів

Два одесити двічі обдурили знайому підприємницю, виманивши у неї велику суму грошей. У першому випадку гроші взяли за оформлення українського громадянства для її чоловіка-іноземця, а в другому – допомагали “заробити” на крипто-біржі.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що за оформлення українського громадянства зловмисники отримали від жінки 44 тисячі доларів, а згодом, посилаючись на труднощі в оформленні, ще 14 тисяч доларів.

Надалі, за 300 тисяч доларів, вони пообіцяли потерпілій допомогу своїх знайомих – фахівців у сфері ІТ, у створенні навчальної онлайн-платформи. Однак, через відсутність усієї суми для розрахунку, «друзі» запропонували жінці заробити, вклавши наявні 75 тисяч доларів у крипто-біржу. Передавши кошти, одеситка отримала власним коштом крипто-монети, які не мають вартості.

Після цього “друзі” перестали виходити на зв’язок, а гроші поділили між собою та витратили.

Ошукана одеситка звернулася за допомогою до правоохоронців.

Слідчі повідомили чоловіків про підозру за ч.2 ст.28 та ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Шахраїв взяли під варту.

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