Псевдоволонтерка з Одещини обманювала людей по всій країні: на неї чекає суворе покарання

У Головному управлінні Нацполіції в Одеській області повідомили, що мешканка Овідіопольської громади розмістила на своїй сторінці у фейсбуці звернення до людей про допомогу у збиранні грошей нібито на лікування тяжко поранених військовослужбовців та тяжкохворих дітей. Інформацію про постраждалих жінка знаходила в інтернет-просторі.

Насправді всі кошти, які надходили на банківський рахунок, зазначений у повідомленні, жінка надавала.

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Поліцейські встановили, що на «гачок» жінки потрапило 15 довірливих громадян із різних областей країни і загалом вона привласнила понад 25 тисяч гривень.

Як речові докази у жінки вилучили мобільні телефони, сім-картки різних операторів, банківську картку та гроші.

Слідчі висунули “волонтерші” звинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема, вчиненому повторно. Обвинувальний акт за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України направлено до суду.

Шахрайці загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Як розпізнати псевдоволонтера

Псевдоволонтера розпізнати досить легко — варто лише попросити надати відповідні документи, що дозволяють волонтерську діяльність і певним чином регламентують її.

Перевірити документи у волонтера має право кожен громадянин, адже ця інформація є відкритою. Якщо волонтер не бажає показувати вам підтверджуючі документи – це одна з ознак шахрайства.

Людина, яка збирає кошти на будь-які потреби, бажано має бути посвідчення волонтера, довіреність або угода з громадянином, для якої збирають кошти/договір з організацією, яка надає волонтерську допомогу.

Посвідчення волонтера може бути видане органами місцевої влади – мерією, селищною чи районною радою чи ОДА (ОВА). Волонтерські посвідчення можуть надати громадські організації, благодійні фонди, штаби місцевого ТРО або ЗСУ, медичні установи.

Договір про волонтерську діяльність з організацією має містити, зокрема, опис волонтерської діяльності (завдання) та період діяльності.

Організація, що займається допомогою, обов’язково має бути зареєстрована та мати статус благодійної організації чи громадського об’єднання. Якщо вам пропонують віддати гроші комерційній організації, це може бути однією з ознак шахрайства.

Також слід звернути увагу на статус неприбутковості благодійної чи волонтерської організації – підтвердити його може витяг з реєстру неприбуткових організацій. Це, звичайно, не головна ознака справжніх волонтерів, однак цей статус звільняє організацію від оподаткування, тому більшість серйозних благодійників намагаються отримати його одразу.

Багато псевдоволонтерів ”працюють” у соцмережах, зокрема у Facebook у регіональних групах часто можна зустріти оголошення, де просять про допомогу або хворій дитині, або на армію тощо. У такій ситуації вам слід критично оцінювати інформацію, дізнатися все про той чи інший фонд, а також дотримуватися такого алгоритму:

зайти на сторінку організації або людину-волонтера та перевірити, коли створено сторінку та її попередню активність. Не забувайте також, що сторінки часто беруть в оренду, тому слід звернути увагу на реакцію до вищезгаданого посту від друзів волонтера;

зробити пошук фотографій через Google-картинки;

зробити пошук написаного тексту у Google або Facebook;

звірити номери рахунків. Якщо ви бачили такі ж в інших постах у соцмережах – варто замислитись.