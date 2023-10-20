“Нова пошта” зробила важливе попередження

Про це пише “Нова пошта” у Facebook.

“Хочемо наголосити – це шахраї! Нова пошта не проводить подібних заходів! Не переходь за посиланням і не надай особисту інформацію. Усі офіційні розіграші розміщені виключно на наших офіційних сторінках та офіційному сайті”, – йдеться у заяві.

У “Новій пошті” пояснили, як зрозуміти, що сайт за посиланням є фейковим. Для цього потрібно уважніше подивитися на адресу: ці посилання повинні містити адресу novaposhta.ua.

Як убезпечити себе від шахраїв:

Не переходьте на посилання від незнайомців, які пишуть тобі в месенджерах. Вони можуть містити віруси чи шкідливі програми.

Не встановлюйте програми, які тобі надсилають незнайомці і не прив’язуйте до них свої банківські картки.

Якщо ж ви все ж таки перейшли за посиланням, оновіть паролі всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.

Екскерівниця одного з одеських відділень Укрпошти отримувала виплати за пенсіонерів, знаючи, що вони померли.

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