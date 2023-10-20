Новини Одеси та Одеської області

“Нова пошта” зробила важливе попередження

“Нова пошта” зробила важливе попередження

Зараз по мережі активно розповсюджується фейкова інформація про розіграші, які компанія нібито проводить до свого 22-річчя. Це схема шахраїв, попереджають у компанії.

Про це пише “Нова пошта” у Facebook.

“Хочемо наголосити – це шахраї! Нова пошта не проводить подібних заходів! Не переходь за посиланням і не надай особисту інформацію. Усі офіційні розіграші розміщені виключно на наших офіційних сторінках та офіційному сайті”, – йдеться у заяві.

У “Новій пошті” пояснили, як зрозуміти, що сайт за посиланням є фейковим. Для цього потрібно уважніше подивитися на адресу: ці посилання повинні містити адресу novaposhta.ua.

Новая почта мошенники

Як убезпечити себе від шахраїв:

Не переходьте на посилання від незнайомців, які пишуть тобі в месенджерах. Вони можуть містити віруси чи шкідливі програми.
Не встановлюйте програми, які тобі надсилають незнайомці і не прив’язуйте до них свої банківські картки.
Якщо ж ви все ж таки перейшли за посиланням, оновіть паролі всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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