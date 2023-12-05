Шахраї пропонують українцям «соціальний тариф» на газ

Згідно зі спростуванням інформації про так званий «соціальний тариф» для окремих категорій населення, опублікованим у Телеграм-каналі компанії, жодних інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж зазначені на офіційних ресурсах компаній «Групи «Нафтогаз», не існує.

«Зокрема, інформація про так званий «соціальний тариф» для населення, згідно з яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей встановлено тариф 4 грн за куб. м. газу, – не відповідає дійсності.

І є черговою шахрайською схемою з метою заволодіння персональними даними та даними банківських рахунків»,

– йдеться у повідомленні.

Ви також можете дізнатися: Як крадуть гроші з банківських карток українців і як себе убезпечити

Також повідомляється, що «Група «Нафтогаз» направить до правоохоронних органів відповідне звернення з метою перевірки джерел поширення інформації про так званий «соціальний тариф».

Споживачів закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації, бути обачними і в жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями та не передавати свої дані стороннім.

Нагадаємо, що тариф на газ у компанії «Нафтогаз» встановлено на рівні 7,96 грн за кубометр. Така ціна діє для всіх клієнтів компанії без винятку, а це близько 98% всіх сімей, які користуються газом.

Також наголосимо, що з 1 грудня 2023 року тариф на газ для більшості абонентів не змінився. Зміни у цінах може бути лише для юридичних компаній, тоді як для побутових споживачів вони залишаються стабільними.

При цьому українці мають можливість вибирати, у кого купувати газ. Так, вартість кубометра блакитного палива у різних компаній становить від 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

Тарифи на газ діють до 1 травня 2024 року.

Раніше ми розповідали, чому українці почали отримувати три платіжки за газ.

Ще матеріали на тему:

Фото: Хвиля