В Одесі накрили кол-центр, де навчали грамотно розводити іноземців

Про це повідомили в обласній прокуратурі та поліції.

Шахрайський кол-центр організував уродженець Грузії, який раніше неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів і мав стійкі зв’язки з одним з так званих злодіїв у законі.

Контора аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній із інтернет-платформ. Фактично правопорушники видобували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають відкриті рахунки в банківських установах.

Шляхом обману вони схиляли людей до перерахування коштів під приводом інвестування в криптовалюту, цінні папери та інші активи.

“Якщо люди не надавали конфіденційних даних, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп’ютер від нібито небезпечних програм і встановити захист. Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру в реальному часі бачити всі маніпуляції, які робили потерпілі, паролі до інтернету. -банкінгу тощо”, – розповіли в поліції.

Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тис дол. США, з якого до 100 тис дол. йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис дол. США – на зарплати. Лише оренда приміщення становила 10 тис. доларів на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяці з метою конспірації.

У орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодиків» та «відділ Тім-лідерів». Кожен відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал.

Штатна чисельність кол-центру становила до 80 працівників.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чернові записи, сценарії розмов з майбутніми постраждалими тощо.

Повідомлено про підозру 3 керівникам та 14 учасникам злочинної організації за ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України. За вчинене ним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Потерпілих громадян поліцейські встановлюють. Поки що відомо про трьох.