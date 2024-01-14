Справжня зима і картопляний гумор: сім миттєвостей одеського тижня

8 січня

Січневий шторм тільки почав накривати Одесу, коли нам зустрівся у тихому центрі цей КОТедж. Жінка в очікуванні маршрутки придивилась, як я через решітку фотографую цю «багатоповерхівку»: «Сама б туди залізла!..»

9 січня

Грифон с тризубом з’явився на Деволанівському узвозі під час війни. Він не тільки є талісманом старого одеського узвозу, а ще, як кажуть, виконує бажання.

10 січня

Ялинка в одеському дворику була прикрашена іграшками до Нового року. Осінь залишила на ній свою ознаку – жовте листя. А перший сніг року домалював цю зимову картинку.

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11 січня

На одеському Привозі:

– Картопля по тридцять чи сорок?

– Ви ж бачите: по тридцять.

– А чому на другому ціннику написано сорок?

– Так він же перевернутий.

– То ви її по сорок продавали?

– Послухайте, я ж вам сказала: картопля по тридцять. Що вам до того другого цінника, та ще й перевернутого? Купляєте картоплю?

– Та ні, мені взагалі картопля не потрібна. Просто цікавлюсь…

12 січня

А ви теж вже помітили зміни, що сталися в одеському Міському саду?

13 січня

У Літньому театрі одеського Міського саду з зимовими святами не розстаються:

14 січня

Старий Новий рік Одеса зустрічає справжньою зимою:

Фото авторки