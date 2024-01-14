Новини Одеси та Одеської області

Справжня зима і картопляний гумор: сім миттєвостей одеського тижня

Справжня зима і картопляний гумор: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – зимові миттєвості з 8 по 14 січня?

8 січня

Січневий шторм тільки почав накривати Одесу, коли нам зустрівся у тихому центрі цей КОТедж. Жінка в очікуванні маршрутки придивилась, як я через решітку фотографую цю «багатоповерхівку»: «Сама б туди залізла!..»

Фото дня в Одессе: КОТтэдж

9 січня

Грифон с тризубом з’явився на Деволанівському узвозі під час війни. Він не тільки є талісманом старого одеського узвозу, а ще, як кажуть, виконує бажання.

Фото дня в Одессе: грифон

10 січня

Ялинка в одеському дворику була прикрашена іграшками до Нового року. Осінь залишила на ній свою ознаку – жовте листя. А перший сніг року домалював цю зимову картинку.

Фото дня в Одессе: зимняя картинка

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11 січня

На одеському Привозі:

– Картопля по тридцять чи сорок?

– Ви ж бачите: по тридцять.

– А чому на другому ціннику написано сорок?

– Так він же перевернутий.

– То ви її по сорок продавали?

– Послухайте, я ж вам сказала: картопля по тридцять. Що вам до того другого цінника, та ще й перевернутого? Купляєте картоплю?

– Та ні, мені взагалі картопля не потрібна. Просто цікавлюсь…

Фото дня в Одессе: картошка на Привозе

12 січня

А ви теж вже помітили зміни, що сталися в одеському Міському саду?

Фото дня в Одессе: в Горсаду

13 січня

У Літньому театрі одеського Міського саду з зимовими святами не розстаються:

Фото дня в Одессе: Летний театр Горсада

14 січня

Старий Новий рік Одеса зустрічає справжньою зимою:

Фото дня в Одессе: настоящая зима

Фото авторки

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