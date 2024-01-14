Справжня зима і картопляний гумор: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – зимові миттєвості з 8 по 14 січня?
8 січня
Січневий шторм тільки почав накривати Одесу, коли нам зустрівся у тихому центрі цей КОТедж. Жінка в очікуванні маршрутки придивилась, як я через решітку фотографую цю «багатоповерхівку»: «Сама б туди залізла!..»
9 січня
Грифон с тризубом з’явився на Деволанівському узвозі під час війни. Він не тільки є талісманом старого одеського узвозу, а ще, як кажуть, виконує бажання.
10 січня
Ялинка в одеському дворику була прикрашена іграшками до Нового року. Осінь залишила на ній свою ознаку – жовте листя. А перший сніг року домалював цю зимову картинку.
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11 січня
– Картопля по тридцять чи сорок?
– Ви ж бачите: по тридцять.
– А чому на другому ціннику написано сорок?
– Так він же перевернутий.
– То ви її по сорок продавали?
– Послухайте, я ж вам сказала: картопля по тридцять. Що вам до того другого цінника, та ще й перевернутого? Купляєте картоплю?
– Та ні, мені взагалі картопля не потрібна. Просто цікавлюсь…
12 січня
А ви теж вже помітили зміни, що сталися в одеському Міському саду?
13 січня
У Літньому театрі одеського Міського саду з зимовими святами не розстаються:
14 січня
Старий Новий рік Одеса зустрічає справжньою зимою:
Фото авторки