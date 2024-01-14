Настоящая зима и картофельный юмор: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – зимние мгновения с 8 по 14 января?
8 января
Январский шторм только начал накрывать Одессу, когда нам встретился в тихом центре этот КОТтедж. Женщина в ожидании маршрутки присмотрелась, как я через решетку фотографирую эту «многоэтажку» и призналась: «Сама бы туда залезла!..»
9 января
Грифон с трезубцем появился на Деволановском спуске во время войны. Он не только считается талисманом старого одесского спуска, но и еще, как говорят, исполняет желания.
10 января
Елочка в одесском дворике была украшена игрушками к Новому году. Осень оставила на ней свой знак – желтые листья. А первый снег года дорисовал эту зимнюю картинку.
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11 января
– Картошка по тридцать или сорок?
– Вы же видите: по тридцать.
– А почему на втором ценнике написано сорок?
– Да он же перевернут.
– Так вы ее по сорок продавали?
– Послушайте, я же вам сказала: картошка по тридцать. Что вам до того второго ценника, да еще перевернутого? Покупаете картошку?
– Да нет, мне вообще картошка не нужна. Просто интересуюсь…
12 января
А вы тоже уже заметили перемены, которые произошли в одесском Горсаду?
13 января
В Летнем театре одесского Городского сада с зимними праздниками не расстаются:
14 января
Старый Новый год Одесса встречает настоящей зимой:
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