Новости Одессы и Одесской области

Настоящая зима и картофельный юмор: семь мгновений одесской недели

Настоящая зима и картофельный юмор: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – зимние мгновения с 8 по 14 января?

8 января

Январский шторм только начал накрывать Одессу, когда нам встретился в тихом центре этот КОТтедж. Женщина в ожидании маршрутки присмотрелась, как я через решетку фотографирую эту «многоэтажку» и призналась: «Сама бы туда залезла!..»

Фото дня в Одессе: КОТтэдж

9 января

Грифон с трезубцем появился на Деволановском спуске во время войны. Он не только считается талисманом старого одесского спуска, но и еще, как говорят, исполняет желания.

Фото дня в Одессе: грифон

10 января

Елочка в одесском дворике была украшена игрушками к Новому году. Осень оставила на ней свой знак – желтые листья. А первый снег года дорисовал эту зимнюю картинку.

Фото дня в Одессе: зимняя картинка

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

11 января

На одесском Привозе:

– Картошка по тридцать или сорок?

– Вы же видите: по тридцать.

– А почему на втором ценнике написано сорок?

– Да он же перевернут.

– Так вы ее по сорок продавали?

– Послушайте, я же вам сказала: картошка по тридцать. Что вам до того второго ценника, да еще перевернутого? Покупаете картошку?

– Да нет, мне вообще картошка не нужна. Просто интересуюсь…

Фото дня в Одессе: картошка на Привозе

12 января

А вы тоже уже заметили перемены, которые произошли в одесском Горсаду?

Фото дня в Одессе: в Горсаду

13 января

В Летнем театре одесского Городского сада с зимними праздниками не расстаются:

Фото дня в Одессе: Летний театр Горсада

14 января

Старый Новый год Одесса встречает настоящей зимой:

Фото дня в Одессе: настоящая зима

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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