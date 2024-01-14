Настоящая зима и картофельный юмор: семь мгновений одесской недели

8 января

Январский шторм только начал накрывать Одессу, когда нам встретился в тихом центре этот КОТтедж. Женщина в ожидании маршрутки присмотрелась, как я через решетку фотографирую эту «многоэтажку» и призналась: «Сама бы туда залезла!..»

9 января

Грифон с трезубцем появился на Деволановском спуске во время войны. Он не только считается талисманом старого одесского спуска, но и еще, как говорят, исполняет желания.

10 января

Елочка в одесском дворике была украшена игрушками к Новому году. Осень оставила на ней свой знак – желтые листья. А первый снег года дорисовал эту зимнюю картинку.

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11 января

На одесском Привозе:

– Картошка по тридцать или сорок?

– Вы же видите: по тридцать.

– А почему на втором ценнике написано сорок?

– Да он же перевернут.

– Так вы ее по сорок продавали?

– Послушайте, я же вам сказала: картошка по тридцать. Что вам до того второго ценника, да еще перевернутого? Покупаете картошку?

– Да нет, мне вообще картошка не нужна. Просто интересуюсь…

12 января

А вы тоже уже заметили перемены, которые произошли в одесском Горсаду?

13 января

В Летнем театре одесского Городского сада с зимними праздниками не расстаются:

14 января

Старый Новый год Одесса встречает настоящей зимой:

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