Дом-кормушка по-одесски: и для хвостатых, и для пернатых

Котодомиками в Одессе уже давно никого не удивишь. Некоторые из них «классические», некоторые поражают дизайном и прочими атрибутами. Уличные котодомики для уличных хвостатиков — это, первым делом, кормушка. Добрые люди подкармливают здесь мурлык, рядом обычно установлены и поилки. А вот корреспонденту «Одесской жизни» встретился необычный котодомик. Удивительное сочетание получилось: он и для хвостатых, и для… пернатых.
Как такое может быть? Напоминаем: в Одессе все может быть. И хотя мы привыкли к тому, что хвостатые и пернатые, тем более уличные, не очень-то дружат, домик-кормушка на Коблевской доказывает обратное.
Котам — дом, птицам — корм
Итак, с одной стороны — это обычный котодом, такая себе «четырехкомнатная» гостиница для мурлык. Дизайн ее продуман до мелочей. Сбоку даже имеется фонарь с лампой (горит!). С другого бока имеется лесенка. А вот сзади…
А сзади — целая стая голубей благополучно пирует тем, что принесли те же добрые люди.
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То есть, получается, что одна сторона «гостиницы» — для хвостатых, вторая — для пернатых. И это прямо на улице, рядом с одним из дворов на Коблевской. Некоторые проходящие мимо люди часто останавливаются, пытаясь понять, «как же здесь все устроено».
— Приделать к строению собачью будку — и уличный мини-зоопарк для домашних животных получится, — услышала одно из мнений.
По причине того, что необычный приют был нами «обнаружен» днем, «квартиры» котов пустовали: небось промышляли хвостатые где-то по своим делам. Голуби же были полностью погружены в поглощение принесенного добрыми одесситами угощения.
Вероятно, здесь и в самом деле царит дружба хвостатых и пернатых. Ну как в том знаменитом «Теремке»…
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Фото Марии Котовой