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Грудень по-одеськи: суботній настрій Міського саду (фоторепортаж)

Грудень по-одеськи: суботній настрій Міського саду (фоторепортаж)

Груднева одеська субота у Міському саду… Погода «така собі», та й короткі дні настрій не підіймають. Вже не день, але й ще не вечір. Людей дуже мало, а от біля ялинки, яка зветься «головною» – невеличкий ажіотаж…

Якій настрій у Міського саду в ці грудневі дні? Різноманітний… Так, дні короткі, сутінки набігають, погода «мокра», фонтан законсервований, Ротонда тиха-тиха…

Одесский Горсад в декабре-2
Одесский Горсад в декабре-3
Одесский Горсад в декабре
Одесский Горсад в декабре, деревья
Одесский Горсад в декабре-4
Одесский Горсад в декабре-5
Одесский Горсад в декабре, фонтан

А от біля нещодавно відкритої ялинки – люди з дітьми, прийшли на «головну» подивитися. Тільки й чути: «Коли вона вже засяє?».

Ще трохи зарано для сяяння, ялинку вмикають пізніше, а от кролики-голуби поруч з «головною» – у «повному обсязі».

Вид на елку из Горсада, Одесса, декабрь 2023
Одесса, главная елка, декабрь 2023
Одесский Горсад в декабре. аллея
Одесский Горсад в декабре, у Ротонды

– Ялинка здається якоюсь суворою і занадто великою. Чи це тому, що день сьогодні якийсь «сталевий»?.. Чи все так здається тому, що війна? – розмірковує літня жінка.

Придивляюсь до двох маленьких ялиночок, що встановили діти Одеси у Міському саду: стоять собі, сніг та дощ достойно витримали.

Одесский Горсад в декабре-9
Одесский Горсад в декабре-10
Одесский Горсад в декабре, зеленое дерево
Одесский Горсад в декабре, елки

А настрій у нашого Міського саду – немов «на вибір». Там – ще майже літо: дерева зелені, бо не встигли навіть пожовтіти під час дуже теплих осінніх погодних примх, а там – вже глибока осінь; про зиму нагадують тільки оці ялинки, та й ще передноворічні прикраси розташованих тут кав’ярень…

Одесский Горсад в декабре, зелень
Одесский Горсад в декабре, фонарь
Одесский Горсад в декабре-6
Одесский Горсад в декабре, ресторан
Одесский Горсад в декабре-7
Одесский Горсад в декабре-8
Одесский Горсад в декабре, почти осень
Одесский Горсад в декабре, листья
Одесский Горсад в декабре, скамейка и дерево
Одесский Горсад в декабре, кафе

Фото авторки

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