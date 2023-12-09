Грудень по-одеськи: суботній настрій Міського саду (фоторепортаж)

Якій настрій у Міського саду в ці грудневі дні? Різноманітний… Так, дні короткі, сутінки набігають, погода «мокра», фонтан законсервований, Ротонда тиха-тиха…

А от біля нещодавно відкритої ялинки – люди з дітьми, прийшли на «головну» подивитися. Тільки й чути: «Коли вона вже засяє?».

Ще трохи зарано для сяяння, ялинку вмикають пізніше, а от кролики-голуби поруч з «головною» – у «повному обсязі».

– Ялинка здається якоюсь суворою і занадто великою. Чи це тому, що день сьогодні якийсь «сталевий»?.. Чи все так здається тому, що війна? – розмірковує літня жінка.

Придивляюсь до двох маленьких ялиночок, що встановили діти Одеси у Міському саду: стоять собі, сніг та дощ достойно витримали.

А настрій у нашого Міського саду – немов «на вибір». Там – ще майже літо: дерева зелені, бо не встигли навіть пожовтіти під час дуже теплих осінніх погодних примх, а там – вже глибока осінь; про зиму нагадують тільки оці ялинки, та й ще передноворічні прикраси розташованих тут кав’ярень…

Фото авторки