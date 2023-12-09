Грудень по-одеськи: суботній настрій Міського саду (фоторепортаж)

Груднева одеська субота у Міському саду… Погода «така собі», та й короткі дні настрій не підіймають. Вже не день, але й ще не вечір. Людей дуже мало, а от біля ялинки, яка зветься «головною» – невеличкий ажіотаж…
Якій настрій у Міського саду в ці грудневі дні? Різноманітний… Так, дні короткі, сутінки набігають, погода «мокра», фонтан законсервований, Ротонда тиха-тиха…
А от біля нещодавно відкритої ялинки – люди з дітьми, прийшли на «головну» подивитися. Тільки й чути: «Коли вона вже засяє?».
Ще трохи зарано для сяяння, ялинку вмикають пізніше, а от кролики-голуби поруч з «головною» – у «повному обсязі».
– Ялинка здається якоюсь суворою і занадто великою. Чи це тому, що день сьогодні якийсь «сталевий»?.. Чи все так здається тому, що війна? – розмірковує літня жінка.
Придивляюсь до двох маленьких ялиночок, що встановили діти Одеси у Міському саду: стоять собі, сніг та дощ достойно витримали.
А настрій у нашого Міського саду – немов «на вибір». Там – ще майже літо: дерева зелені, бо не встигли навіть пожовтіти під час дуже теплих осінніх погодних примх, а там – вже глибока осінь; про зиму нагадують тільки оці ялинки, та й ще передноворічні прикраси розташованих тут кав’ярень…
Фото авторки