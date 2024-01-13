Міський сад з Літнім театром перетворяться на Парк Ілюмінації (фоторепортаж)

Погодьтеся: дивно було якось: бо окрім живих ялинок, у Літньому театрі Міського саду в той самий останній день минулого року збирались встановлювати прикрашати ще одну – велику і штучну.

Люди дивились, питали один в одного: «Що це таке?».

А «що це таке?» продовжувалось і в цьому році. Ота велика штучна ялинка таки з’явилась у всій красі… шостого січня.

Далі – більше: Літній театр, як здавалось, «щось переплутав», і в ньому вже напередодні Старого Нового року з’явились новорічні прикраси на гілках. А ще якісь металеві конструкції, олені, сріблясті кулі, різноманітні величезні іграшки та все таке інше. Неподалік від великої ялинки – інші, менше розміром.

Та і це ще не все. Бо ж у самому Міському саду металевих конструкцій все більшало і більшало. Вони навіть створили велику арку, та й не одну. І люди знов питали: «Що це таке?».

Дійсно, що за загадка? Міський сад зі своїм Літнім театром збирається святкувати «по другому колу»?

Розгадка вже є: з 13 січня по 15 лютого, з 16:00 до 20:00, Літній театр Міського саду перетворюється в Парк Ілюмінації. Організатори вже назвали його казковим. А оці металеві конструкції стануть світлодінамічним тунелем.

«Казковий гном Дідусь Люм’єр та його друзі, диво-дерево з оленями, унікальний світлодінамічний тунель, різні фотозони та величезний капелюх чарівника заввишки 15 метрів!», – ось так презентують організатори свята.

Ще обіцяють «Неймовірну хореографію, інтерактивні ефекти та акробатику, що вражає…».

Розгадку ми, на щастя, знайшли. Відповідь на питання «що це таке» є!

Аж полегшало трохи…

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