Ціни на Привозі 12 січня: найдешевші мандарини та «дивний» підчеревок

Шукаємо щось дешевеньке

Звісно, чому люди на Привоз йдуть і їдуть не тільки за продуктами, а ще за враженнями. Та й хоча б трохи відволіктись від «веселощів» воєнного сьогодення. Привоз же такий: затягує.

Біля мандаринів чую:

— Чому таки дешеві? По двадцять гривень?

— А ти не на цінник дивись, а на товар. Вони крихітні та ще, бідні, замерзли.

Продавчиня:

— Мандарини у нас найдешевші і зовсім не змерзлі. Чудові мандарини — маленькі, одна в одну. Ми просто додому поспішаємо.

До «мандаринової» теми ще хтось приєднується:

— Я сьогодні й по п’ятнадцять бачила. Теж «одна в одну». Тільки не раджу такі купляти…

Подібні поради на Привозі краще не давати. Бо ж можна й «отримати по повній».

…У м’ясному корпусі літня пара придивляється до напису «Підчеревок недорого». Чоловік (ой, зовсім не в настрої) голосно:

— От хіба не можна просто написати, скільки той дивний недорогий підчеревок «тягне»?! От чому оці «заманухи»?!

Жінка:

— Та заспокойся ти! Все тобі сьогодні не так… От підійдемо, запитаємо, скільки це — «недорого».

— Іди питай, мені вже набридло оце твоє «щось дешевеньке» шукати!..

…В рибних рядах питання щодо ціни «мороженої риби» викликало у продавчині цілу низку негативних емоцій:

— Звідки ви взяли, що вона морожена?! Як це морожена?! Написано ж: «свіжа»!

— А морожена — не свіжа?

— В мене не має мороженої риби!.. Краще, краще дивіться: яка ж вона морожена?!..

Так, вражень набралися. Тепер про головне — про ціни.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

– картопля — 25-35 грн; (в одному місці зустріли навіть по 40)

– цибуля — 25-35 грн;

– помідори — 60-100 грн;

– буряк — 25 грн;

– кабачки — 55-80 грн;

– огірки — 700-150 грн;

– солодкий перець — 90-150 грн;

– баклажани — 70-100 грн;

– капуста — 25-40 грн.

– часник — 100-150 грн;

– морква — 25 грн;

– зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

– яблука — 20-35 грн;

– банани — 60-80 грн;

– грейпфрути — 50-60 грн;

– гранати — 80-110 грн;

– лимони — 50-80 грн;

– мандарини — 20-90 грн;

– апельсини — 60-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

– яйця (десяток) — 45-90 грн;

– бринза — 150-210 грн;

– сир — 80-100 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

– задня частина — 250-260 грн;

– теляча шия — 190-200 грн;

– ребра — 130-140 грн.

– антрекот — 190 грн;

Свинина:

– задня частина —170-180 грн;

– шия — 200-220 грн;

– лопатка — 150-160 грн;

– ребра — 190-200 грн;

– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-240 грн.

– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

– товстолобик — 70-90 грн;

– карасі — 60-80 грн;

– лобань (він же морський пеленгас) — 80-120 грн;

– судак — 180-250 грн;

– короп — 80-130 грн.

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