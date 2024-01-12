Ціни на Привозі 12 січня: найдешевші мандарини та «дивний» підчеревок

Січневий Привоз: трохи морозу, більше — багнюки. Продуктів багато, людей — теж. Втім, продавці один одному скаржаться: купляють мало. Хтось з покупців відреагував: «Свята пройшли, у людей грошей мало. До того ж, негода». Питання «а чому ж тоді люди на Привоз йдуть?» залишилося без відповіді.
Шукаємо щось дешевеньке
Звісно, чому люди на Привоз йдуть і їдуть не тільки за продуктами, а ще за враженнями. Та й хоча б трохи відволіктись від «веселощів» воєнного сьогодення. Привоз же такий: затягує.
Біля мандаринів чую:
— Чому таки дешеві? По двадцять гривень?
— А ти не на цінник дивись, а на товар. Вони крихітні та ще, бідні, замерзли.
Продавчиня:
— Мандарини у нас найдешевші і зовсім не змерзлі. Чудові мандарини — маленькі, одна в одну. Ми просто додому поспішаємо.
До «мандаринової» теми ще хтось приєднується:
— Я сьогодні й по п’ятнадцять бачила. Теж «одна в одну». Тільки не раджу такі купляти…
Подібні поради на Привозі краще не давати. Бо ж можна й «отримати по повній».
…У м’ясному корпусі літня пара придивляється до напису «Підчеревок недорого». Чоловік (ой, зовсім не в настрої) голосно:
— От хіба не можна просто написати, скільки той дивний недорогий підчеревок «тягне»?! От чому оці «заманухи»?!
Жінка:
— Та заспокойся ти! Все тобі сьогодні не так… От підійдемо, запитаємо, скільки це — «недорого».
— Іди питай, мені вже набридло оце твоє «щось дешевеньке» шукати!..
…В рибних рядах питання щодо ціни «мороженої риби» викликало у продавчині цілу низку негативних емоцій:
— Звідки ви взяли, що вона морожена?! Як це морожена?! Написано ж: «свіжа»!
— А морожена — не свіжа?
— В мене не має мороженої риби!.. Краще, краще дивіться: яка ж вона морожена?!..
Так, вражень набралися. Тепер про головне — про ціни.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
– картопля — 25-35 грн; (в одному місці зустріли навіть по 40)
– цибуля — 25-35 грн;
– помідори — 60-100 грн;
– буряк — 25 грн;
– кабачки — 55-80 грн;
– огірки — 700-150 грн;
– солодкий перець — 90-150 грн;
– баклажани — 70-100 грн;
– капуста — 25-40 грн.
– часник — 100-150 грн;
– морква — 25 грн;
– зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн;
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
– яблука — 20-35 грн;
– банани — 60-80 грн;
– грейпфрути — 50-60 грн;
– гранати — 80-110 грн;
– лимони — 50-80 грн;
– мандарини — 20-90 грн;
– апельсини — 60-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
– яйця (десяток) — 45-90 грн;
– бринза — 150-210 грн;
– сир — 80-100 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
– задня частина — 250-260 грн;
– теляча шия — 190-200 грн;
– ребра — 130-140 грн.
– антрекот — 190 грн;
Свинина:
– задня частина —170-180 грн;
– шия — 200-220 грн;
– лопатка — 150-160 грн;
– ребра — 190-200 грн;
– сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-240 грн.
– сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
– товстолобик — 70-90 грн;
– карасі — 60-80 грн;
– лобань (він же морський пеленгас) — 80-120 грн;
– судак — 180-250 грн;
– короп — 80-130 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 5 січня: букет із зеленої цибулі та найточніша вага (фоторепортаж)