Новини Одеси та Одеської області

Скульптури з історією та пухнасті улюбленці: сім миттєвостей одеського тижня

Скульптури з історією та пухнасті улюбленці: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з п’ятого по одинадцяте лютого?

5 лютого

Як не розчулитись, побачивши цю «картинку» на бульварі Жванецького?.. Хлопець зупинив велосипед тільки для того, аби привітатися з місцевим хвостатиком:

Фото дня: на бульваре Жванецкого

6 лютого

Відома одеська кішка Пушинка (вона ж кішка-геймер), що живе в провулку Футуристів (колишній Маяковського, все вивчає й вивчає останні новини на своєму планшеті…

Фото дня: кошка Пушинка

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7 лютого

Цей одеський Гермес-залізничник живе собі на даху Пасажу – однієї з наших найвідоміших історичних будівель. Чому ж Гермес (він же Меркурій) оселився на паровозику? Підказка – тут.

Фото дня: Меркурий на паровозике

8 лютого

Одеська вулиця Привозна: ще не добігла кінця перша декада лютого, а погода і навіть рекламні артоб’єкти намагаються подарувати одеситам сонячний весняний настрій:

Фото дня: на улице Привозной

9 лютого

Одеський Привоз: рибне королівство Тітоньки Соні та її котика:

Фото дня: тетя Соня на Привозе

10 лютого

Новий базар: ця курка і так привертає до себе увагу розмірами (ми з’ясували: вона важить трохи завбільшки п’яти кілограмів), але придивіться, як її суто по-одеськи рекламують!

Фото дня: реклама по-одесски

11 лютого

Одна з відновлених скульптур на даху будинку Лібмана… Нагадаємо: відновлення вежі еркера та статуй на даху стали закінченням довгої епопеї реставрації фасаду цього історичного будинку.

Фото дня: дом Либмана

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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