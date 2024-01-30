Одеський Новий базар 30 січня: картопля-краса, найдешевші яйця (фоторепортаж)

Одеський Новий базар (він же ринок) наприкінці січня: люди неспішно проходять поміж рядами, деякі сідають на лавки. Чути тихенькі скарги, на кляту війну, магнітні бурі та (рідко!) на ціни.
Наш найкращий Новий!
— І чого ж у вас картопля по тридцять?
— Бо найкраща на всьому Новому!
— А поторгуватися?
— Жіночка, ну як можна торгуватися? Це ж не картопля, а краса!..
— І чого ви про Привоз згадали. Привоз — це… Привоз. А це — Новий. До речі, у нас найдешевші яйця на всьому ринку.
— І дешевші, ніж на Привозі?
— Знову Привоз!.. Любите свій Привоз — їдьте туди. А це наш базар! найкращий! А назва яка — Но-вий!..
Хтось намагається пошуткувати, хтось — навпаки.
А що ж там з цінами на «найкращому Новому» наприкінці січня?
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:
- картопля – 25-30;
- цибуля — 20-30 грн;
- помідори — 90-130 грн;
- буряк — 20-25 грн;
- кабачки — 100-130 грн;
- огірки — 100-230 грн;
- солодкий перець — 90-170 грн;
- баклажани — 100-170 грн;
- капуста — 15-25 грн;
- морква — 20-25 грн грн;
- часник — 100-120 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:
- яблука — 25-35 грн;
- груші — 50-90 грн;
- лимони — 70-110 грн;
- мандарини — 60-120 грн;
- апельсини — 60-110 грн;
- банани — 60-90 грн;
- гранати — 100-160 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза:
- яйця (десяток) — 40-80 грн;
- бринза — 150-230;
- сир — 80-180.
Тепер — про ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина:
- задня частина — 250-290 грн;
- антрекот — 200-220 грн;
- шия — 200-240 грн;
- ребра — 150-180 грн.
Свинина:
- Задня частина — 190-230;
- шия — 260-270 грн;
- лопатка — 180-200 грн;
- ребра — 190-200 грн.
- несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 240 грн (товсте)
- солоне сало — від 180 грн до 280 грн.
Що почому у рибних місцях Нового базару:
- короп — 100-160;
- товстолобик — 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 220-280 грн;
- сом — 200-250.
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Фото: Марія Котова