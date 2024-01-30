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Одеський Новий базар 30 січня: картопля-краса, найдешевші яйця (фоторепортаж)

Одеський Новий базар 30 січня: картопля-краса, найдешевші яйця (фоторепортаж)

Одеський Новий базар (він же ринок) наприкінці січня: люди неспішно проходять поміж рядами, деякі сідають на лавки. Чути тихенькі скарги, на кляту війну, магнітні бурі та (рідко!) на ціни.

Наш найкращий Новий!

— І чого ж у вас картопля по тридцять?

— Бо найкраща на всьому Новому!

— А поторгуватися?

— Жіночка, ну як можна торгуватися? Це ж не картопля, а краса!..

Новый рынок. Котова

— І чого ви про Привоз згадали. Привоз — це… Привоз. А це — Новий. До речі, у нас найдешевші яйця на всьому ринку.

— І дешевші, ніж на Привозі?

— Знову Привоз!.. Любите свій Привоз — їдьте туди. А це наш базар! найкращий! А назва яка — Но-вий!..

Хтось намагається пошуткувати, хтось — навпаки.

А що ж там з цінами на «найкращому Новому» наприкінці січня?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
  • картопля – 25-30;
  • цибуля — 20-30 грн;
  • помідори — 90-130 грн;
  • буряк — 20-25 грн;
  • кабачки — 100-130 грн;
  • огірки — 100-230 грн;
  • солодкий перець — 90-170 грн;
  • баклажани — 100-170 грн;
  • капуста — 15-25 грн;
  • морква — 20-25 грн грн;
  • часник — 100-120 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
  • яблука — 25-35 грн;
  • груші — 50-90 грн;
  • лимони — 70-110 грн;
  • мандарини — 60-120 грн;
  • апельсини — 60-110 грн;
  • банани — 60-90 грн;
  • гранати — 100-160 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
  • яйця (десяток) — 40-80 грн;
  • бринза — 150-230;
  • сир — 80-180.

Тепер — про ціни на м’ясо та сало

Новый рынок. Котова

Телятина-яловичина:

  • задня частина — 250-290 грн;
  • антрекот — 200-220 грн;
  • шия — 200-240 грн;
  • ребра — 150-180 грн.

Свинина:

  • Задня частина — 190-230;
  • шия — 260-270 грн;
  • лопатка — 180-200 грн;
  • ребра — 190-200 грн.
  • несолоне сало — від 100 грн (тонке) до 240 грн (товсте)
  • солоне сало — від 180 грн до 280 грн.

Що почому у рибних місцях Нового базару:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
  • короп — 100-160;
  • товстолобик — 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 220-280 грн;
  • сом — 200-250.

Читайте та порівнюйте: Ціни на Привозі 26 січня: скажений виноград і «де мій лоток з цукерками»?

Фото: Марія Котова

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