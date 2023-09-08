Новини Одеси та Одеської області

Старий одеський бульвар на воєнному стані: осінні мотиви та трохи позитиву (фоторепортаж)

Старий одеський бульвар на воєнному стані: осінні мотиви та трохи позитиву (фоторепортаж)

Бульвар Жванецького на воєнному стані: фотографувати, звісно, можна далеко не все. Але ж старий оновлений бульвар відкритий, хоча людей тут зазвичай не багато. Тиша, осінні мотиви. А ще (ми ж в Одесі!) завжди є якась родзинка, яка таки змусить вас посміхнутись.

Бульвар Жванецького: «З новим роком!»

Проходимо на бульвар з Софіївської: стара романтична арка з «краєвидом без моря» зустрічає вас графіті.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

І от ви вже на бульварі — колишньому Комсомольському, потім бульварі Мистецтв, тепер ім. М.Жванецького.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Здається, що от же тільки нещодавно чекали ми, коли його повністю відкриють після довготривалого (в кілька черг) ремонту. Всі огорожі були прибрані на самому початку того самого 2022-го

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Ми навіть тоді не встигли як слід «дати оцінку» зведенню нового будинку на бульварі й майбутньому «сухому» фонтану, як почалася повномасштабна війна.

Паркан, де починалось будівництво сухого фонтану, і досі красується привітанням з Новим роком… Звісно, не до фонтану зараз…

Бульвар Жванецького: тиша і «вулична взаємодопомога»

Проходячи бульваром, оминаємо огороджувальні стрічки, які нагадують і про воєнний стан, і про це вже звичне «тут знімати не можна».

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Бульвар тихий-тихий — з ознаками осені, хоча й спека поки стоїть літня.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Дитячий майданчик… Новий житловий будинок (майже готовий) — поки за парканом…

Люди на лавках: хтось насолоджується тишею, хтось поспішає в виставкову залу Спілки художників, хтось вивчає цікаве нововведення під назвою «Вулична взаємодопомога» чи занурився в мобільник, а дехто просто радіє, що на бульварі працює мінікав’ярня.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Дозрівають одеські каштани, а хтось «знаходить» стару цікаву «штучку» — «пам’ятник» вуличному телефону-автомату, який немов сховався у кущах…

Бульвар Жванецкого

Такий він сьогодні — старий одеський бульвар з ознаками осені та воєнного стану…

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Фото авторки.

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