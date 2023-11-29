На одеському будинку Лібмана відновили всі скульптури та вежу еркера

Нагадаємо, багатостраждальний дім Лібмана з його довготривалим ремонтом майже позбувся «лісів» перед самим початком повномасштабної війни.

В серпні минулого року він представ перед нами вже зовсім без огорожі.

От тільки виявилось, що реставрацію ще не закінчено. Одеські краєзнавці у своїй групі на Facebook зазначили у серпні цього року:

«Незабаром рік як будинок залишили будівельники. Ми бачимо купол з темною діркою та статуї з відбитими руками! Низка останніх руйнувань пам’яток архітектури «кремлівськими визволителями» подовжила список будинків, які чекають на порятунок! Наша міська реставрація, образно кажучи, як статуї з відбитими руками на даху будинку Лібмана».

А вже у вересні цього року ми відмітили: на одеському будинку Лібмана знов ведуться роботи. На цей раз — на «висоті».

Сьогодні відмічаємо: скульптури та вежа еркері вже відновлені, як бачите на наших фото.

З цього приводу у групі «Одеські краєзнавці» на Facebook констатують, що «з відновленням статуй на даху та вежі еркера епопею реставрації фасаду будинку Лібмана можна вважати закінченою»…