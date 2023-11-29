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На одеському будинку Лібмана відновили всі скульптури та вежу еркера

На одеському будинку Лібмана відновили всі скульптури та вежу еркера

На одеському будинку Лібмана відновили скульптури та вежу еркера. Тепер вже можна вважати, що реставрацію будинку-красеня закінчено.

Нагадаємо, багатостраждальний дім Лібмана з його довготривалим ремонтом майже позбувся «лісів» перед самим початком повномасштабної війни.

В серпні минулого року він представ перед нами вже зовсім без огорожі.

От тільки виявилось, що реставрацію ще не закінчено. Одеські краєзнавці у своїй групі на Facebook зазначили у серпні цього року:

«Незабаром рік як будинок залишили будівельники. Ми бачимо купол з темною діркою та статуї з відбитими руками! Низка останніх руйнувань пам’яток архітектури «кремлівськими визволителями» подовжила список будинків, які чекають на порятунок! Наша міська реставрація, образно кажучи, як статуї з відбитими руками на даху будинку Лібмана».

А вже у вересні цього року ми відмітили: на одеському будинку Лібмана знов ведуться роботи. На цей раз — на «висоті».

Сьогодні відмічаємо: скульптури та вежа еркері вже відновлені, як бачите на наших фото.

З цього приводу у групі «Одеські краєзнавці» на Facebook констатують, що «з відновленням статуй на даху та вежі еркера епопею реставрації фасаду будинку Лібмана можна вважати закінченою»…

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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