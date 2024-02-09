Ціни на Привозі в Одесі 9 лютого: медове сало та медові яблучка (фоторепортаж)

«Шахеди» та мед

До продавчині з яблуками підійшла подруга, вони голосно обговорюють, хто та як пережив останню шахедну атаку. Обидві жіночки емоційні, користуються такими виразами, хоч записуй. Але ж продавчині й товар треба рекламувати-продавати. Тож ще та бесіда трапилась:

– Вони ж, кляті, над моїм будинком летіли. А я вже спала, прокинулась, почала матом гнати. Ну сил вже ж не має! Тварюки кляті!.. Жіночка, та не проходьте повз мене, ви ж тільки подивіться, які яблучка, солодкі, як мед… Яблучка, яблучка, хто ще забув купити. Найкращі яблучка!..

– То страшно тобі було? Бо в мене тахікардія почалася, – питає тим часом подруга.

– Та не страшно. Огидно було, я ж вголос кричала все, що про них думаю… А взагалі… Взагалі, так, страшно все ж… Пігулки й краплі потім приймала… На роботу ж зранку… Яблучка, медові яблучка, не проходьте, куштуйте, купляйте! Кращих не знайдете!..

Прислухаюсь, думаю: от вам і дружня бесіда з сьогодення. Таке воно, наше сьогодення!

Щодо яблучок, що солодкі, як мед, то, нагадаємо, на нашому Привозі «солодкий» і «мед» стосується майже усього – мандаринів, апельсинів, буряка. І так далі, так далі. З цього приводу у м’ясному корпусі чоловік (показово не в настрої) навіть вирішив сказати все, що думає з цього приводу:

– От кажуть про привозні штучки та про його вічний колорит… А тут одна-єдина реклама для усього – все солодке і медове! Ну ще «точна вага»… От скажіть мені, може у вас і сало солодке?

Продавець сала на кілька секунд замислився, потім випалив:

– Так, солодке!.. Як мед!..

А що там з цінами на Привозі у «червневому» лютому?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 20-30 грн;

помідори – 50-90 грн;

буряк – 20-25 грн;

кабачки – 60-80 грн;

огірки – 50-110 грн;

солодкий перець – 60-100 грн;

баклажани – 80-100 грн;

капуста – 25-40 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 25-30 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

яблука – 15-35 грн;

банани – 45-70 грн;

грейпфрути – 50-60 грн;

гранати – 80-120 грн;

лимони – 50-80 грн;

мандарини – 40-80 грн;

апельсини – 50-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 50-90 грн;

бринза – 160-220 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина:

задня частина – 160-180 грн;

шия – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 170-180 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 90-220 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

товстолобик – 70-90 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки