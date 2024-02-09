Ціни на Привозі в Одесі 9 лютого: медове сало та медові яблучка (фоторепортаж)

Привоз наприкінці першої декади лютого: сонечко світить, навіть припікає. Сам лютий покупці вже прозвали «червневим». Ну що ж, поки лютий щось там переплутав з погодою, Привоз є Привоз: люди купляють необхідне, продавці нахвалюють товар.
«Шахеди» та мед
До продавчині з яблуками підійшла подруга, вони голосно обговорюють, хто та як пережив останню шахедну атаку. Обидві жіночки емоційні, користуються такими виразами, хоч записуй. Але ж продавчині й товар треба рекламувати-продавати. Тож ще та бесіда трапилась:
– Вони ж, кляті, над моїм будинком летіли. А я вже спала, прокинулась, почала матом гнати. Ну сил вже ж не має! Тварюки кляті!.. Жіночка, та не проходьте повз мене, ви ж тільки подивіться, які яблучка, солодкі, як мед… Яблучка, яблучка, хто ще забув купити. Найкращі яблучка!..
– То страшно тобі було? Бо в мене тахікардія почалася, – питає тим часом подруга.
– Та не страшно. Огидно було, я ж вголос кричала все, що про них думаю… А взагалі… Взагалі, так, страшно все ж… Пігулки й краплі потім приймала… На роботу ж зранку… Яблучка, медові яблучка, не проходьте, куштуйте, купляйте! Кращих не знайдете!..
Прислухаюсь, думаю: от вам і дружня бесіда з сьогодення. Таке воно, наше сьогодення!
Щодо яблучок, що солодкі, як мед, то, нагадаємо, на нашому Привозі «солодкий» і «мед» стосується майже усього – мандаринів, апельсинів, буряка. І так далі, так далі. З цього приводу у м’ясному корпусі чоловік (показово не в настрої) навіть вирішив сказати все, що думає з цього приводу:
– От кажуть про привозні штучки та про його вічний колорит… А тут одна-єдина реклама для усього – все солодке і медове! Ну ще «точна вага»… От скажіть мені, може у вас і сало солодке?
Продавець сала на кілька секунд замислився, потім випалив:
– Так, солодке!.. Як мед!..
А що там з цінами на Привозі у «червневому» лютому?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 20-30 грн;
- помідори – 50-90 грн;
- буряк – 20-25 грн;
- кабачки – 60-80 грн;
- огірки – 50-110 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 80-100 грн;
- капуста – 25-40 грн;
- часник – 100-150 грн;
- морква – 25-30 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
- яблука – 15-35 грн;
- банани – 45-70 грн;
- грейпфрути – 50-60 грн;
- гранати – 80-120 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- мандарини – 40-80 грн;
- апельсини – 50-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
яйця (десяток) – 50-90 грн;
бринза – 160-220 грн;
сир – 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина:
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 170-180 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 90-220 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-240 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- товстолобик – 70-90 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 2 лютого: весняна морква, зимова цибуля.
Фото авторки