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Ціни на Привозі в Одесі 9 лютого: медове сало та медові яблучка (фоторепортаж)

Ціни на Привозі в Одесі 9 лютого: медове сало та медові яблучка (фоторепортаж)

Привоз наприкінці першої декади лютого: сонечко світить, навіть припікає. Сам лютий покупці вже прозвали «червневим». Ну що ж, поки лютий щось там переплутав з погодою, Привоз є Привоз: люди купляють необхідне, продавці нахвалюють товар.

«Шахеди» та мед

На Привозе, фрукты

До продавчині з яблуками підійшла подруга, вони голосно обговорюють, хто та як пережив останню шахедну атаку. Обидві жіночки емоційні, користуються такими виразами, хоч записуй. Але ж продавчині й товар треба рекламувати-продавати. Тож ще та бесіда трапилась:

– Вони ж, кляті, над моїм будинком летіли. А я вже спала, прокинулась, почала матом гнати. Ну сил вже ж не має! Тварюки кляті!.. Жіночка, та не проходьте повз мене, ви ж тільки подивіться, які яблучка, солодкі, як мед… Яблучка, яблучка, хто ще забув купити. Найкращі яблучка!..

– То страшно тобі було? Бо в мене тахікардія почалася, – питає тим часом подруга.

– Та не страшно. Огидно було, я ж вголос кричала все, що про них думаю… А взагалі… Взагалі, так, страшно все ж… Пігулки й краплі потім приймала… На роботу ж зранку… Яблучка, медові яблучка, не проходьте, куштуйте, купляйте! Кращих не знайдете!..

Прислухаюсь, думаю: от вам і дружня бесіда з сьогодення. Таке воно, наше сьогодення!

Щодо яблучок, що солодкі, як мед, то, нагадаємо, на нашому Привозі «солодкий» і «мед» стосується майже усього – мандаринів, апельсинів, буряка. І так далі, так далі. З цього приводу у м’ясному корпусі чоловік (показово не в настрої) навіть вирішив сказати все, що думає з цього приводу:

– От кажуть про привозні штучки та про його вічний колорит… А тут одна-єдина реклама для усього – все солодке і медове! Ну ще «точна вага»… От скажіть мені, може у вас і сало солодке?

Продавець сала на кілька секунд замислився, потім випалив:

– Так, солодке!.. Як мед!..

Сало на Привозе

А що там з цінами на Привозі у «червневому» лютому?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 20-30 грн;
  • помідори – 50-90 грн;
  • буряк – 20-25 грн;
  • кабачки – 60-80 грн;
  • огірки – 50-110 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 80-100 грн;
  • капуста – 25-40 грн;
  • часник – 100-150 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10 грн.
На Привозе, овощи
На Привозе, яблоки
На Привозе, лук и морковь
На Привозе, картошка

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

  • яблука – 15-35 грн;
  • банани – 45-70 грн;
  • грейпфрути – 50-60 грн;
  • гранати – 80-120 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • мандарини – 40-80 грн;
  • апельсини – 50-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 50-90 грн;

бринза – 160-220 грн;

сир – 80-100 грн.

На Привозе, яйца
На Привозе, молочка
На Привозе, брынза

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

  • задня частина – 250-270 грн;
  • теляча шия – 200-210 грн;
  • ребра – 140-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Мясной корпус Привоза

Свинина:

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 170-180 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 90-220 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

На Привозе, рыба
Сколько стоит рыба на Привозе
  • товстолобик – 70-90 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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