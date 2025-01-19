Фото дня: в одесском дворике

13 січня

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Оновлений фасад будинку з єдинорогами (Скаржинського) на розі Софіївської та Торгової:

Фото дня: дом с единорогами

14 січня

Новий базар: приваблива вітрина – до успішної торгівлі:

Фото дня: на Новом рынке

15 січня

Вулиця Пастера: яких тільки вуличних прикрас не зустрінеш в Одесі!

Фото дня: на улице Пастера

16 січня

Старовинні колодязі (цистерни) – справжня прикраса одеських дворів. А ви знаєте, де знаходиться цей?

Фото дня: старинный колодец

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17 січня

Святкові одеські балкони – це щось!

Фото дня: праздничный балкон

18 січня

Ось яка красуня прикрашає старий одеський двір:

Фото дня: в одесском дворике

19 січня

Головна ялинка міста все ще прикрашає Дерибасівську.

Фото дня: у главной елки

Фото авторки

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