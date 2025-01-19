13 січня
Оновлений фасад будинку з єдинорогами (Скаржинського) на розі Софіївської та Торгової:
14 січня
Новий базар: приваблива вітрина – до успішної торгівлі:
15 січня
Вулиця Пастера: яких тільки вуличних прикрас не зустрінеш в Одесі!
16 січня
Старовинні колодязі (цистерни) – справжня прикраса одеських дворів. А ви знаєте, де знаходиться цей?
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17 січня
Святкові одеські балкони – це щось!
18 січня
Ось яка красуня прикрашає старий одеський двір:
19 січня
Головна ялинка міста все ще прикрашає Дерибасівську.
Фото авторки