Одеські штучки: стара телефонна будка перетворилась на айфон – фотофакт

Одеські штучки: стара телефонна будка перетворилась на айфон – фотофакт

Чи може стара телефонна вулична будка ― своєрідний «пам’ятник» минулого життя ― перетворитися на сучасний айфон? Так, може. Бо в Одесі, як відомо, можливо все.

Наприкінці літа минулого року «Одеське життя» розповідало (чи нагадувало) про відомий (кому як) артоб’єкт: вуличну телефонну будку, яка якимось дивом збереглася та нагадувала про телефонію давно минулого життя.

Одесский таксофон

Так виглядав раніше «пам’ятник» одеському телефону-автомату

Таких телефонів-автоматів на наших вулицях було більше, ніж терміналів та банкоматів!

Тоді ми нагадали одеситам та гостям міста, що на бульварі Жванецького є місце, де «увіковічили» той телефон-автомат. Все в ньому наче справжнє: сам телефон, слухавка, гачок для сумки, аби не заважала, поличка…

Нагадаємо, з’явився цей пам’ятник як рекламна штучка, мала назву «нофелет» (прочитайте справа наліво). Назву взяли з однойменної такої собі тупенької давньої комедії.

І що ж? Одеса продовжує балувати нас своїми штучками. Стара телефона будка стоїть собі на своєму місці. Але це вже не «нофелет», а… айфон, як можна прочитати на ній.

Одесский таксофон превратился в айфон

Так цей арт-об’єкт виглядає зараз

Стара телефонна будка перетворилась на айфон. Така собі мила штучка, що наче розповідає нам про «історію» одеської телефонії.

Як це виглядає ― дивіться на наших фото.

Телефонный арт-объект в Одессе - фотофакт

І ніяких «нофелетів»!..

Стаття по темі: Таксофони на одеських вулицях: це було нещонедавно, це було давно…

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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