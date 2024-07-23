Одеські штучки: стара телефонна будка перетворилась на айфон – фотофакт

Наприкінці літа минулого року «Одеське життя» розповідало (чи нагадувало) про відомий (кому як) артоб’єкт: вуличну телефонну будку, яка якимось дивом збереглася та нагадувала про телефонію давно минулого життя.

Таких телефонів-автоматів на наших вулицях було більше, ніж терміналів та банкоматів!

Тоді ми нагадали одеситам та гостям міста, що на бульварі Жванецького є місце, де «увіковічили» той телефон-автомат. Все в ньому наче справжнє: сам телефон, слухавка, гачок для сумки, аби не заважала, поличка…

Нагадаємо, з’явився цей пам’ятник як рекламна штучка, мала назву «нофелет» (прочитайте справа наліво). Назву взяли з однойменної такої собі тупенької давньої комедії.

І що ж? Одеса продовжує балувати нас своїми штучками. Стара телефона будка стоїть собі на своєму місці. Але це вже не «нофелет», а… айфон, як можна прочитати на ній.

Стара телефонна будка перетворилась на айфон. Така собі мила штучка, що наче розповідає нам про «історію» одеської телефонії.

Як це виглядає ― дивіться на наших фото.

І ніяких «нофелетів»!..

Стаття по темі: Таксофони на одеських вулицях: це було нещонедавно, це було давно…

Фото авторки