Фото дня: в одесском дворике

13 января

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Обновленный фасад дома с единорогами (Скаржинского) на углу Софиевской и Торговой:

Фото дня: дом с единорогами

14 января

Новый базар: привлекательная витрина – к успешной торговле:

Фото дня: на Новом рынке

15 января

Улица Пастера: каких только уличных украшений не встретишь в Одессе!

Фото дня: на улице Пастера

16 января

Старинные колодцы (цистерны) – настоящее украшение одесских дворов. А вы знаете, где находится этот?

Фото дня: старинный колодец

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17 января

Праздничные одесские балконы – это что-то!

Фото дня: праздничный балкон

18 января

Вот такая красавица украшает старый одесский двор:

Фото дня: в одесском дворике

19 января

Главная елка города все еще украшает Дерибасовскую.

Фото дня: у главной елки

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