13 января
Обновленный фасад дома с единорогами (Скаржинского) на углу Софиевской и Торговой:
14 января
Новый базар: привлекательная витрина – к успешной торговле:
15 января
Улица Пастера: каких только уличных украшений не встретишь в Одессе!
16 января
Старинные колодцы (цистерны) – настоящее украшение одесских дворов. А вы знаете, где находится этот?
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17 января
Праздничные одесские балконы – это что-то!
18 января
Вот такая красавица украшает старый одесский двор:
19 января
Главная елка города все еще украшает Дерибасовскую.
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