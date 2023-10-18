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В історичному одеському провулку живе стійка ворона (фото)

В історичному одеському провулку живе стійка ворона (фото)

В провулку Ляпунових (колишній Ляпунова) живе собі ворона. Оце, скептично скажете ви, «велике диво»: ті ворони живуть в Одесі де завгодно. Не поспішайте. Бо ця ворона… дивна.

Ворона з «синдромом і у ступорі»

Так, ми в провулку Ляпунових бували часто. До речі, в далекому вже 2019 році робили про нього великий репортаж.  Але саме життя приводило нас в цей провулок у цьому році багато разів.

І про історичний красень-будинок «Одеське життя» вам розповідало, і про нещасний будинок, який «красується» тепер на підпірках. До речі, його й досі ремонтують…

Ворона на балконе. Котова

Днями знайома розповіла трохи дивну історію. Мовляв, йшла провулком Ляпунових та побачила, як на четвертому поверсі хазяйка намагається вигнати ворону, що присіла на кут балкона. А ворона не піддавалась: сиділа собі й сиділа…

— Не може такого бути, — сказала інша моя знайома.

— Може… Бо у птахів теж «воєнний синдром» буває… Може, та ворона у ступорі була…

«Ворона у ступорі» та ще з «воєнним синдромом»… Чи не так народжуються одеські легенди?..

— А як жінка її зганяла? — запитала я.

— Вона щось невеличке трусила, рушник якийсь, а ворона сиділа собі й сиділа. А я стояла і дивилась, поки хазяйка не пішла з балкона.

— А ворона?

— А ворона залишилась…

Ой, щось тут не так, подумала я, розпитала, де шукати той балкон та пішла знайомитися з «вороною у ступорі».

Стійка ворона-прикраса

От невеличкий той провулок Ляпунових, але ж пошукати той балкон таки довелось.

По дорозі навіть зустріла інший балкон на іншому будинку. Помилувалась, як незвично він прикрашений шпаківнею, пофарбованою під колір самого балкону.

Ворона на балконе. Котова

А потім знайшла я той самий балкон. Що побачила? Ви вже самі здогадались: ворону на балконі четвертого поверху. А четвертий поверх історичного будинку — це ну дуже високо!

«Ворона у ступорі» виявилась таким собі артоб’єктом «місцевого значення». До речі, поки я фіксувала пташку, про яку вже пішли чутки, то двоє перехожих, звісно, теж звернули на неї увагу:

— То ворона чи голуб?..

— А що вона там робить?..

— Вона справжня чи це просто прикраса така?..

А я тепер одно можу повідомити: в Одесі існує балкон зі «стійкою» вороною. До речі, ні в якому вона не в ступорі…

Ворона на балконе. Котова

Ну а що до будинку, де живе наша пташка, то це то самий, з фасаду якого нещодавно поцупили експонат доби газового освітлення вулиць…

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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