В історичному одеському провулку живе стійка ворона (фото)

Ворона з «синдромом і у ступорі»

Так, ми в провулку Ляпунових бували часто. До речі, в далекому вже 2019 році робили про нього великий репортаж. Але саме життя приводило нас в цей провулок у цьому році багато разів.

І про історичний красень-будинок «Одеське життя» вам розповідало, і про нещасний будинок, який «красується» тепер на підпірках. До речі, його й досі ремонтують…

Днями знайома розповіла трохи дивну історію. Мовляв, йшла провулком Ляпунових та побачила, як на четвертому поверсі хазяйка намагається вигнати ворону, що присіла на кут балкона. А ворона не піддавалась: сиділа собі й сиділа…

— Не може такого бути, — сказала інша моя знайома. — Може… Бо у птахів теж «воєнний синдром» буває… Може, та ворона у ступорі була…

«Ворона у ступорі» та ще з «воєнним синдромом»… Чи не так народжуються одеські легенди?..

— А як жінка її зганяла? — запитала я. — Вона щось невеличке трусила, рушник якийсь, а ворона сиділа собі й сиділа. А я стояла і дивилась, поки хазяйка не пішла з балкона. — А ворона? — А ворона залишилась…

Ой, щось тут не так, подумала я, розпитала, де шукати той балкон та пішла знайомитися з «вороною у ступорі».

Стійка ворона-прикраса

От невеличкий той провулок Ляпунових, але ж пошукати той балкон таки довелось.

По дорозі навіть зустріла інший балкон на іншому будинку. Помилувалась, як незвично він прикрашений шпаківнею, пофарбованою під колір самого балкону.

А потім знайшла я той самий балкон. Що побачила? Ви вже самі здогадались: ворону на балконі четвертого поверху. А четвертий поверх історичного будинку — це ну дуже високо!

«Ворона у ступорі» виявилась таким собі артоб’єктом «місцевого значення». До речі, поки я фіксувала пташку, про яку вже пішли чутки, то двоє перехожих, звісно, теж звернули на неї увагу:

— То ворона чи голуб?.. — А що вона там робить?.. — Вона справжня чи це просто прикраса така?..

А я тепер одно можу повідомити: в Одесі існує балкон зі «стійкою» вороною. До речі, ні в якому вона не в ступорі…

Ну а що до будинку, де живе наша пташка, то це то самий, з фасаду якого нещодавно поцупили експонат доби газового освітлення вулиць…

Фото: Марія Котова