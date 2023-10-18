В історичному одеському провулку живе стійка ворона (фото)

В провулку Ляпунових (колишній Ляпунова) живе собі ворона. Оце, скептично скажете ви, «велике диво»: ті ворони живуть в Одесі де завгодно. Не поспішайте. Бо ця ворона… дивна.
Ворона з «синдромом і у ступорі»
Так, ми в провулку Ляпунових бували часто. До речі, в далекому вже 2019 році робили про нього великий репортаж. Але саме життя приводило нас в цей провулок у цьому році багато разів.
І про історичний красень-будинок «Одеське життя» вам розповідало, і про нещасний будинок, який «красується» тепер на підпірках. До речі, його й досі ремонтують…
Днями знайома розповіла трохи дивну історію. Мовляв, йшла провулком Ляпунових та побачила, як на четвертому поверсі хазяйка намагається вигнати ворону, що присіла на кут балкона. А ворона не піддавалась: сиділа собі й сиділа…
— Не може такого бути, — сказала інша моя знайома.
— Може… Бо у птахів теж «воєнний синдром» буває… Може, та ворона у ступорі була…
«Ворона у ступорі» та ще з «воєнним синдромом»… Чи не так народжуються одеські легенди?..
— А як жінка її зганяла? — запитала я.
— Вона щось невеличке трусила, рушник якийсь, а ворона сиділа собі й сиділа. А я стояла і дивилась, поки хазяйка не пішла з балкона.
— А ворона?
— А ворона залишилась…
Ой, щось тут не так, подумала я, розпитала, де шукати той балкон та пішла знайомитися з «вороною у ступорі».
Стійка ворона-прикраса
От невеличкий той провулок Ляпунових, але ж пошукати той балкон таки довелось.
По дорозі навіть зустріла інший балкон на іншому будинку. Помилувалась, як незвично він прикрашений шпаківнею, пофарбованою під колір самого балкону.
А потім знайшла я той самий балкон. Що побачила? Ви вже самі здогадались: ворону на балконі четвертого поверху. А четвертий поверх історичного будинку — це ну дуже високо!
«Ворона у ступорі» виявилась таким собі артоб’єктом «місцевого значення». До речі, поки я фіксувала пташку, про яку вже пішли чутки, то двоє перехожих, звісно, теж звернули на неї увагу:
— То ворона чи голуб?..
— А що вона там робить?..
— Вона справжня чи це просто прикраса така?..
А я тепер одно можу повідомити: в Одесі існує балкон зі «стійкою» вороною. До речі, ні в якому вона не в ступорі…
Ну а що до будинку, де живе наша пташка, то це то самий, з фасаду якого нещодавно поцупили експонат доби газового освітлення вулиць…
Фото: Марія Котова