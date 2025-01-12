Дві жіночки похилого віку дихають свіжим повітрям:
– Наче вже відсвяткували… От свята за святами, наче й тихо, а все одно три роки вже не святковий настрій.
– Ну й дарма… Жива ж. От гуляємо…
– Та якось дуже тихо.
Жіночки вирішують пройтись на Дерибасівську, аби «підняти настрій»…
Ну, настрій – то таке. А ось відчуття свята можна знайти й серед тиші. От, наприклад, ніхто не квапиться познімати новорічні прикраси. А серед квітів, що продаються на Торговій, все ще можна придбати новорічні букети.
До речі, жодного дня не відпочиває невеличкий «філіал» Староконки на тій же Торговій… Щось таке «давнє-вінтажне» тут завжди знайдеш. Чи просто помилуєшся.
На тихих недільних вулицях – не тільки мінібазарчики, а й «подорожня» торгівля. Фрукти-овочі… Такі собі (теж «філіали») ринків.
А погода наче посміхається: тепло, навіть без вітру, от і ловить погляд зелені куточки. А куточків тих таки багато.
Придивляєшся до гілочок на деревах: листячко з минулого року ще можна знайти. А здається, що це вже цьогорічне. Та ні, тільки ж січень на дворі. Третій воєнний січень по-одеськи… Тримаймося!..
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Фото авторки