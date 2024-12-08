Одеські вітрини перетворилися на зимову казку – іноді несподівану і з гумором (фоторепортаж)

О, ці вітрини! Звісно-звісно, ми ж знаємо, що колись навіть конкурси напередодні зимових свят проводилися на кращу вітрину. Ну чи то на найкращу прикрасу біля входу у той чи інший заклад. Ой, не до конкурсів зараз. Та все одно треба ж якось щось з настроєм робити, щоб святами хоч якось насолодитися.

На вулицю! Там вам все зустрінеться: зимова казка – перед вами. Прикрашено, здається, все. Головна ознака – звісно, ялинка. Але ж немає жодної однакової! От ви скажете, що ялинка – вона й в Африці ялинка. А якщо вона прикрашена так, що не можна не усміхнутися?!

Так, більше зустрічається «класики» в оздоблені, так не тільки ж. От, наприклад, у Міському саду ялинка (класична!) оздоблена стрічкою з написом «Руками смачніше»… І от стоїте ви, читаєте, і вам вже хочеться спитати хоч у когось, що мається на увазі…

Чи от на вулиці Европейській стоїть собі ялиночка. Чим прикрашена? Банками від згущеного молока! Чи рожева з білим ялинка, чи от сніговик стоїть собі, нікого не чіпає. Якийсь «не класичний», бо без моркви…

Так, десь гумором «взяли», десь «класикою», як бачите на наших світлинах.

Головне – красиво, навіть якщо інколи й незвично. Ну чи дуже звично – все, як у дитинстві.

Тримаймося!..

Фото авторки