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Одеські вітрини перетворилися на зимову казку – іноді несподівану і з гумором (фоторепортаж)

Одеські вітрини перетворилися на зимову казку – іноді несподівану і з гумором (фоторепортаж)

Отакої! Зимова казка під дощик та туман – це так по-одеськи! Про що йдеться? Звісно ж, про вітрини Одеси. Ну й не тільки вітрини, а все, що прикрасили. Чи тільки квапливо прикрашають. Хочете підняти собі настрій – на вулицю. Так, тільки про парасольку пам’ятайте…

О, ці вітрини! Звісно-звісно, ми ж знаємо, що колись навіть конкурси напередодні зимових свят проводилися на кращу вітрину. Ну чи то на найкращу прикрасу біля входу у той чи інший заклад. Ой, не до конкурсів зараз. Та все одно треба ж якось щось з настроєм робити, щоб святами хоч якось насолодитися.

Одесские витрины
Одесса, скоро Новый год...
Одесские витрины, у кафе на Дерибасовской
Одесские витрины, новогодний декор
Одесские витрины, украшение
Одесские витрины, белые елки
Одесские витрины, елочка
Одесские витрины, Пассаж

На вулицю! Там вам все зустрінеться: зимова казка – перед вами. Прикрашено, здається, все. Головна ознака – звісно, ялинка. Але ж немає жодної однакової! От ви скажете, що ялинка – вона й в Африці ялинка. А якщо вона прикрашена так, що не можна не усміхнутися?!

Так, більше зустрічається «класики» в оздоблені, так не тільки ж. От, наприклад, у Міському саду ялинка (класична!) оздоблена стрічкою з написом «Руками смачніше»… І от стоїте ви, читаєте, і вам вже хочеться спитати хоч у когось, що мається на увазі…

Одесские витрины, а Пассаже
Одесские витрины, Пассаж, елка
Одесские витрины, скоро Новый год
Одесские витрины, нетипичный снеговик
Одесские витрины, пряничный человечек
Одесские витрины, в Горсаду
Елка в Горсаду: руками вкуснее
Одесские витрины

Чи от на вулиці Европейській стоїть собі ялиночка. Чим прикрашена? Банками від згущеного молока! Чи рожева з білим ялинка, чи от сніговик стоїть собі, нікого не чіпає. Якийсь «не класичний», бо без моркви…

Так, десь гумором «взяли», десь «класикою», як бачите на наших світлинах.

Одесские витрины
Новогодний декор, Одесса
Одесские витрины, магазин
Одесские витрины, елочка на окне
Одесские витрины, бело-розовая елка
Одесские витрины, ленты и банты
Одесские витрины, макаруны
Одесские витрины накануне новогодних праздников

Головне – красиво, навіть якщо інколи й незвично. Ну чи дуже звично – все, як у дитинстві.

Тримаймося!..

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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