Пройшлись вулицями Одеси: з зимовими святами якщо якийсь заклад і вирішив прощатися, то це дуже-дуже рідкісне явище… Очі немов самі шукають позитив – яскравий, святковий…

Позитива у вигляді зимових прикрас багато. Хоча побачили, як десь вже прощаються з різдвяно-новорічними прикрасами. Мабуть, зовсім скоро, хоча зима, як почула, «своє візьме», прикраси зміняться на весняні.

Та цього ще треба почекати… Головна ялинка все ще манить до себе і дітей, і дорослих, її все ще фотографують, біля неї (тут невеличкий ярмарок) все ще збираються, навіть побачення призначають. А потім зазвичай йдуть до Пасажу: там зимові свята відчувається чи не на кожному кроці.

Ялинка у Літньому театрі одеського Міського саду – теж з прикрасами. І вітрини в багатьох місцях виглядають так, наче все святкове тільки починається.

Та ні, не починається. З Нового року промайнуло майже дві декади січня… А Святого Миколая, що «оселився» на Дерибасівській, люди питають: «Ялинку ще не збираються прибирати?.. Хоча б ще тиждень-другий простояла…».

Тільки-но вечоріє – місто стає загадково-казковим… Скоро все зміниться. Тож за гарним настроєм, за дитячими спогадами – на одеські вулиці! Ви ж тільки придивіться, яка краса!..

Тримаймося!

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Фото авторки