Новогодние украшения в Одессе
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Пройшлись вулицями Одеси: з зимовими святами якщо якийсь заклад і вирішив прощатися, то це дуже-дуже рідкісне явище… Очі немов самі шукають позитив – яскравий, святковий…

На одесской улице в конце января
Новогодние украшения в Одессе
Одесса не спешит прощаться с праздниками
Украшения в Одессе
Новогодняя елка в Одессе
Одесса, новогоднее убранство
Новогодний позитив после праздников, Одесса

Позитива у вигляді зимових прикрас багато. Хоча побачили, як десь вже прощаються з різдвяно-новорічними прикрасами. Мабуть, зовсім скоро, хоча зима, як почула, «своє візьме», прикраси зміняться на весняні.

Та цього ще треба почекати… Головна ялинка все ще манить до себе і дітей, і дорослих, її все ще фотографують, біля неї (тут невеличкий ярмарок) все ще збираються, навіть побачення призначають. А потім зазвичай йдуть до Пасажу: там зимові свята відчувається чи не на кожному кроці.

Одесские улицы после праздников
Одесса, главная елка
Одесса после нового года
Одесса, новогодний декор
Вход в одесский Пассаж
Новогодний декор
Одесский Пассаж в январе

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Ялинка у Літньому театрі одеського Міського саду – теж з прикрасами. І вітрини в багатьох місцях виглядають так, наче все святкове тільки починається.

Та ні, не починається. З Нового року промайнуло майже дві декади січня… А Святого Миколая, що «оселився» на Дерибасівській, люди питають: «Ялинку ще не збираються прибирати?.. Хоча б ще тиждень-другий простояла…».

Тільки-но вечоріє – місто стає загадково-казковим… Скоро все зміниться. Тож за гарним настроєм, за дитячими спогадами – на одеські вулиці! Ви ж тільки придивіться, яка краса!..

Одесса, новогодний пассаж
В одесском Пассаже
Одесский Пассаж после новогодних праздников
Елка в одесском Пассаже
Одесса: рождественский Пассаж
Одесса: после праздников
Одесса в конце января

Тримаймося!

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Фото авторки

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