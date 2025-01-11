Ця будівля на Софіївській, 15 ― пам’ятка архітектури позаминулого століття, відома як «Будинок Скаржинського». Його ще називають «будинок із єдинорогами».

Ще до війни одесити, що живуть у цьому домі, волали про допомогу: будинок «розсипався». Банери з написами «Врятуйте наш будинок!» довго прикрашали його фасад. А замість двох єдинорогів тоді можна було побачити лише одного, хоча впізнати, що це єдиноріг, було не так вже й просто. Стан його був жахливий…

Потім була акція «Духи дома. Живопис заради порятунку архітектури»: прямо на вулиці виставили художні полотна, але не тільки для того, щоб перехожі могли просто помилуватися картинами, а й заради порятунку будинку.

А ще до цього, у 2018 році, одеські краєзнавці забили на сполох з приводу долі ліпнини, яка прикрашала колись цей історичний будинок.

Потім, теж ще до війни, будинок таки дочекався свого часу. Фасад пам’ятника архітектури почали ремонтувати. Він довго «жив» під величезним драпіруванням.

Та й це ще не все. Вже під час проведення реставраційних робіт, у жовтні 2023 року, будинок пережив пожежу…

І ось тепер… Ось тепер його фасад засяяв оновленою красою. Пам’ятка архітектури перетворилась, немов у казці. Люди навіть зупиняються, аби придивитись до деталей, навіть фотографують оновлений будинок.

І хоча ремонт з боку вулиці Торгової ще продовжується (на першому поверсі), помилуватися будинком тепер можна з усіх боків. Мабуть, «духи будинку» таки зробили свою справу.

Що ж до єдинорогів, то вони ― перед вами (дивіться фото нижче у галереї). І не один, як було до реставрації, а обидва ― оновлені й загадкові.

Як виглядав будинок до ремонту і як виглядає зараз ― дивіться на наших світлинах.

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Фото авторки