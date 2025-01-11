Будинок з єдинорогами
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Ця будівля на Софіївській, 15 ― пам’ятка архітектури позаминулого століття, відома як «Будинок Скаржинського». Його ще називають «будинок із єдинорогами».

Ще до війни одесити, що живуть у цьому домі, волали про допомогу: будинок «розсипався». Банери з написами «Врятуйте наш будинок!» довго прикрашали його фасад. А замість двох єдинорогів тоді можна було побачити лише одного, хоча впізнати, що це єдиноріг, було не так вже й просто. Стан його був жахливий…

будинок з єдинорогами

Потім була акція «Духи дома. Живопис заради порятунку архітектури»: прямо на вулиці виставили художні полотна, але не тільки для того, щоб перехожі могли просто помилуватися картинами, а й заради порятунку будинку.

А ще до цього, у 2018 році, одеські краєзнавці забили на сполох з приводу долі ліпнини, яка прикрашала колись цей історичний будинок.

будинок з єдинорогами

Потім, теж ще до війни, будинок таки дочекався свого часу. Фасад пам’ятника архітектури почали ремонтувати. Він довго «жив» під величезним драпіруванням.

Та й це ще не все. Вже під час проведення реставраційних робіт, у жовтні 2023 року, будинок пережив пожежу…

І ось тепер… Ось тепер його фасад засяяв оновленою красою. Пам’ятка архітектури перетворилась, немов у казці. Люди навіть зупиняються, аби придивитись до деталей, навіть фотографують оновлений будинок.

І хоча ремонт з боку вулиці Торгової ще продовжується (на першому поверсі), помилуватися будинком тепер можна з усіх боків. Мабуть, «духи будинку» таки зробили свою справу.

будинок з єдинорогами д

Що ж до єдинорогів, то вони ― перед вами (дивіться фото нижче у галереї). І не один, як було до реставрації, а обидва ― оновлені й загадкові.

Як виглядав будинок до ремонту і як виглядає зараз ― дивіться на наших світлинах.

будинок з єдинорогами

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Фото авторки

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