Сім миттєвостей одеського життя у фото: осінні капризи та трохи несподіванок

28 жовтня

Ось таке до нас свято з солодощами наближається…

29 жовтня

І на що це реклама біля одеської кав’ярні натякає?..

30 жовтня

Одеська Аркадія: намалюємо – будемо жити…

31 жовтня

В старому одеському дворі: позує собі в останній день жовтня отака гордовита красуня:

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1 листопада

Перший день листопада: час збирати листя для домашнього букета:

2 листопада

Ось така скульптура зустрічає відвідувачів у одеському Культурному центрі Union:

3 листопада

Початок листопада на старому-старому одеському бульварі:

Фото авторки