Новини Одеси та Одеської області

Сім миттєвостей одеського життя у фото: осінні капризи та трохи несподіванок

Сім миттєвостей одеського життя у фото: осінні капризи та трохи несподіванок

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з двадцять восьмого жовтня по третє листопада?

28 жовтня

Ось таке до нас свято з солодощами наближається…

Фото дня: праздник со сладостями

29 жовтня

І на що це реклама біля одеської кав’ярні натякає?..

Фото дня: реклама по-одесски

30 жовтня

Одеська Аркадія: намалюємо – будемо жити…

Фото дня: в Аркации

31 жовтня

В старому одеському дворі: позує собі в останній день жовтня отака гордовита красуня:

Фото дня: осень в Одесе

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

1 листопада

Перший день листопада: час збирати листя для домашнього букета:

Фото дня: первый день ноября

2 листопада

Ось така скульптура зустрічає відвідувачів у одеському Культурному центрі Union:

В одесском Культурном центре Union

3 листопада

Початок листопада на старому-старому одеському бульварі:

Осень на одесском бульваре

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk