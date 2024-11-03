Сім миттєвостей одеського життя у фото: осінні капризи та трохи несподіванок

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з двадцять восьмого жовтня по третє листопада?
28 жовтня
Ось таке до нас свято з солодощами наближається…
29 жовтня
І на що це реклама біля одеської кав’ярні натякає?..
30 жовтня
Одеська Аркадія: намалюємо – будемо жити…
31 жовтня
В старому одеському дворі: позує собі в останній день жовтня отака гордовита красуня:
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1 листопада
Перший день листопада: час збирати листя для домашнього букета:
2 листопада
Ось така скульптура зустрічає відвідувачів у одеському Культурному центрі Union:
3 листопада
Початок листопада на старому-старому одеському бульварі:
Фото авторки