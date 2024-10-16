Гарбузові дива, або як в Одесі готуються до «свята нечистих» (фоторепортаж)

Так, так, до нього ще два тижні (хто відмічає, той знає, що це відбудеться 31 жовтня). Це по-перше. По-друге, такі в нас часи: в нас тепер «нечисть» ну дуже конкретна, має зовсім іншу назву. Та й взагалі не до свят якось. Ну це – кому як.

Ось, наприклад, почула на ринку у рядах з гарбузами:

– А ви гарбузи вирізаєте?

– Можу розрізати.

– Та я маю на увазі, аби страшно було. До Хелловіну.

– Якого ще вам Хелловіну? Їжте собі гарбуз, можу шматками нарізати. Навіщо таку красу корисну спотворювати?

Гарбузи справді красиві й дуже-дуже різні. Є «мега», є менше. Різних відтінків та навіть кольорів…

Може, тому ми зроблені з них страшні нечисті пики й не побачили (поки що). Це, мабуть, ближче до 31 жовтня.

А от на вулицях міста гарбузові дива – майже на кожному кроці. Кав’ярні та інші заклади так і намагаються зробити неповторну композицію з гарбузами.

Але неповторності трохи бракує. Зате красиво. Здається, справжнє гарбузове свято, яке не має ніякого відношення до того дня «нечистих».

Просто такі собі одеські гарбузові дива. Знов-таки – кому як. Йдеш собі, придивляєшся: ага, гарбузи на вулицях, то вже справжня осінь…

Як це все виглядає – дивіться на наших світлинах.

А от щодо самого Хелловіну, то нагадаємо: Свято Хелловін відзначають наприкінці жовтня, вже не одне століття. За повір’ям, саме в цю дату оживає всяка нечисть, яка так і норовить налякати людей. Тому свято заведено вважати найстрашнішим, але водночас і найсмішнішим (додамо: для когось ще й найсмачнішим).

Це свято – традиція стародавніх кельтів. Хелловін починається напередодні свята Всіх святих, у ніч із 31 жовтня на 1 листопада.

Один з найголовніших атрибутів свята – це світильник Джека, який являє собою гарбуз з вирізаними очима і ротом, і свічкою всередині…

Як бачите, на одеських вулицях гарбузи цілі та красиві. На прилавках одеських ринків гарбузи зараз – у тренді…

Фото авторки