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В Одесі відкрилася фотовиставка про найважчу роботу вогнеборців під час війни (фоторепортаж)

В Одесі відкрилася фотовиставка про найважчу роботу вогнеборців під час війни (фоторепортаж)

«Шлях до перемоги крізь вогонь»… Таку назву має фотовиставка, що відкрилася у Культурному центрі UNION на вул. Троїцькій. Вона присвячена надважкій роботі наших рятувальників під час повномасштабного вторгнення. Тут кожна світлина сповнена болем і стражданням, люттю і героїзмом.

Всі представлені світлини робили співробітники пресслужби ДСНС Одеси під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів нашого регіону з початку повномасштабного вторгнення.

О, ці обличчя!.. Ці завали, з-під яких рятують людей. А ще – ці «масштаби» суцільної біди – «подарунка» рашистів…

Фотовыставка в Одессе
«Путь к победе сквозь огонь»...
Фотовыставка в Одессе2
Фотовыставка в Одессе
Фотовыставка в Одессе
Фотовыставка в Одессе5
Фотовыставка в Одессе6

Ми хочемо, щоб кожен бачив і знав, в яких умовах працюють наші вогнеборці, хочемо, щоб кожен знав, скільки болю, лиха і жахіття нам приносить ця війна та якою ціною ми разом здобуваємо Перемогу», – повідомляють у ДСНС.

Це так. Бо кожна представлена робота – щемлива розповідь про ту чи іншу жахливу мить з життя під час повномасштабного вторгнення… Вони пронизливі, вони – жива розповідь про цю війну…

Фотовыставка в Одессе
Фотовыставка в Одессе8
Фотовыставка в Одессе9
Фотовыставка в Одессе10
Фотовыставка в Одессе11
Фотовыставка в Одессе
Фотовыставка в Одессе13
Фотовыставка в Одессе

Вражає й своєрідний колаж, де зображені обличчя рятувальників, які були вбиті росією.

На виставку прийшла мати з родиною одного з тих, кого з нами вже немає – Віталія Алімова. Жінка у чорному торкається обличчя свого синочка на світлині, плаче… Говорити нічого не може…

Рятувальник Віталій Алімов помер у лікарні після травм, отриманих під час ракетної атаки 15 березня.

На выставке в Одессе, мать погибшего спасателя
Фотовыставка в Одессе
В память о погибших спасателях
Фотовыставка в Одессе2
Фотовыставка в Одессе3
Фотовыставка в Одессе4
Фотовыставка в Одессе5
Фотовыставка в Одессе6

Виставка буде представлена до 22 квітня, в Культурному центрі UNION за адресою: місто Одеса, вул. Троїцька, 43.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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