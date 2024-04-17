В Одесі відкрилася фотовиставка про найважчу роботу вогнеборців під час війни (фоторепортаж)

«Шлях до перемоги крізь вогонь»… Таку назву має фотовиставка, що відкрилася у Культурному центрі UNION на вул. Троїцькій. Вона присвячена надважкій роботі наших рятувальників під час повномасштабного вторгнення. Тут кожна світлина сповнена болем і стражданням, люттю і героїзмом.
Всі представлені світлини робили співробітники пресслужби ДСНС Одеси під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів нашого регіону з початку повномасштабного вторгнення.
О, ці обличчя!.. Ці завали, з-під яких рятують людей. А ще – ці «масштаби» суцільної біди – «подарунка» рашистів…
Ми хочемо, щоб кожен бачив і знав, в яких умовах працюють наші вогнеборці, хочемо, щоб кожен знав, скільки болю, лиха і жахіття нам приносить ця війна та якою ціною ми разом здобуваємо Перемогу», – повідомляють у ДСНС.
Це так. Бо кожна представлена робота – щемлива розповідь про ту чи іншу жахливу мить з життя під час повномасштабного вторгнення… Вони пронизливі, вони – жива розповідь про цю війну…
Вражає й своєрідний колаж, де зображені обличчя рятувальників, які були вбиті росією.
На виставку прийшла мати з родиною одного з тих, кого з нами вже немає – Віталія Алімова. Жінка у чорному торкається обличчя свого синочка на світлині, плаче… Говорити нічого не може…
Рятувальник Віталій Алімов помер у лікарні після травм, отриманих під час ракетної атаки 15 березня.
Виставка буде представлена до 22 квітня, в Культурному центрі UNION за адресою: місто Одеса, вул. Троїцька, 43.
Фото авторки