В Одесі відкрилася фотовиставка про найважчу роботу вогнеборців під час війни (фоторепортаж)

Всі представлені світлини робили співробітники пресслужби ДСНС Одеси під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів нашого регіону з початку повномасштабного вторгнення.

О, ці обличчя!.. Ці завали, з-під яких рятують людей. А ще – ці «масштаби» суцільної біди – «подарунка» рашистів…

Ми хочемо, щоб кожен бачив і знав, в яких умовах працюють наші вогнеборці, хочемо, щоб кожен знав, скільки болю, лиха і жахіття нам приносить ця війна та якою ціною ми разом здобуваємо Перемогу», – повідомляють у ДСНС.

Це так. Бо кожна представлена робота – щемлива розповідь про ту чи іншу жахливу мить з життя під час повномасштабного вторгнення… Вони пронизливі, вони – жива розповідь про цю війну…

Вражає й своєрідний колаж, де зображені обличчя рятувальників, які були вбиті росією.

На виставку прийшла мати з родиною одного з тих, кого з нами вже немає – Віталія Алімова. Жінка у чорному торкається обличчя свого синочка на світлині, плаче… Говорити нічого не може…

Рятувальник Віталій Алімов помер у лікарні після травм, отриманих під час ракетної атаки 15 березня.

Виставка буде представлена до 22 квітня, в Культурному центрі UNION за адресою: місто Одеса, вул. Троїцька, 43.

Фото авторки