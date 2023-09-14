Новини Одеси та Одеської області

Одеські кав’ярні: «подорожні» анекдоти та рекламні котики

Одеські кав’ярні: «подорожні» анекдоти та рекламні котики

Маленькі одеські кав’ярні — це, скажу вам, «щось». Зазвати на чашку кави чи чогось ще — це ж не так просто: не ті часи… Людей треба якось залучити, «відірвати» вас від проблем тощо. Підібрали ми для вас сучасні вуличні «малюночки» на цю тему. Посміхайтесь!

Анекдот вам на допомогу!

Здається, старий одеський анекдот стає рекламним набутком сучасних кав’ярень. Отже, одеські подорожники (штендери) тепер закликають потенційного відвідувача за допомогою анекдоту.

Наружная реклама одесский кафешек

Той анекдот може й старий, але ж на штендері виглядає як новенький. Завтра можна інший зустріти. Отак йдеш собі — прочитаєш, посміхнешся, а далі, може, й завітаєш на каву, чай, какао чи ще що-небудь.

Наружная реклама одесский кафешек

Анекдотичний асортимент поки невеличкій, часто повторюється, але ж це тільки початок. Важливі два напрямки: тут «прекрасно пахне кавою» (конкретика!), чи щось таке собі суто одеське (це завжди приваблює!)…

Наружная реклама одесский кафешек

Без котиків — ніяк!

А от одеські котики все більше завойовують рекламні «сторінки» в житті наших кав’ярень. Здається, рекламних справ майстри дійшли висновку: реклама без котика — це як кав’ярня без відвідувачів.

Намальовані котики зазивають, просто посміхаються, щось питають про капучино, а то й просто волають в мегафон: «Каву візьми!». Так то ж намальовані…

А от днями зустріли ми «рекламопухнастика», який проживає в кав’ярні і навіть став місцевим улюбленцем.

Наружная реклама одесский кафешек

Що ж стосується котика, який у нас на очах рекламував (та ще як!) домашні настоянки, то тут, як кажуть, «без слів»…

Кот продает настойки

Читайте також: Новий базар: цікаві штучки старого одеського ринку (фоторепортаж)

Фото: Марія Котова.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати