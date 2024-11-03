Семь мгновений одесской жизни в фото: осенние капризы и немного неожиданностей

28 октября

Вот такой к нам праздник со сладостями приближается…

29 октября

И на что это реклама рядом с одесской кафешкой намекает?..

30 октября

Одесская Аркадия: нарисуем – будем жить…

31 октября

В старом одесском дворе: позирует себе в последний день октября вот такая горделивая красотка:

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1 ноября

Первый день ноября: время собирать листья для домашнего букета:

2 ноября

Вот такая скульптура встречает посетителей в одесском Культурном центре Union:

3 ноября

Начало ноября на старом-старом одесском бульваре:

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