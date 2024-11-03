Новости Одессы и Одесской области

Семь мгновений одесской жизни в фото: осенние капризы и немного неожиданностей

Семь мгновений одесской жизни в фото: осенние капризы и немного неожиданностей

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с двадцать восьмого октября по третье ноября?

28 октября

Вот такой к нам праздник со сладостями приближается…

Фото дня: праздник со сладостями

29 октября

И на что это реклама рядом с одесской кафешкой намекает?..

Фото дня: реклама по-одесски

30 октября

Одесская Аркадия: нарисуем – будем жить…

Фото дня: в Аркации

31 октября

В старом одесском дворе: позирует себе в последний день октября вот такая горделивая красотка:

Фото дня: осень в Одесе

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

1 ноября

Первый день ноября: время собирать листья для домашнего букета:

Фото дня: первый день ноября

2 ноября

Вот такая скульптура встречает посетителей в одесском Культурном центре Union:

В одесском Культурном центре Union

3 ноября

Начало ноября на старом-старом одесском бульваре:

Осень на одесском бульваре

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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