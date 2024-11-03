Семь мгновений одесской жизни в фото: осенние капризы и немного неожиданностей

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с двадцать восьмого октября по третье ноября?
28 октября
Вот такой к нам праздник со сладостями приближается…
29 октября
И на что это реклама рядом с одесской кафешкой намекает?..
30 октября
Одесская Аркадия: нарисуем – будем жить…
31 октября
В старом одесском дворе: позирует себе в последний день октября вот такая горделивая красотка:
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1 ноября
Первый день ноября: время собирать листья для домашнего букета:
2 ноября
Вот такая скульптура встречает посетителей в одесском Культурном центре Union:
3 ноября
Начало ноября на старом-старом одесском бульваре:
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