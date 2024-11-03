На одеському бульварі Жванецького з’явилось незвичне оновлення (фото)

Паркан на бульварі Жванецького оновили. Йдеться про той самий старий паркан, який прикриває місце, де повинен був з’явитися сухий фонтан. Оновлення паркану виявилося незвичним.
Нагадаємо, ще до війни на бульварі з’явилась металева огорожа. Тут повинен був з’явитися сухий фонтан. Сталося це наприкінці 2021 року. Тому й тоді паркан прикрасили привітанням одеситів з Новим роком.
На початку 2022 року почалося повномасштабне вторгнення… Якось не фонтанів – що сухих, що класичних.
Паркан з того часу і стояв собі. З тим самим привітанням. Читати було трохи смішно. Особливо в літню спеку…
Так от, аби не було смішно, старий паркан прикрасили чи (як для кого) прикрили. Як бачите на фото, це щось на кшталт фотошпалер з етюдами ранньої осені. Красиво, до речі.
Але ж частина паркану, як бачите, все одно залишилася неприкритою. Що на ньому? Звісно, те саме старе привітання з Новим роком…
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Фото авторки