На одеському бульварі Жванецького з’явилось незвичне оновлення (фото)

Нагадаємо, ще до війни на бульварі з’явилась металева огорожа. Тут повинен був з’явитися сухий фонтан. Сталося це наприкінці 2021 року. Тому й тоді паркан прикрасили привітанням одеситів з Новим роком.

На початку 2022 року почалося повномасштабне вторгнення… Якось не фонтанів – що сухих, що класичних.

Паркан з того часу і стояв собі. З тим самим привітанням. Читати було трохи смішно. Особливо в літню спеку…

Так от, аби не було смішно, старий паркан прикрасили чи (як для кого) прикрили. Як бачите на фото, це щось на кшталт фотошпалер з етюдами ранньої осені. Красиво, до речі.

Але ж частина паркану, як бачите, все одно залишилася неприкритою. Що на ньому? Звісно, те саме старе привітання з Новим роком…

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Фото авторки