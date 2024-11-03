Новини Одеси та Одеської області

На одеському бульварі Жванецького з’явилось незвичне оновлення (фото)

На одеському бульварі Жванецького з’явилось незвичне оновлення (фото)

Паркан на бульварі Жванецького оновили. Йдеться про той самий старий паркан, який прикриває місце, де повинен був з’явитися сухий фонтан. Оновлення паркану виявилося незвичним.

Нагадаємо, ще до війни на бульварі з’явилась металева огорожа. Тут повинен був з’явитися сухий фонтан. Сталося це наприкінці 2021 року. Тому й тоді паркан прикрасили привітанням одеситів з Новим роком.

На початку 2022 року почалося повномасштабне вторгнення… Якось не фонтанів – що сухих, що класичних.

Паркан з того часу і стояв собі. З тим самим привітанням. Читати було трохи смішно. Особливо в літню спеку…

Забор на бульваре Жванецкого в Одессе обновили

Так от, аби не було смішно, старий паркан прикрасили чи (як для кого) прикрили. Як бачите на фото, це щось на кшталт фотошпалер з етюдами ранньої осені. Красиво, до речі.

Забор на бульваре Жванецкого в Одессе стал красивым

Але ж частина паркану, як бачите, все одно залишилася неприкритою. Що на ньому? Звісно, те саме старе привітання з Новим роком…

Забор на бульваре Жванецкого в Одессе, старое поздравление

Читайте також: Закохані зайці, красуня сова та класичні котики: у тихому центрі Одеси причаївся двір-казка.

Фото авторки

 

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk