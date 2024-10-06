Що відбувалося в Одесі минулого тижня: каштанопад та хвостатий охоронець (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 30 вересня по 6 жовтня?
30 вересня
Дерибасівська в останній день вересня:
1 жовтня
Перший день жовтня: осінь стає володаркою одеських вулиць.
2 жовтня
Жовтень малює каштанові візерунки. Навіть почула: «В Одесі почався каштанопад…»
Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.
3 жовтня
На численні запитання покупців з приводу цього кошеня на прилавку продавчиня відповіла, що він не продається і не працює рекламою, а… «охороняє товар». Охоронець…
4 жовтня
У Міському саду на початку жовтня:
5 жовтня
Одеська кіностудія: ще одна осінь…
6 жовтня
Жовтень в Одесі: ще так багато літа і трохи осені.
Фото авторки