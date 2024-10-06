Що відбувалося в Одесі минулого тижня: каштанопад та хвостатий охоронець (фото)

30 вересня

Дерибасівська в останній день вересня:

1 жовтня

Перший день жовтня: осінь стає володаркою одеських вулиць.

2 жовтня

Жовтень малює каштанові візерунки. Навіть почула: «В Одесі почався каштанопад…»

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3 жовтня

На численні запитання покупців з приводу цього кошеня на прилавку продавчиня відповіла, що він не продається і не працює рекламою, а… «охороняє товар». Охоронець…

4 жовтня

У Міському саду на початку жовтня:

5 жовтня

Одеська кіностудія: ще одна осінь…

6 жовтня

Жовтень в Одесі: ще так багато літа і трохи осені.

Фото авторки