Новини Одеси та Одеської області

Що відбувалося в Одесі минулого тижня: каштанопад та хвостатий охоронець (фото)

Що відбувалося в Одесі минулого тижня: каштанопад та хвостатий охоронець (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 30 вересня по 6 жовтня?

30 вересня

Дерибасівська в останній день вересня:

Фото дня, на Дерибасовской

1 жовтня

Перший день жовтня: осінь стає володаркою одеських вулиць.

Фото дня, первый день октября

2 жовтня

Жовтень малює каштанові візерунки. Навіть почула: «В Одесі почався каштанопад…»

Фото дня, каштанопад

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3 жовтня

На численні запитання покупців з приводу цього кошеня на прилавку продавчиня відповіла, що він не продається і не працює рекламою, а… «охороняє товар». Охоронець…

Фото дня, охранник

4 жовтня

У Міському саду на початку жовтня:

Фото дня, в Горсаду

5 жовтня

Одеська кіностудія: ще одна осінь…

Фото дня, Одесская киностудия

6 жовтня

Жовтень в Одесі: ще так багато літа і трохи осені.

Фото дня, октябрь в Одессе

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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