Новини Одеси та Одеської області

Зазирнула осінь в старий одеський парк (фоторепортаж)

Зазирнула осінь в старий одеський парк (фоторепортаж)

В одеський Преображенський парк зазирнула осінь… Так, тільки зазирнула, але вже натякає: «Скоро стану тут хазяйкою».

Здається, ще літо… Люди все ще шукають лави у тіні. То, може, тільки здається, що на календарі – вересень? Ні, не здається. Бо ж старий Преображенський парк, що біля Привозу вже приготував для відвідувачів суто осінні картинки. Треба тільки придивитися, аби їх побачити.

Осень в одесском Преображенском парке-2
Осень в одесском Преображенском парке, деревья
Осень в одесском Преображенском парке, аллея
Осень в одесском Преображенском парке-3
Осень в одесском Преображенском парке-4
Осень в одесском Преображенском парке, посетители
Осень в одесском Преображенском парке, дерево

Там – троянди вже аж ніяк не літні, там – листя на деревах трохи «посивіло». Та й листя потроху злітає з гілочок, хоча й на градуснику – під тридцять…

Парк красивий та доглянутий. Ну це якщо не заходити «в глибину». А ми цього разу й не заходили. Милувались красою – вже не літньою та ще й не осінньою. Чи інакше – і літньою, і осінньою одночасно. Таке можна побачити лише в вересні. Дивна пора року…

Осень в одесском Преображенском парке, люди гуляют
Осень в одесском Преображенском парке
Осень в одесском Преображенском парке, детские аттракционы
Осень в одесском Преображенском парке, цветы
Осень в одесском Преображенском парке, детская площадка
Осень в одесском Преображенском парке, паровозик
Осень в одесском Преображенском парке-5

Дійсно дивно: он «звичне» собі дерево: одна його половина – літо у розпалі, друга – суто осіння.

А ця відома кругла клумба!.. От би ще «рідкісні» лави-метелики покрасити, то очей би не відвести…

Осень в одесском Преображенском парке, скамейка-бабочка
Осень в одесском Преображенском парке, зелень
Осень в одесском Преображенском парке, прогулка с детьми
Осень в одесском Преображенском парке, хвойные
Осень в одесском Преображенском парке-6
Осень в одесском Преображенском парке, на аллее
Осень в одесском Преображенском парке-7

От так прийдеш сюди, подивишся-помилуєшся – і важко повірити, що зовсім поруч вирує Привоз, де, здається, зовсім інший настрій (якщо хочете – «менталітет»)…

А осінь тим часом с кожним днем намагається нагадати, що вона скоро стане справжньою хазяйкою і на вулицях, і в старому-старому одеському парку з його такою непростою історією…

Осень в одесском Преображенском парке-8
Осень в одесском Преображенском парке-9
Осень в одесском Преображенском парке-10
Осень в одесском Преображенском парке-11
Осень в одесском Преображенском парке-12
Осень в одесском Преображенском парке-13
Осень в одесском Преображенском парке-14

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk